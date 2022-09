Biker Kulhavý se na maratonském MS rozloučí s profesionální kariérou

Sedmatřicetiletý držitel olympijského zlata a stříbra Kulhavý přidal ve své poslední profesionální sezoně do bohaté sbírky úspěchů před čtvrt rokem bronz mezi maratonci na mistrovství Evropy v Jablonném v Podještědí. Nyní je před ním závod, jímž kariéru uzavře. A touží končit medailí.

„Motivace do mistrovství světa je. Tam věřím, že teprve přijde ta opravdová forma. Trať světového šampionátu v Dánsku by mi mohla sedět. Snad to hezky a zajímavě uzavřu,“ přál si již na prahu sezony Kulhavý, jenž se stal mistrem světa mezi maratonci už v roce 2014.

Ví, že ho čeká těžší konkurence oproti domácímu ME. „Je tu asi deset dobrých lidí navíc, z toho čtyři z cross country. Já si to chci hlavně užít, bylo by fajn uspět na mistráku světa, ale závod může být dost nevyzpytatelný, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Doufám, že mě nepřekvapí špatná výkonnost nebo špatný den,“ řekl Kulhavý pro server mtbs.cz.

„Je to vrchol sezony. Příprava byla v posledních měsících dobrá, chystal jsem se jenom na tenhle závod, pocity jsou dobré. I sezona šla dobře. Tohle je takový bonus; když uspěju, bude to super, když ne, tak se asi nic nestane,“ doplnil Kulhavý.

Očekává rychlý a zároveň taktický závod. Když zhodnotím, na jakých tratích se v posledních letech mistráky světa jezdily, tak je to pro mě konečně trať profilem ideální. Mohlo by to sice být více technické, ale bude to pro všechny stejné. Nějakou taktiku člověk může mít, ale bude záležet, jak pojedou ostatní. Bude taky záležet na pozicích, asi pojede velká skupina a je otázka, jestli se zformuje nějaká menší. Až na 80. kilometr může klidně jet skupina třiceti lidí,“ odtušil Kulhavý.

Definitivní tečkou a rozloučením pak pro něho bude Velká cena Jaroslava Kulhavého, exhibice naplánovaná na pátek 23. září do Ostravy-Dolních Vítkovic.

Vedle Kulhavého by mělo být na startu dalších osm českých zástupců, přičemž velkou pozornost bude poutat i Petr Vakoč, který přesedlal na biky v maratonských závodech ze silnice před touto sezonou.

Závod mužů začne v 8:30 a je před nimi porce 120 kilometrů s celkovým převýšením okolo 1500 metrů. V roli obhájce titulu pojede Němec Andreas Seewald.

„Nejprve jsem si myslel, že trať bude moc rychlá a příliš jednoduchá na to, aby si člověk vybudoval aspoň náskok. Po několika trénincích si ale myslím, že závod bude dost těžký a příznivý tomu, aby se dal nějaký časový rozdíl vytvořit. Bude navíc dost dlouhý a síly budou docházet. Je ale pravděpodobné, že do cíle přijede větší skupina a bude se o vítězství sprintovat,“ uvedl Seewald pro server mtbs.cz.

Karla Štěpánová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Jabkenicích.

Ženy, mezi nimiž budou Milena Kalašová a Karla Štěpánová, se vydají na trať o dvacet minut později a pojedou 87,5 kilometru s celkovým převýšením 1000 metrů. Zlato bude obhajovat Rakušanka Mona Mitterwallnerová, která před rokem senzačně zvítězila na Elbě.

O další světové zlato mezi bikery chce usilovat francouzská hvězda Pauline Ferrandová-Prévotová, jíž se podařilo koncem srpna v Les Gets vyhrát short track i olympijskou disciplínu cross country. Šampionkou v maratonu byla již v roce 2019.