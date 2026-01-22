Australan Vine ovládl druhou etapu Tour Down Under, vede i v celkovém pořadí

Vine zaútočil v prudkém stoupání Corkscrew se sklonem až 9,4 procenta a jeho tempo udržel jen ekvádorský stájový kolega. První skupinku poté přivedl do cíle v Uraidle na jihu Austrálie Švýcar Mauro Schmid. Vine má po 13. vítězství v kariéře v celkovém pořadí náskok šest sekund před Narváezem, Schmid na třetím místě ztrácí už více než minutu.
Jednadvacetiletý český cyklista Pavel Novák, který debutuje ve WorldTour, dojel do cíle ve skupině s mankem 2:17 minuty na 53. místě. V průběžném pořadí se člen stáje Movistar posunul na 41. pozici. Petr Kelemen z týmu Tudor dojel s odstupem 11:26 minuty na 87. příčce a celkově mu patří 97. místo.
Etapový závod Tour Down Under (WorldTour)
2. etapa (148,1 km)
1. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) 3:36:42, 2. Narváez (Ekv./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 4. Kron (Dán./Uno-X Mobility), 5. Zana (It./Soudal-Quick Step), 6. Tesfatsion (Erit./Movistar) všichni -58, ...53. Novák (ČR/Movistar) -2:17, 87. Kelemen (ČR/Tudor) -11:26
Průběžné pořadí: 1. Vine 6:23:33, 2. Narváez -6, 3. Schmid -1:05, 4. Sweeny (Austr./EF Education-EasyPost) -1:12, 5. Brenner (Něm./Tudor) -1:14, 6. Kron -1:16, ...41. Novák -2:43, 97. Kelemen -11:49