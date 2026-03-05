Hektické jaro je zase tady! Deset otázek na prahu velkých cyklistických klasik

Michal Koubek
  9:50
Tradičně ho provází studené počasí, mokro, nervozita, hektika, spousta pádů a tuhý boj. Přesto fanoušci závod Omloop Het Nieuwsblad napjatě vyhlíží. Právě belgický podnik tradičně zahajuje klasikářskou část sezony. Nastává vzrušující období na kostkách, úzkých a klikatých silničkách. Jedou se klání opředená více než staletou historií. Po triumfu Mathieua van der Poela na Omloopu kalendář vstoupil do nové fáze. Cyklistické jaro naplno vypuklo! Jaké bude? Jaká témata se před klasikami řeší?
Část 1/10

Zastaví Pidcock na šotolině Pogačara?

Britský cyklista Thomas Pidcock na Omloopu.

Loni byl jediným, kdo mohl Tadeji Pogačarovi překazit cestu za třetím triumfem na ikonických bílých cestách toskánského Strade Bianche. Když se skupina favoritů šedesát kilometrů před cílem rozdělila, právě Thomas Pidcock zůstal spolu se slovinským fenoménem jako jediný na čele.

Svou vytříbenou technikou z horských kol či cyklokrosu ho dostával pod tlak, až Slovinec upadl, přesto osmnáct kilometrů před páskou Pogačar britskému vyzyvateli pláchl.

Takže letos odveta?

Už v sobotu se ukáže. Pidcock si věří. Na sezonu se lídr týmu Pinarello Q36.5 týdny připravoval netradičně v Chile, navíc kompletně vynechal cyklokrosový program. I Pogačar je ale plný elánu.



Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Xilas vs. MrvaTenis - - 5. 3. 2026:Xilas vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
5. 3. 11:45
  • 2.27
  • -
  • 1.57
Karviná vs. PlzeňFotbal - - 5. 3. 2026:Karviná vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
5. 3. 17:00
  • 4.27
  • 3.77
  • 1.77
Rodionov vs. KrumichTenis - - 5. 3. 2026:Rodionov vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
5. 3. 19:30
  • 1.47
  • -
  • 2.47
Bouzková vs. TownsendováTenis - - 5. 3. 2026:Bouzková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
5. 3. 20:00
  • 1.92
  • -
  • 1.88
Tottenham vs. Crystal PalaceFotbal - 29. kolo - 5. 3. 2026:Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:00
  • 2.44
  • 3.44
  • 3.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Severočeské derby není cool, chtěl jsem něco sexy. A tak Brňan stvořil El Nordico

Jan Russnák na basketbalovém MS 2019 v Číně.

Český sport má Zárubovo Vítej zlatý hattricku!, Tittelbachovo Honzo, Honzo, pojďte k nám! a teď už i něco jiného než hlášky, co zlidovělo – Russnákovo El Nordico. Tedy novotvar, jímž pojmenoval...

5. března 2026  10:36

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce...

Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou...

5. března 2026  10:29

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy na Spartě.

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...

5. března 2026  10:26

Hronek v NHL zazářil třemi body, Hertl řídil vítězný obrat Vegas

Útočník Vegas Tomáš Hertl (vpravo) se raduje ze svého gólu v prodloužení proti...

Hokejový obránce Filip Hronek v NHL vyprodukoval tři body za gól a dvě nahrávky, jeho Vancouver přesto na Carolinu nestačil a prohrál 4:6. Naopak vítězství ve středečním programu režíroval centr...

5. března 2026  6:38,  aktualizováno  9:53

Hektické jaro je zase tady! Deset otázek na prahu velkých cyklistických klasik

Mathieu van der Poel slaví triumf na klasice Omloop Het Nieuwsblad.

Tradičně ho provází studené počasí, mokro, nervozita, hektika, spousta pádů a tuhý boj. Přesto fanoušci závod Omloop Het Nieuwsblad napjatě vyhlíží. Právě belgický podnik tradičně zahajuje...

5. března 2026  9:50

Povedený start. Golfistka Kousková na turnaji LET v Austrálii po prvním kole vede

Česká golfistka Sára Kousková.

Golfistka Sára Kousková je po prvním kole s náskokem dvou ran v čele turnaje Ladies European Tour v australské Magentě. Na úvod zahrála česká jednička rekord hřiště 64 úderů, tedy osm pod par.

5. března 2026  9:36

Další premiéra v derby. Odřídí ho sudí Volek, který posledně pískal Spartu v Plzni

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni.

V první lize působí čtvrtou sezonu a nyní se poprvé dočká největšího českého zápasu. Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek odřídí nedělní pražské derby mezi Slavií a Spartou, kluby v čele tabulky...

5. března 2026  9:17

Svrčina stejně jako před týdnem porazil Duckwortha, v Indian Wells vyzve Sinnera

Dalibor Svrčina v kvalifikaci na turnaj v Torontu.

Tenista Dalibor Svrčina při své premiéře na prestižním turnaji v Indian Wells postoupil po vítězství 6:2, 6:4 nad Australanem Jamesem Duckworthem do 2. kola. Jeho příštím soupeřem bude hvězdný Jannik...

5. března 2026  9:12

SP v biatlonu v Kontiolahti 2026: program, výsledky, český tým

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Světový pohár v biatlonu pokračuje prvními starty po zimní olympiádě. Sedmou zastávkou je finské Kontiolahti, kde je na programu šest disciplín. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i další...

5. března 2026  8:34,  aktualizováno  9:05

Pane sudí, prosím o kontrolu! Co kdyby do fotbalu přišly výzvy? Část činovníků je pro

Rozhodčí Mathew MacDermid zkoumá gól Matěje Ryneše.

Pravidlové diskuze o rozšíření pravomocí videorozhodčích vyvrcholily nedávno schválenými změnami, které sudí otestují už na letním mistrovství světa. Ale co kdyby se nakonec fotbal vydal trochu jiným...

5. března 2026  8:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Portland zapsal v NBA důležitou výhru, Krejčí přispěl trojkou a asistencemi

Vít Krejčí (27) z Portland Trail Blazers zakončuje za tři.

Český basketbalista Vít Krejčí přispěl proměněnou trojkou Portlandu k vítězství v NBA na palubovce Memphisu 122:114. Pro Trail Blazers šlo o velmi důležitou výhru v přímém souboji o play off, neboť...

5. března 2026  8:09

Velká cena Austrálie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris před Maxem Verstappenem.

Příznivcům nejrychlejších vozů planety končí zimní spánek. Šampionát formule 1 je zpět a nová sezona startuje 8. března v Melbourne, kde se pojede Velká cena Austrálie. Program, výsledky i další...

5. března 2026  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.