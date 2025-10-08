Svoradova premiéra. V Jizerských horách vyzkouší gravel: Odvaluje lépe než horské

Michael Havlen
  9:47
Dlouholetý český, slovenský i československý reprezentant v silniční cyklistice Ján Svorada pojede v sobotu 11. října svůj první závod na gravelu. Z Bedřichova vyrazí na trasu ČT Author Cupu, který tradičně uzavírá sezonu horských kol.

Ján Svorada, vítěz tří etap na Tour de France a ambasador nové kategorie Heroes, který pojede L’Etape na 36 let starém kole. | foto: Matěj Třešňák/L’Etape Czech Republic

„Těším se na zajímavou zkušenost,“ říká cyklista, který v roce 2001 dokázal vyhrát poslední etapu Tour de France s dojezdem na pařížském bulváru Champs-Élysées a celkově se z etapového triumfu na nejslavnějším cyklistickém závodu světa radoval třikrát.

„Prostředí Jizerských hor vůbec neznám, což jen umocňuje moji radost z účasti. Vím, že na trase nejsou žádné dramatické kopce. Je to takové zvlněné a cesty jsou příznivé na gravel.“

Czech Tour povýší, pojede se v kategorii ProSeries. Mezi elitou chce být v roce 2029

Když Author Cup v devadesátých letech začínal, Ján Svorada ještě jezdil profesionálně a v termínu závodu měl už po sezoně. A stejné nastavení si uchoval i po skončení kariéry. „Většinou jsem uzavřel sezonu s koncem září a v říjnu už jsem moc nejezdil. Mnohdy nebývá optimální počasí, takže jsem do sedla skočil jenom v případě opravdu příznivých podmínek. Pro mě, založením silničního cyklistu, je termín relativně pozdní,“ vysvětluje šestinásobný vítěz ankety Král cyklistiky.

Letos se rozhodl změnit přístup, protože od organizátorů závodu dostal nabídku k účasti v předstihu. V září strávil dva týdny na kole na jihu Francie a připravoval se i v domácích podmínkách. „Září je příjemný měsíc na konec sezony. Člověk má po prázdninách hodně kilometrů a jezdí se fajn. Letos jsem absolvoval v Provence pracovní eventy v druhém a posledním týdnu v září, volný týden jsem doma vyplnil ježděním při parádním počasí,“ říká Svorada.

Doma má silniční a horské celoodpružené kolo. Ročně najede kolem pěti tisíc kilometrů, většinu na silničním kole. Na tom horském jezdí hlavně kolem chalupy na Vysočině, kde je na cestách hodně kamenů a kořenů.

ČT Author Cup však trojnásobný účastník olympijských her v silniční cyklistice pojede na gravelu, i když s ním má jen minimální zkušenosti. „Prakticky každý, s nímž jsem účast konzultoval, mi doporučil právě takovou volbu. Půjde o moji závodní premiéru na gravelu. Kolo je určitě lehčí a aerodynamičtější než horské, lépe odvaluje,“ uvažuje.

Duhové sny jí zhatila menstruace, nyní už Volleringová slaví. Inspiroval ji Pogačar

Na ČT Author Cupu si chce zazávodit, ale s rozumem. Z dob profesionální kariéry je zvyklý, že s číslem na dresu by se měl pohybovat vpředu. „Určitě pro mě není ČT Author Cup o výsledku stejně jako jiné závody, jichž se účastním. Nicméně si chci akci užít a netrápit se,“ nastiňuje plán, se kterým vyrazí na nejdelší závodní trasu na 66 kilometrů s převýšením 1543 metrů.

Jediný český vítěz etap na všech Grand Tours doufá, že se nepojede v blátě a chladném počasí, což nikdy neměl rád. „Drsnější podmínky nikdy nebyly nic pro mě. Takže doufám, že Jizerky budou letos druhý říjnový víkend přívětivé a já si užiju tamní krásné prostředí.“

Teplo podle předpovědi počasí v sobotu rozhodně nebude, nicméně by alespoň nemělo pršet. Závodníci na nejdelší šedesátce vyrazí do boje v 9.45. Kratší čtyřicítka odstartuje v 10.30 hodin. O padesát minut později se pak vydají na trať účastníci nesoutěžní čtrnáctikilometrové varianty. Po obědě bude kromě vyhlášení vítězů na programu i autogramiáda Jána Svorady a Terezy Vlk Huříkové (14.30).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Mladá Boleslav vs. Česká LípaFlorbal - 2. kolo - 8. 10. 2025:Mladá Boleslav vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • 30.00
  • 40.00
Ósakaová vs. NoskováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 8. 10. 2025:Ósakaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
8. 10. 11:00
  • 1.56
  • -
  • 2.49
Frýdek-Místek vs. Polanka n/OFotbal - 7. kolo - 8. 10. 2025:Frýdek-Místek vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
8. 10. 15:30
  • 1.22
  • 4.49
  • 8.00
Chomutov vs. TřebíčHokej - 10. kolo - 8. 10. 2025:Chomutov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
8. 10. 16:30
  • 2.10
  • 4.10
  • 2.81
Frýdek-M. vs. Pardubice BHokej - 10. kolo - 8. 10. 2025:Frýdek-M. vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
8. 10. 17:00
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.15
Plzeň vs. Ml. BoleslavHokej - 12. kolo - 8. 10. 2025:Plzeň vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
8. 10. 17:30
  • 1.88
  • 4.33
  • 3.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Svoradova premiéra. V Jizerských horách vyzkouší gravel: Odvaluje lépe než horské

