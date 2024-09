Časovku dokončil zakrvácený. Tentokrát si ale Vine oddechl: Vrátím se brzy

Onen nešťastný moment se stal mimo záběry kamer. „Hloupá chyba. Ani to nebylo v tak technické části trati,“ popisoval osmadvacetiletý Vine, jenž jezdí za tým UAE Emirates.

Do jedné ze zatáček vletěl rychleji, než měl nacvičeno z tréninku. Ta ho vynesla a on vyletěl z trati. „Tak jednoduše se to odehrálo,“ napsal k tomu.

Při nehodě si roztrhl obočí, z něhož mu posléze krev stékala po obličeji až na ruce a nohy.

Když projížděl cílem, záběry vypadaly dost hrozivě. Vine ale řešil něco jiného.

Australan Jay Vine během časovky na mistrovství světa v Curychu.

Na vítězného Belgičana Remca Evenepoela i za těchto okolností ztratil 1:24 minuty, k bronzové medaili Itala Edoarda Affiniho mu chybělo třicet sekund.

Právě cenný kov měl v hlavě. Nebýt zdržení, dost možná by na něj i dosáhl. Vždyť ještě na druhém mezičase po 26 kilometrech ze 46 byl třetí a na Affiniho měl skoro 20 sekund k dobru.

„Bude se to ve mně mlátit,“ vyčítal si Australan. „Páté místo je dobré, ale teď mám zlomené srdce. Promiň týme, dělal jsem všechno, co jsem mohl.“

Po závodě se podrobil lékařské prohlídce a zamířil do místní nemocnice na šití. Zranění naštěstí pro něj nejsou tak vážná a lékař UAE Adrian Rotunno mu v pondělí dal zelenou k dalším startům.

„Neutrpěl žádný otřes mozku ani zlomeniny. Má tržnou ránu na čele a povrchové oděrky na rameni,“ řekl Rotunno. Vine tak figuruje v předběžné nominaci na středeční smíšenou štafetu a v neděli by neměl chybět v hromadném závodě.

Oddechl si. Letos si toho prožil už spoustu.

V dubnu na Kolem Baskicka byl jedním z aktérů hrozivého pádů, v němž skončili i Jonas Vingegaard, Primož Roglič či Remco Evenepoel.

Australan byl jedním z nejvíce postižených jezdců. Přivodil si otřes mozku, zlomil dva hrudní obratle a nalomil krční páteř.

Devět dní zůstal v nemocnici na pozorování, zda to s páteří nebude vážnější, a poté ještě šest týdnů nosil krční límec.

Pryč byly jeho ambice na italském Giru, kde měl být oporou Tadeje Pogačara. Otázkou tehdy byla i plánovaná účast na srpnové španělské Vueltě, na níž před dvěma lety v dresu Alpecinu zazářil dvěma triumfy v etapách a vysloužil si přestup do UAE.

Když se v květnu vrátil do lehkého tréninku, zprvu mohl jezdit jen do kopce a sjezdy mu tým povolil až v červnu. A první závody? Na ty se načekal až do srpna na Kolem Burgosu.

„Úžasný pocit si zase připnout číslo,“ vykládal tehdy. „Stále si sice zvykám a na kole cítím mírné nepohodlí. Když si toho zlomíte tolik, už to asi nikdy nebude jako dřív. Ale dá se to zvládnout.“

Což ukázal. Na Burgosu poslední den vyhrál časovku a posléze odcestoval na Vueltu, kde po pádu a odstoupení Wouta van Aerta získal dres nejlepšího vrchaře.

„Forma jde nahoru. Chtěl bych to potvrdit na mistrovství světa,“ plánoval Vine. „Těším se hlavně na časovku. Jsou v ní i nějaké kopce, což by mi mělo sedět.“

Jenže nehoda mu medailové ambice zmařila. Tentokrát se ale aspoň vrátí brzy.