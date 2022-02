Hirt znovuobjevil lásku k cyklistice. Jsem v životní formě, tvrdí po triumfu

„Jsem v životní formě,“ líčil jedenatřicetiletý Čech na webu svého týmu. „V Intermarché-Wanty-Gobert jsem znovuobjevil lásku k cyklistice.“

V minulých sezonách se trápil. Už nebyl tím jezdcem, který v roce 2016 vyhrál závod Kolem Rakouska a při debutu na Giru o rok později exceloval v horách a vybojoval celkově dvanáctou příčku.

Ani vysoce ceněným domestikem, který v letech 2018 a 2019 pomáhal Kolumbijci Miguelu Ángelu Lópezovi v dresu Astany.

„Netvrdím, že jsem starý. Jen mi to prostě nejde tak jako dřív,“ líčil Hirt před startem loňského Gira. „Hlava to nějak přestala dávat.“

Složitá covidová situace v roce 2020 se na něm podepsala. Přiznával, že role lídra pro něj v aktuálním rozpoložení není. Že raději upřednostní týmové ambice před těmi osobními. Na startu letošního ročníku však působí zcela odlišně.

Sebevědomý.

Odvážný.

Neúnavný.

„Potřeboval jsem trochu času, abych se adaptoval na nové prostředí a dostal se do psychické i fyzické pohody,“ hledal, co se u něj po předloňském přesunu z krachujícího CCC do Wanty změnilo. „Hodně jsem přes zimu pracoval se svým trenérem Ioannisem Tamouridisem a nutričními poradci. Obojí potvrdilo, že sezonu můžu začít se sebevědomím.“

Poprvé to v Ománu zkoušel už ve třetí etapě s cílem na 2,8kilometrovém výšlapu s průměrem 6,5 procenta. S náskokem se vydrápal téměř až na vrchol, už skoro viděl cílový banner, jenže kousek před ním se k němu dotáhl Dán Anthon Charmig z Uno-X a Hirta předjel.

„Cítil jsem se velmi dobře,“ líčil Čech po etapě. „Proto jsem několikrát přidal, až se mi konečně podařilo vytvořit mezeru. Podobné explozivní kopce mi normálně nesedí, tak jsem rád, že jsem mohl zabojovat o vítězství.“

Anthon Charmig (vlevo) vítězí ve třetí etapě Kolem Ománu, Jan Hirt si hlídá druhou pozici.

A formu potvrzoval dál.

Ve čtvrtém dějství skončil sedmý. Mrzelo ho, že nezachytil nástup Itala Fausta Masnady z Quick-Stepu, jenž se po triumfu dostal do celkového vedení a Hirta odsunul na třetí příčku s mankem 58 sekund.

Proto Čech před královskou pátou etapou s cílem v pohoří Džebel Achdar sliboval: „Chci zabojovat o etapové vítězství.“

Což přesně potvrdil.

Na 5,7kilometrovém kopci s průměrem 10,5 procenta zprvu těžil z oddané práce týmu. „Musím jim poděkovat, celý den odváděli úžasnou práci,“ smekl. Rein Taaramäe mu očesal skupinu favoritů a on vyčkával na vhodnou příležitost.

A pak za to vzal.

„Věřil jsem si,“ popisoval poté reportérům serveru Cyclingnews. „Byl jsem si celkem jistý, že jsem tady jeden z nejsilnějších.“

Hirt se ve strmých pasážích opřel do pedálů a začal se vzdalovat soupeřům. Rychle se blížil k cíli a když do něj dorazil, 39 sekund musel čekat, než uviděl prvního ze svých pronásledovatelů.

„Perfektní den,“ vydechl a mezitím, co už několik chvil slavil v cílovém prostoru, Masnada ještě šplhal vzhůru. Ital nakonec na Hirta ztratil z jedenáctého místa 1:39 minuty a přenechal mu červený dres.

„Dres lídra je taková třešnička na dortu, nečekal jsem, že bych mohl na tom šestikilometrovém kopci najet na Masnadu více než minutu,“ překvapilo Čecha. „Jeli jsme sem proto, abychom vyhráli etapu, cokoliv dalšího bylo bonus. A teď, pokud neuděláme chybu, vyhrajeme.“

A tu už neudělali.

Tým Wanty si poslední rovinatou etapu pohlídal. Udržel Hirta v bezpečí balíku a český jezdec finišoval na 27. pozici ve stejném čase jako vítězný sprinter Fernando Gaviria z UAE Emirates.

„Jsou to opravdu krásné pocity,“ líčil, když zvedl nad hlavu trofej. „Náš tým tady byl neuvěřitelný. Skoro každý den jsme kontrolovali situaci, každý byl soustředěný. Tohle všechno nám nakonec přineslo obrovský úspěch. Je to i příslib do dalších závodů, když sezonu začnete vítězně, dodá vám to hodně morálky.“

Teď ji bude chtít potvrdit na závodě Kolem Emirátů, který ho od 20. února čeká. A na něm jeho forma projde tvrdou zkouškou.

Míří na něj totiž hvězdný Slovinec Tadej Pogačar, kterých plánuje obhájit vítězství. V nepotvrzených nominacích figurují například Adam Yates z Ineosu, Tom Dumoulin z Jumbo-Visma, Alexander Vlasov z Astany či Romain Bardet z DSM.

„Musím těžit z toho, že se cítím dobře,“ říká Hirt. „Budu se proto teď snažit jezdit nejvíc závodů, co budu moct. Nikdy nevíte, kdy vaše forma skončí a už nebudete schopní zajet dobré výsledky.“

Pochopitelně bude doufat, že jeho forma jen tak neskončí. A že se protáhne třeba až do květnového Gira.

„Zatím ještě nevím, jestli budu v nominaci,“ říká. „Ale obvykle Giro jezdím každý rok, tak je možné, že ho pojedu i letos. Ale uvidíme.“

Výsledky v Ománu si o něj hlasitě řekl.