Dlouholetý český, slovenský i československý reprezentant v silniční cyklistice Ján Svorada pojede v sobotu 11. října svůj první závod na gravelu. Z Bedřichova vyrazí na trasu ČT Author Cupu, který...

8. října 2025  9:47

Lehečka v Šanghaji končí v osmifinále. Muchová vzdala ve Wu-chanu

Tenista Jiří Lehečka na turnaji Masters v Šanghaji do čtvrtfinále neprošel. Třiadvacetiletý český reprezentant v osmifinále prohrál 3:6 a 6:7 s Arthurem Rinderknechem z Francie. Kateřina Siniaková ve...

8. října 2025  7:42,  aktualizováno  9:18

Faltejsek na tribuně nebude, pustí ho před sebe Ir? Fotofiniš by měl letos fungovat

Nestává se, že by na Velké pardubické obhajovali vítězství dva žokejové. Ale jelikož minulý ročník nabídl velmi kuriózní finiš, letos tomu tak opravdu je. Vůbec poprvé v historii. A zatímco jeden ze...

8. října 2025  9:15

Kámen, nůžky, papír a jediný bod. Amatéři mohou vyhrát 13 milionů, vyzvou i Alcaraze

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo postavit se na kurt proti elitnímu tenistovi? Jde vůbec vybrat jejich rychlé a umístěné podání? Exhibice před lednovým Australian Open možnost prověřit hvězdy...

8. října 2025  8:40

Nečas vlétl do nové sezony NHL, výhru řídil dvěma góly. Na úvod slaví i obhájci

Novou sezonu hokejové NHL otevřely tři úterní zápasy. Obhájci Stanley Cupu z Floridy porazili 3:2 Chicago. Rangers na domácím ledě nečekaně podlehli 0:3 Pittsburghu a své fanoušky nepotěšilo rovněž...

8. října 2025  7:16,  aktualizováno  7:53

Další evropská loupež. Sparťané si i v krizi zajistili postup a tuší: Tohle může pomoct!

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jak hokejisté Sparty kráčeli do kabiny, éterem se nesly radostné skřeky a hulákání. „Neskutečný, jak my v té Evropě loupíme!“ ozvalo se z davu. Po švédských soupeřích z Luleå a göteborské...

8. října 2025  7:24

Nerozhodná, usměvavá a ve formě! S USK chce francouzská hvězdička jen vítězit

Mezi novými posilami euroligových šampionek z USK Praha zatím rozehrávačka Pauline Astierová vyniká. Nepřekvapí, že zářila při debutu v české soutěži. Ale výkon v evropském Superpoháru proti...

8. října 2025

Zatracenej mrňavej Francouz. Jak lekce od Laudy pomohla Prostovi zničit svět

Je prvním a dosud jediným francouzským mistrem světa. Kralovat formuli 1 zvládl charismatický Alain Prost hned čtyřikrát, přitom se zdálo, že je prokletý. Jen on prohrál titulovou bitvu o titěrný půl...

8. října 2025

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Premium

Několikrát si pomůže anglickým slůvkem challenge. Není divu, protože výzev prožívá český obránce Ladislav Krejčí po nedávném přestupu do Wolverhamptonu nepočítaně. Nejen těch fotbalových. „Největší...

8. října 2025

Vlažný úvod, pak drtivý nástup. Nymburk na úvod Ligy mistrů potvrdil roli favorita

V Praze na Královce zahájili basketbalisté Nymburku letošní ročník Ligy mistrů. Debutanta soutěže, ázerbájdžánský tým Sabah Baku, přehrál český šampion jednoznačně 93:65. Nymburk v minulém ročníku...

7. října 2025  18:09,  aktualizováno  22:44

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Hokejisté Sparty a Hradce Králové nastoupili k pátému zápasu v letošním ročníku Ligy mistrů. Mountfield doma podlehl finskému mistrovi KalPa Kuopio 1:5 a odsunul se na 18. místo tabulky. Naplno, byť...

7. října 2025  17:50,  aktualizováno  22:36

Další severská lekce pro Hradec. Finové nás vyučili v produktivitě, uznal Koukal

Nic příjemného pro fanoušky Hradce. Pokud hokejisté Mountfieldu v posledním kole základní části na ledě švýcarského Lausanne na poslední chvíli neproklouznou do vyřazovací části, projdou účastí v...

7. října 2025  21:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.