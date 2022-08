Haller ve spurtu o vítězství v Hamburku překvapivě porazil Van Aerta

Haller se dočkal druhého vítězství v elitním seriálu, čekal na ně téměř deset let. „Porazit Wouta van Aerta je něco. Uvěřil jsem tomu až metr před cílem. Jsem hrdý na to, že jsem po 200 kilometrech ještě měl takhle dobré nohy do spurtu,“ uvedl rakouský jezdec, který letos vybojoval vítězství už ve čtvrté etapě Kolem Norska před třemi měsíci.

Závod Cyclassics se jel po dvouleté odmlce zaviněné pandemií koronaviru. Předtím ho v letech 2017 až 2019 ovládl třikrát po sobě Ital Elia Viviani, který se tentokrát mezi nejlepší neprosadil.