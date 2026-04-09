Beru to jako malé vítězství, říká Bittner po druhém místu na klasice Scheldeprijs

  12:30
Poté, co ovládl pátou etapu na Vueltě 2024, stále čeká na vítězství. V minulé sezoně se však už naplno vypracoval do role lídra pro hromadné dojezdy týmu Picnic PostNL. A letos hned od úvodu sezony ukazuje Pavel Bittner slibnou formu – po třetím místě na Bredene Koksijde dojel druhý na další belgické jednorázovce Scheldeprijs. „Pokud budeme pokračovat tímto způsobem, to vítězství určitě přijde,“ řekl odhodlaně po závodě.
foto: Tomáš Macek, MAFRA

Tradiční sprinterská klasika, která je starší než monument Kolem Flander, nabídla další hvězdný sprinterský souboj. 114. ročník si nenechala ujít taková jména jako Jasper Philipsen, Jordi Meeus či Pascal Ackermann. Ty všechny třiadvacetiletý olomoucký rodák dokázal ve finiši porazit. Jen domácí Tim Merlier ze Soudal Quick-Stepu proťal cílovou pásku dřív.

„Pro závěrečný spurt jsme udělali všechno. Robbe (Dhondt) tahal už od startu, abychom si s klukama v balíku dokázali vybudovat pozici. Celou dobu jsme byli vepředu a kontrolovali závod,“ popisoval Bittner průběh 205kilometrového závodu. „V závěru jsem se pak mohl spolehnout na podporu svých týmových kolegů. Bylo to velmi hektické, ale naštěstí jsme se vyhnuli problémům,“ dodal.

Na poslední kilometr najížděl výrazně prořídlý peloton. Největší favorit a vítěz posledních dvou ročníků Merlier projel kolem českého závodníka, který se ho na chvíli dokázal zachytit.

Jenže v hektické tlačenici se Bittner dostal mezi Robina Froidevauxe z Tudoru a svého rozjížděče Niklase Märkla, čímž přibrzdil zrovna v momentě, kdy Merlier začal spurtovat. Český závodník se musel protáhnout mezi soupeři a z pravé strany se vyvézt na větru. Přesto dojel druhý před Emilienem Jeannièrem z TotalEnergies.

„Do posledního kilometru jsem najel velmi dobře, ale byl to hodně nepřehledný spurt, navíc proti větru. Naštěstí se mi podařilo zhruba 200 metrů před cílem dotáhnout na Niklase. Zkusil jsem sprintovat, ale Tim zaslouženě vyhrál. Byl velmi rychlý a nebál se zaútočit ve správný okamžik,“ vyzdvihl Bittner třetí Belgičanův triumf v řadě.

„Nakonec je z toho druhé místo, se kterým můžeme být spokojení. Samozřejmě, že moc chceme – já osobně moc chci vyhrát – ale vzhledem k tomu, jak jsme dnes jeli, to beru jako malé vítězství,“ líčil spokojeně.

Zároveň však přiznal, že nizozemská sestava neprožívá ideální start sezony. „Potřebujeme už dobré výsledky. V každém závodě se snažím a několikrát jsem byl blízko vítězství, ale stále čekám. Mentalitu z tohoto závodu si musíme přenést i do dalších startů,“ burcuje svůj tým.

Už v neděli se počtvrté představí na legendárním Paříž–Roubaix. „Je to speciální závod. Když dojedete do cíle na velodrom, jde o pocit, který jinde nezažijete. Konečně jste z toho pekla pryč, už nic nedrncá a šlapete po úplně hladkém povrchu.“

„Zlepšil jsem se. Největší posun cítím v udržování maximální rychlosti. Z hlediska výkonnosti jsme odvedli kus práce,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.

Tipsport - partner programu
Pigatová vs. SamsonTenis - - 9. 4. 2026:Pigatová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:2, 3:0
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Macháč vs. SinnerTenis - - 9. 4. 2026:Macháč vs. Sinner //www.idnes.cz/sport
9. 4. 13:30
  • 16.60
  • -
  • 1.02
Lehečka vs. BublikTenis - - 9. 4. 2026:Lehečka vs. Bublik //www.idnes.cz/sport
9. 4. 14:00
  • 1.76
  • -
  • 2.11
Litvínov vs. Pardubice BHokej - - 9. 4. 2026:Litvínov vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
9. 4. 17:00
  • 1.30
  • 5.63
  • 6.77
Plíšková vs. AlexandrovováTenis - - 9. 4. 2026:Plíšková vs. Alexandrovová //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:00
  • 3.21
  • -
  • 1.36
Rayo Vallecano vs. AEK AtényFotbal - - 9. 4. 2026:Rayo Vallecano vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:45
  • 1.96
  • 3.34
  • 4.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
