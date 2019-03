Za obhajobou. Kulhavého čeká na Cape Epic nový parťák i více stoupání

Cape Epic 2019 V termínu od 17. do 24. března čeká na bikery osm etap s celkovou délkou 624 kilometrů a 16 650 výškovými metry. Stejně jako v minulém roce, i letos se pojede časovka. Během nejnáročnější etapy jezdci na rovných 100 kilometrech nastoupají 2 850 metrů. „Oba jsme podobné typy závodníků, seděly by nám víc roviny a mírnější stoupání. Hodně bude záležet na povrchu. Minulý rok bylo hodně písku, výjezdy pak byly po volných kamenech. Pokud se pojede po pevnějším povrchu, je to asi jedno,“ hodnotí letošní profil trati Kulhavý.