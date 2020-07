Bikeři jsou zpátky v Peci. Jak dopadne souboj Kulhavého s Cinkem?

Před osmi lety, ve finiši přípravy na později vítěznou olympiádu, zde po delším zranění neuspěl. Před dvěma lety naopak po velkém souboji s Ondřejem Cinkem vyhrál a získal svůj sedmý domácí titul, třetí v řadě.

Jak dopadne nejslavnější český biker poslední dekády v Peci pod Sněžkou, kde se v sobotu po roční pauze pojede opět o mistrovské tituly?

„Kulhavý jako jediný z domácí špičky chyběl o víkendu při generálce v Městě Touškov a jsem zvědavý, zda dva roky starý titul dokáže obhájit. Každopádně vzhledem k náročnému okruhu vyhraje jen dokonale připravený závodník či závodnice,“ tvrdí Jan Slavíček, ředitel krkonošského závodu.

Olympijský šampion z roku 2012 ale tentokrát do Pece nepřijede jako hlavní favorit. O jeho souboji s Ondřejem Cinkem před dvěma lety v Peci už byla řeč, navíc Cink Kulhavého loni v Hlinsku na domácím bikerském trůnu vystřídal.

K tomu je třeba připočítat, že opožděnou ouverturu Českého poháru tento borec širší světové špičky vyhrál, takže si do Krkonoš poveze dobrou formu. „Věřím, že v Peci budu ještě lepší,“ nechal se slyšet Cink po sobotním vítězství v Městě Touškov.

A je někdo další, kdo by do přehledu domácích šampionů mohl poprvé od roku 2012 zapsat jiné jméno než Kulhavý a Cink?

Možné to je, ale je těžko předvídat. V sobotu se třeba hodně čekalo, jak koronavirovou karanténu zvládl loni stříbrný jezdec a mistr republiky v bikovém maratonu Martin Stošek, ale kvůli jeho zdravotní indispozice první ostrý test odpověď nepřinesl.

Závod žen bude mít jasnou favoritku dokonce jen jednu. Bude jí šampionka z posledních dvou republikových mistrovství Jitka Čábelická. Před dvěma lety v Peci dominovala ještě pod dívčím jménem Škarnitzlová, loni v Hlinsku svůj tehdejší titul obhájila. A o víkendu při prvním podniku Českého poháru ukázala dobrou formu. Závod sice jasně ovládla Nizozemka Anne Terpstraová, ale také Čábelická další české sokyně za sebou nechala výrazně.

Domácí šampionát horských kol v Peci pod Sněžkou ale nebudou tvořit jen sobotní klání v cross country jednotlivců. Mistrovský víkend začne už v pátek atraktivním závodem štafet, které se jako v minulosti nejedou jako tříčlenné, ale jako čtyřčlenné. V neděli bude programu dominovat mezinárodní mistrovství České republiky v závodě do vrchu, kterého se mohou zúčastnit i nejlepší čeští silničáři, což by přineslo zajímavé srovnání. Účastníci tohoto závodu budou v neděli ráno stoupat z Pece na Pražskou boudu.

K tomu se připojí řada mládežnických závodů v různých kategoriích. „Očekáváme kolem osmi stovek závodníků, třeba závodu do vrchu by se mohli zúčastnit i polští cyklisté, poprvé se nám tento závod podařilo zapsat do kalendáře UCI,“ uvedl Slavíček.

Ale zpět ke cross country. To se sice pojede v Peci na už skoro tradiční trati, ale jednu změnu přináší. Nestartuje se totiž na silnici, ale při zkráceném nájezdu ve startovní i cílové bráně pod sjezdovkou Javor. Hned na úvod tak čeká na jezdce stoupání k chatě Poustevník, kde se dá čekat první pořádné dělení startovního pole.

„Ten nájezd je opravdu o výkonnosti. Vůbec nerozhoduje, zda jezdec startuje z první, nebo třeba z třetí řady,“ uvedl Slavíček. Poté následuje klesání po sjezdovce Javor se skokem, pak technické smyčky v lese. „Pokud bude deštivé počasí, mokré kořeny udělají své,“ upozornil ředitel, „následuje stoupání po asfaltu k chatě Orlík, potom dva technické úseky a dlouhý sjezd přecházející ve výjezd a schody k horské službě a na závěr stoupání do depa, kde je poslední úsek, kde lze setřást soupeře, a potom již rychle do cíle.“

Závod v Peci bude jubilejní, protože o domácí bikové tituly se jede přesně potřicáté. Poprvé se tak stalo v roce 1991, kdy se závodilo také v Krkonoších, ale ve Špindlerově Mlýně.