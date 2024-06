Hirt u zubaře, pod anestetiky. Chaos! Kde tohle skončí, zlobí se kolegové

Lídr týmu Remco Evenepoel po etapě pózoval fanouškům i se svou černovlasou manželkou Oumi a ochotně rozdával autogramy.

Hirtova nálada u týmového autobusu byla pochopitelně mnohem horší.

„Hned ho odvezeme na vyšetření k dentistovi,“ říkal Phil Lowe, mluvčí stáje Soudal - Quick Step.

„Vůbec nevím, co se stalo. Jel jsem na startu od pódia k týmovému autobusu a najednou jsem ležel na zemi,“ říkal mu Hirt.

„Vůbec nevím, co se stalo. Jel jsem na startu od pódia k týmovému autobusu a najednou jsem ležel na zemi," říkal Hirt. Takhle Tour de France začít nechcete. Jana Hirta srazil divák ve Florencii na zem ještě před startem, dva zuby má zlomené. Etapu přežil, po ní zmizel v týmovém autobusu, pak jej vezli k zubaři v Rimini. Nejnovější info: Je pod anestetiky, ale zuby jsou zafixované, měl by jet dál.

Pozdě večer pak Lowe na náš dotaz sděloval: „Jan se právě vrátil od zubaře. Dostal anestetika, moc mluvit nemůže, ale jeho zuby jsou fixované a pokud nenastanou komplikace, bude v závodě pokračovat. Vypadá klidně.“

Co se tedy předtím v sobotním poledni ve Florencii stalo?

Jednou větou: Nastal nekontrolovaný chaos.

Bezpečnostní složky naprosto nezvládly nápor diváků.

Z pódia, kde se jezdci před etapou vždy podepisují, se Hirt s kolegy z týmu Quick Step vracel k týmovému autobusu. „Vtom někdo s batohem zachytil popruhem za jeho řidítka. Jan přes ně přepadl, letěl na asfalt a zlomil si dva přední zuby,“ líčil sportovní ředitel Tom Steels. „Trochu jsme se vyděsili.“

Problém spočívá v tom, že žádní fanoušci v těchto prostorech neměli co pohledávat.

„Upadl přes diváka, přitom normálně mohou na Tour až k autobusům jen lidé s takovými akreditacemi, jako máte na krku třeba vy,“ ukazoval při rozhovoru pro iDNES.cz a ČT Sport týmový kolega českého jezdce Ilan van Wilder. „Jenže tentokrát nastal velký chaos. Každý skákal přes bariéry, všude bylo plno lidí. Už na pódium jsme se nemohli dostat, proráželi jsme si cestu davem. Cestou zpět Jan upadl a ztratil kus zubů. Není to dobrý způsob, jak začít Tour.“

Hirta po incidentu prohlédl týmový lékař a po dohodě se sportovními řediteli odstartoval. V první hodině závodu se držel na konci pelotonu, opakovaně snímán kamerami, než se postupně propadl do skupin odpadnuvších závodníků.

Primer incidente del Tour: "Jan Hirt se deja tres dientes antes de la salida" Jan Hirt, del Soudal-Quick Step, pieza principal para ayudar a Remco, sufrió una caída tras un incidente con la mochila de un espectador. "Veremos como le afecta el golpe".

„Jeho plán byl dnes jediný, a to nějak přejet etapu až do cíle. Jsem rád, že je pořád tady,“ říkal Steels.

„Dnešek byl pro Jana vyloženě jen o přežití,“ souhlasil van Wilder, který při pouti přes toskánské kopce asistoval společně s Mikelem Landou v prořídlém pelotonu lídrovi stáje Evenepoelovi.

Hirtovi už před Tour dalo vedení týmu najevo, že jeho úkoly pomocníka začnou až ve čtvrté etapě, první alpské. Do té doby se snad dá co nejvíce dohromady.

Jako by Tour pro něj byla prokletá.

Před svým prvním startem v roce 2020 se na přípravném závodě Tour de’l Ain ocitl na zemi po kolizi s týmovým vozem své stáje CCC, při pádu si způsobil bolestivé zranění zápěstí - a také si zlomil zub.

I tehdy nastoupil do úvodních etap závodu s velkým sebezapřením a původně plánovaný boj o celkovou klasifikaci pochopitelně odložil ad acta.

V souvislosti s jeho současným zraněním se od stáje Quick Step snesla vlna kritiky na organizátory.

Ti florentský rumraj skutečně nezvládli.

„V mých očích jde o selhání organizace, takové věci by se neměly stávat,“ uvedl van Wilder. „Chápu, je to Tour, je tu spousta lidí, ale pokud se už nedostaneme bezpečně ani na pódium ke startu, kde to vše jednou skončí? Jsme tady, abychom závodili. A ne aby nás diváci sráželi.“

Sportovní ředitel Steels si ulevil: „Tour ještě ani nezačala a 50 metrů od našeho autobusu ležel kvůli nezvládnutému návalu lidí na zemi náš důležitý jezdec.“

Manažer stáje Patrick Lefévere psal na sociální síť X: „Mají (organizátoři a UCI) 100 pravidel pro týmy a pak někdo s batohem způsobí pád Jana Hirta mezi pódiem a autobusem.“

Faktem je, že fanoušci bez potíží nadzvedávali kovové zátarasy, aby se dostali k týmovým autobusům do paddocku, nebo bariéry svévolně přeskakovali, aniž by je kdokoliv zastavil. Doslova se hemžili pro ně zakázanými oblastmi, přičemž ochranka jen krčila rameny, že s tak velkým davem nic nezmůže.

Dokonce ani některé akreditované televizní štáby, které na rozdíl od fanoušků měly právo vstupu do paddocku, k jezdcům skrz skrumáž lidí před startem nepronikly.

Jan Hirt uzavírá peloton v první etapě Tour de France na záběru stanice Eurosport.

Jedna z kameramanek se sem sice dostala, ale vzápětí nechtěně vrazila do jedoucího Gianniho Moscona z Quick Stepu. Ital musel sestoupit z kola a rozčílil se na ni, že mu neuhnula z cesty.

Hirt dopadl o dost hůře.

Jak tvrdil další jeho kolega Yves Lampaert: „Lidé pobíhali všude. Organizátoři nad nimi neměli žádnou kontrolu. My, jezdci, dostáváme spoustu pokut za maličkosti, ale organizátoři by se teď měli podívat do zrcadla. To, co se dělo, je nepřijatelné.“

Ještě před oficiálním startem Tour se díky tomu dostal Jan Hirt do titulků webových stránek předních světových médií. „Jeden ze silných mužů, kteří mají pomáhat Remkovi Evenepoelovi, byl zapojen do prvního incidentu závodu,“ psala španělská Marca.

„Chaos na Tour. Hirt si před startem zlomil zuby. Jeho šéf obviňuje organizátory,“ zvěstoval německý list Die Welt.

O takovou publicitu osmý muž Gira rozhodně nestál.