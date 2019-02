Mimo medailové boje. Czeczinkarová dojela na cyklokrosovém MS patnáctá

Jedenadvacetiletá Czeczinkarová měla dobrý start. Pak se ale začala propadat, jezdila až ve druhé desítce a zdálo se, že cenný kov je v nedohlednu.

V posledním ze šesti okruhů jí svitla naděje, když se na vedoucí desetičlennou skupinku dotáhla, jenže vzápětí chybovala a jakékoliv šance na úspěch se rozplynuly. Do cíle dorazila 40 sekund za vítězkou.

„Start se mi povedl, ale ve druhém kole jsem si to nechala trochu poodjet a začala jsem dělat chyby. Hlavně ve výbězích mi to moc nešlo a v těch točkách jsem nebyla moc průbojná,“ uvedla ke svému výkonu očividně zklamaná Czeczinkarová.

„Jak jsem si je tam pak dotáhla, tak jsem za zatáčkou zabrala, udělala hodiny a byla jsem zase na zemi,“ mrzelo Czeczinkarovou.

Devatenáctiletá novopečená šampionka Van der Heijdenová měla v posledních metrech nejvíce sil a nechala za sebou krajanky Fleur Nagengastovou a hlavní favoritku Ceylin del Carmen Alvaradovou, obhájkyni loňského stříbra.

„Bylo to těsné až do konce a všechny jsme si byly nablízku. Občas se tam sice utvořil nějaký odstup, ale o chvilku později se to zase sjelo dohromady, takže to byl až do konce vzrušující závod,“ konstatovala Van der Heijdenová.

Stejné trio obsadilo pódium rovněž na listopadovém mistrovství Evropy v nizozemském Rosmalenu. „Na evropském šampionátu to bylo sice stejné složení trojice na pódiu, ale ty pozice byly tentokrát jiné. A já jsem za to šťastná,“ řekla Van der Heijdenová, na ME druhá za Alvaradovou.