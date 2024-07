Neděle bude stres, očekává Hirt. Těší se na etapy, v nichž bude opět užitečný

Když později bylo po všem, už i Hirt věděl: stáj Soudal - Quick Step má v tomto ročníku Tour první vítězný etapový zářez.

Remco Evenepoel triumfoval v Gevrey-Chambertin o 12 sekund před Tadejem Pogačarem. Žlutý trikot sice Slovinci nesebral, odstup v celkovém pořadí však snížil na 33 sekund.

Belgický tým mohl slavit.

Jan Hirt se tentokrát i podle týmových pokynů na trati nikam nehnal, nabral ztrátu 4:34 minuty. Dny, kdy ze sebe bude muset český vrchař opět vydat naprosto vše, přijdou opět až v kopcích.

Kolik úsilí vás tedy stála časovka?

Byla docela v klidu. O nic mi v ní nešlo, takže prostě půlhodina na kole.

Ocenil jste aspoň, že její profil nebyl úplnou rovinou, ale obsahoval aspoň jeden malý brdek?

Bylo to příjemné v tom, že si můžete stoupnout a nemusíte jen celou dobu rovně sedět v časovkářské pozici. Pro tělo je to takhle určitě lepší.

Po absolutním vyčerpání z první etapy, během které jste vůbec nemohl jíst, jste se s přibývajícími dny cítil stále lépe?

V první etapě mi bylo vyloženě zle. Ale od té druhé už si připadám relativně v pohodě, normálně. Prostě nic speciálního.

Tři etapy po sobě jste nyní ve sprinterských a časovkářských dnech nemusel pracovat pro Evenepoela. Také to pomohlo k nabrání sil do dalšího průběhu Tour?

Necítím se špatně. Akorát si teď, jak se dlouho z mého pohledu nic neděje, připadám takový zbytečný.

Ve čtvrteční etapě do Dijonu jste dojel tři minuty za pelotonem se skupinkou jezdců EF Education, které předtím na závěrečných kilometrech postihl pád. I vás jejich karambol zdržel?

Ne ne, ale bylo to tou dobou už jen kousek do cíle, takže si i další lidé začali před sprinterským finále vystupovat z balíku a dělaly se díry. Tak jsem tu etapu také dojel v poklidu.

Pády už jste si snad na letošní Tour vybral hned první den.

Doufám. Ale nikdy nevíte. Stačí ocitnout se na blbém místě a jste dole.

A MÁM TO ZA SEBOU. Jan Hirt za pátečním cílem.

V sobotu je v itineráři závodu konečně opět aspoň klasikářský profil. V některých pasážích osmé etapy byste tudíž mohl být Evenepoelovi opět užitečný?

Není to ještě vyloženě můj terén. Uvidíme, co bude. Ta etapa rozhodně nemá být úplně lehká.

V neděli pak přijde obávaná etapa po šotolině. Mluvíte v týmu i o speciálním vybavení, které byste si do ní mohli vzít?

Remco si byl ty gravelové úseky projet hned několikrát před Tour, takže ví, jak vypadají a co vyžadují. Já je zatím neviděl, ale samozřejmě to bude pro všechny lídry na celkové pořadí stresová etapa, protože Tour v ní nevyhrajete, akorát ji tam můžete ztratit. Půjde určitě o nepříjemný den.

Když si naopak prohlédnete profily pěti horských etap, které přijdou na řadu počínaje tou čtrnáctou v Pyrenejích, bude to poslední týden podle vašeho gusta? Tak obtížné koncovky závodu Grand Tour jste míval především na Giru vždy nejraději.

Bude to těžké, to rozhodně. Hodně záleží i na tom, v jaké tou dobou budeme týmové situaci a jak se budu cítit já sám. Ovšem za normální situace by se mi to mělo líbit.