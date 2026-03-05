Hektické jaro je zase tady! Deset otázek na prahu velkých cyklistických klasik

Zastaví Pidcock na šotolině Pogačara?
Loni byl jediným, kdo mohl Tadeji Pogačarovi překazit cestu za třetím triumfem na ikonických bílých cestách toskánského Strade Bianche. Když se skupina favoritů šedesát kilometrů před cílem rozdělila, právě Thomas Pidcock zůstal spolu se slovinským fenoménem jako jediný na čele.
Svou vytříbenou technikou z horských kol či cyklokrosu ho dostával pod tlak, až Slovinec upadl, přesto osmnáct kilometrů před páskou Pogačar britskému vyzyvateli pláchl.
Takže letos odveta?
Už v sobotu se ukáže. Pidcock si věří. Na sezonu se lídr týmu Pinarello Q36.5 týdny připravoval netradičně v Chile, navíc kompletně vynechal cyklokrosový program. I Pogačar je ale plný elánu.