  9:52
Australský cyklista Jay Vine ovládl spolu s týmovým kolegou Jhonatanem Narváezem druhou etapu závodu Tour Down Under a ujal se vedení v průběžném hodnocení. Po nástupu 13 km před cílem porazili jezdci stáje UEA Emirates-XRG nejbližší pronásledovatele o 58 sekund. Australský šampion v časovce udělal důležitý krok k celkovému vítězství v domácím závodu, který ovládl už v roce 2023.

Australan Jay Vine vítězí v druhé etapě Tour Down Under. | foto: Profimedia.cz

Vine zaútočil v prudkém stoupání Corkscrew se sklonem až 9,4 procenta a jeho tempo udržel jen ekvádorský stájový kolega. První skupinku poté přivedl do cíle v Uraidle na jihu Austrálie Švýcar Mauro Schmid. Vine má po 13. vítězství v kariéře v celkovém pořadí náskok šest sekund před Narváezem, Schmid na třetím místě ztrácí už více než minutu.

Jednadvacetiletý český cyklista Pavel Novák, který debutuje ve WorldTour, dojel do cíle ve skupině s mankem 2:17 minuty na 53. místě. V průběžném pořadí se člen stáje Movistar posunul na 41. pozici. Petr Kelemen z týmu Tudor dojel s odstupem 11:26 minuty na 87. příčce a celkově mu patří 97. místo.

Etapový závod Tour Down Under (WorldTour)

2. etapa (148,1 km)

1. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) 3:36:42, 2. Narváez (Ekv./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 4. Kron (Dán./Uno-X Mobility), 5. Zana (It./Soudal-Quick Step), 6. Tesfatsion (Erit./Movistar) všichni -58, ...53. Novák (ČR/Movistar) -2:17, 87. Kelemen (ČR/Tudor) -11:26

Průběžné pořadí: 1. Vine 6:23:33, 2. Narváez -6, 3. Schmid -1:05, 4. Sweeny (Austr./EF Education-EasyPost) -1:12, 5. Brenner (Něm./Tudor) -1:14, 6. Kron -1:16, ...41. Novák -2:43, 97. Kelemen -11:49

Australan Vine ovládl druhou etapu Tour Down Under, vede i v celkovém pořadí

Australský cyklista Jay Vine ovládl spolu s týmovým kolegou Jhonatanem Narváezem druhou etapu závodu Tour Down Under a ujal se vedení v průběžném hodnocení. Po nástupu 13 km před cílem porazili...

22. ledna 2026  8:19

Netflix přináší novou sportovní sérii. Ukáže cestu krasobruslařů za olympijským snem

Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron během volného tance na...

Netflix přichází s další dokumentární sérií se sportovní tematikou. Novinka Flitry a zlato: Tanec na ledě nabídne pohled do světa krasobruslení, premiéru má 1. února.

22. ledna 2026  7:57

Nejvyšší výhra za 80 let. Knicks historicky ponížili rivala, Krejčí přišel o minuty

Jalen Brunson vymýšlí útočnou akci New Yorku.

Basketbalisté Atlanty zvítězili v NBA na palubovce Memphisu těsně 124:122 a ukončili sérii čtyř porážek. Český reprezentant Vít Krejčí k tomu pomohl sedmi body za 11 minut na hřišti. Hawks na desátém...

22. ledna 2026  7:44

