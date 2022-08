Hirt o nové smlouvě: Každý, kdo jde do Quick-Stepu, jde nahoru. Snad i já

„Sedmnácté místo z osobního hlediska určitě nehodnotím dobře,“ povídal Hirt. „Už před závodem jsem říkal, že to není ono. Ale vyhráli jsme etapu, máme i třetího, takže týmově jsme na tom dobře, což je hlavní.“

S Rotou jste se před Girem sázeli o to, že když někdo z vás vyhraje etapu, koupí tomu druhému nový mobil. Vy jste ji vyhrál a musel jste kupovat, připomenete mu to nyní?

Ne, to ne. To by muselo být dopředu. Sazka Tour je hezký závod, ale Giro to není, takže tak vysoké sázky nebudou. Možná o žvýkačku (smích).

Chtěli jste jet na něj?

Před etapou byla taktika, že se jede hlavně na Taaramäeho s Pozzovivem. Že jim ostatní rozjedou tempo a když budou nějaké nástupy, tak já s Rotou budeme k ruce, budeme dělat návnady a ve finále zaútočí oni.

Nakonec to dopadlo úplně jinak, ale to vám jistě nevadí.

Myslím si, že vyhrát jakýkoliv závod není lehké. Tým tady máme papírově dobrý, takže jsem rád, že jsme to vítězstvím potvrdili. Zítra se to budeme snažit udržet.

V sobotu čeká dvojitý výjezd na Dlouhé stráně. S čím do něj půjdete?

Defenzivně nepojedeme. Budeme chtít znovu udělat závod těžký. Kluci potvrdili, že formu mají dobrou. Tak třeba ještě k prvnímu a třetímu obsadíme na pódiu i druhé místo.

Třeba vámi?

Upřímně si myslím, že budu spíš k ruce našim lepším závodníkům.

Mělo by se ochladit. Uvítáte to?

Mně osobně horko nevadí, mám ho celkem rád. Vím, že třeba Taaramäemu úplně nesedí, ale popral se s tím dobře.

Ve čtvrtek Quick-Step oznámil váš podpis smlouvy. Jak jste s ní spokojený?

Samozřejmě jsem spokojený, těším se. Je to tým, který každý rok vyhrává spoustu závodů. Každý, kdo do něj jde, jde hrozně nahoru, tak doufám, že se to stane i mně.

Od kdy už máte smlouvu podepsanou?

Už jsme to podepisovali na Giru.

Patrick Lefevere, šéf Quick-Stepu, prohlásil, že do týmu přinesete vrchařské vlohy. Už vám řekl, co konkrétně od vás čeká?

Na to si myslím, že je ještě brzy.

Počítáte, že budete na závodech Grand Tour hlavně k ruce Remcovi Evenepoelovi?

To se ještě uvidí. Remco pojede letos Vueltu, ta asi hodně napoví, jestli bude jezdit na celkové pořadí, nebo ne. Tak uvidíme.