Jezdil se Saganem i Bassem, teď Jean Marc Marino plánuje trasy i bezpečnost Tour

Jean Marc Marino býval profesionálním cyklistou. V týmu se potkal třeba s mistrem světa Thorem Hushovdem, italským šampionem Ivanem Bassem nebo slovenskou hvězdou Peterem Saganem.

Teď však patří mezi pouhé tři dopravní regulátory Tour.

Muže, kteří na motorkách jedou každou etapu před nebo za pelotonem a upozorňují všechny členy kolony na nebezpečné situace.

„A mimo Tour jsme pak takoví testeři trasy příštího ročníku. Mým přímým nadřízeným je šéf Tour Christian Prudhomme a Thierry Gouvenou, který je zodpovědný za sportovní aspekt závodu. Právě s ním trasu pečlivě vybíráme,“ říká Marino.

Vybíráte… kdo všechno?

Celkem je nás osm, všichni bývalí profesionální cyklisté. Thierry nás posílá na mnoho míst a my z nich pak vybíráme to nejlepší. Jednak ze sportovního hlediska a jednak i z toho televizního. Tour musí projíždět hezkými vesničkami, kopci. Musí to být dobrá reklama pro Francii.