Svorada pojede L’Etape na stařičkém kole: Zavzpomínám na Závod míru

Byl u všech ročníků české L’Etape, závodu připomínající atmosférou kultovní Tour de France. Před čtyřmi lety akci ze Strahova odstartoval, další roky už nechyběl na trati. Tentokrát si Svorada vyzkouší zbrusu novou kategorii Heroes.

Ta je určena pro závodníky, kteří pojedou na kole vyrobeném před rokem 1993, tedy starším než 30 let. Bicykly musí být vybaveny klipsnami, řazením na spodní rámové trubce a bovdeny vedenými vrchem. Na sobě by jezdci měli mít dobové oblečení.

Byť Svorada vyrazí oproti předchozím rokům na nejkratší trasu L’Etape (61 km), ví, že hlavně kopce budou tuze bolet.

Momentka z české L’Etape v roce 2023

„Na kopce se netěším, bude to boj. Devatenáct zubů největší kolečko? Těmhle převodům už jsem odvykl. Dnes je standard třicítka. Tohle je dobré tak na projížďku podél řeky po rovině, ne do kopců. Ale asi pocítím nostalgii, ožijí vzpomínky. Vždyť tohle kolo pochází z 90. let, kdy jsem vyhrál Závod míru a ten mě vystřelil do profesionálního pelotonu,“ říká pětapadesátiletý chlapík při pohledu na silniční Specialized Allez Epic, zapůjčený jen pro tuto akci.

Psal se rok 1990, kdy rodák z Trenčína ovládl Závod míru, což mu umožnilo odchod do velkého cyklistického světa, jenž byl za socialismu pro závodníky z východního bloku utopií.

Starší bicykly a cyklistické relikvie už doma nemá, většinou je rozdal do muzeí či soutěží. Ponechal si jen ty nejvzácnější, třeba z roku 2001, kdy slavil triumf ve spurtu na Champs-Élysées v závěrečné etapě Tour de France.

Od roku 1996 má české občanství, s rodinou se usadil na Brněnsku, vlastní několik cykloobchodů. Na kolo stále usedá několikrát do týdne, jen už nehoní kilometry a rekordy.

„Závod L’Etape mě nadchl od prvního ročníku. Jezdci jedou po uzavřených silnicíh, nemusí se proplétat dopravní špičkou a atmosféra na trati i na Strahově ve vesničce je prostě skvělá.“

V sobotu pojede z pražského Strahova směr Křivoklátsko až tři tisíce mužů a žen. Na střední trasu (105 km) je přihlášeno 1509 závodníků, vyprodaná byla už v zimě. Na další dvě ještě místa zbývají. Krátká trasa činí 61 kilometrů, dlouhá 130.

Na silnicích můžete potkat i známé sportovní tváře jako Alberta Contadora, dvojnásobného vítěze Tour de France, či domácí hvězdy Zdeňka Štybara a Martinu Sáblíkovou. Anebo jednu cyklistickou ikonu v tretrách s tkaničkami a retro dresu, kterak funí do kopce.