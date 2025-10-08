„Těším se na zajímavou zkušenost,“ říká cyklista, který v roce 2001 dokázal vyhrát poslední etapu Tour de France s dojezdem na pařížském bulváru Champs-Élysées a celkově se z etapového triumfu na nejslavnějším cyklistickém závodu světa radoval třikrát.
„Prostředí Jizerských hor vůbec neznám, což jen umocňuje moji radost z účasti. Vím, že na trase nejsou žádné dramatické kopce. Je to takové zvlněné a cesty jsou příznivé na gravel.“
Když Author Cup v devadesátých letech začínal, Ján Svorada ještě jezdil profesionálně a v termínu závodu měl už po sezoně. A stejné nastavení si uchoval i po skončení kariéry. „Většinou jsem uzavřel sezonu s koncem září a v říjnu už jsem moc nejezdil. Mnohdy nebývá optimální počasí, takže jsem do sedla skočil jenom v případě opravdu příznivých podmínek. Pro mě, založením silničního cyklistu, je termín relativně pozdní,“ vysvětluje šestinásobný vítěz ankety Král cyklistiky.
Letos se rozhodl změnit přístup, protože od organizátorů závodu dostal nabídku k účasti v předstihu. V září strávil dva týdny na kole na jihu Francie a připravoval se i v domácích podmínkách. „Září je příjemný měsíc na konec sezony. Člověk má po prázdninách hodně kilometrů a jezdí se fajn. Letos jsem absolvoval v Provence pracovní eventy v druhém a posledním týdnu v září, volný týden jsem doma vyplnil ježděním při parádním počasí,“ říká Svorada.
Doma má silniční a horské celoodpružené kolo. Ročně najede kolem pěti tisíc kilometrů, většinu na silničním kole. Na tom horském jezdí hlavně kolem chalupy na Vysočině, kde je na cestách hodně kamenů a kořenů.
ČT Author Cup však trojnásobný účastník olympijských her v silniční cyklistice pojede na gravelu, i když s ním má jen minimální zkušenosti. „Prakticky každý, s nímž jsem účast konzultoval, mi doporučil právě takovou volbu. Půjde o moji závodní premiéru na gravelu. Kolo je určitě lehčí a aerodynamičtější než horské, lépe odvaluje,“ uvažuje.
Na ČT Author Cupu si chce zazávodit, ale s rozumem. Z dob profesionální kariéry je zvyklý, že s číslem na dresu by se měl pohybovat vpředu. „Určitě pro mě není ČT Author Cup o výsledku stejně jako jiné závody, jichž se účastním. Nicméně si chci akci užít a netrápit se,“ nastiňuje plán, se kterým vyrazí na nejdelší závodní trasu na 66 kilometrů s převýšením 1543 metrů.
Jediný český vítěz etap na všech Grand Tours doufá, že se nepojede v blátě a chladném počasí, což nikdy neměl rád. „Drsnější podmínky nikdy nebyly nic pro mě. Takže doufám, že Jizerky budou letos druhý říjnový víkend přívětivé a já si užiju tamní krásné prostředí.“
Teplo podle předpovědi počasí v sobotu rozhodně nebude, nicméně by alespoň nemělo pršet. Závodníci na nejdelší šedesátce vyrazí do boje v 9.45. Kratší čtyřicítka odstartuje v 10.30 hodin. O padesát minut později se pak vydají na trať účastníci nesoutěžní čtrnáctikilometrové varianty. Po obědě bude kromě vyhlášení vítězů na programu i autogramiáda Jána Svorady a Terezy Vlk Huříkové (14.30).