Olympiáda v Tokiu? Spíše už ne, řekl Kulhavý po vítězství na Drásalovi

„Musím se nominovat a musí mi to dávat smysl. Nejel bych kvůli desátému místu. Všichni jsme sice na stejné startovní čáře, ale spíše to vidím, že ne,“ pronesl 35letý biker, který se chce přeorientovat na maratony a etapové závody.

Takže cross country a závody Světového poháru upozadíte?

Cross country je samozřejmě nejvíce, ale jezdil jsem ho převážně kvůli olympiádě. Bohužel letos není, takže uvidím, jestli ho budu za rok ještě jezdit. Největší závody cross country jsou až po prázdninách. Tam to budu muset rychle vyhodnotit. Maratony a etapáky mě lákají; jsou to nové destinace, nové zkušenosti. Mám rád vícedenní závody. Záležet bude i na formě, na zdraví.

Co vám ukázal první závod po dlouhé pauze?

Drásala jsem jel někdy před 15 lety, takže mlhavě jsem si pamatoval, že je to tady hezké, ale zároveň obtížné. Od prvního okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že se Drásal uskuteční, jsem chtěl jet. I když to bylo těžké, relativně jsem si to užil. Mám za sebou tréninkový blok v Alpách, kde jsem strávil čtyři náročné dny. Prvních 80 kilometrů jsem byl unavený, kluci jeli vážně výborně a ve stoupáních byli silnější než já. Já jsem byl zase rychlejší ve sjezdech. Ke konci jsme byli všichni srovnaní a tam jsem toho využil.

Trasu Obra dlouhou 177 kilometrů byste také zvládl, že?

Jasně, že ano. Ale myslím, že je to zbytečný extrém. Na klasické trati se tady jezdí maratonská série UCI, takže jsem si ji chtěl vyzkoušet. Navíc byla lépe obsazená, chtěl jsem se porovnat s kluky. Kristián Hynek je světová maratonská špička, Matouš Ulman je také super dobrý závodník, chyběl jenom Martin Stošek.

Pořadatelé by na trase Drásala chtěli uspořádat mistrovství světa nebo Evropy. Fandíte jim?

Trať parametry určitě má. Jsou techničtější tratě, ale díky mokru a bahnu to bylo letos technické dost. Trať je krásná, skvělé zázemí, mistrovství by tady bylo perfektní. Hostýnské vrchy jsou hezké, i proto jsem přijel.