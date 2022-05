Hirt na dosah Top 10: Jel jsem sám, až takový masakr jsem nečekal

Kolik sil jste dnes na trati nechal?

Hodně moc. Dnes to byl suverénně nejtěžší den na tomhle Giru. Při nájezdu do posledního kola (etapa vrcholila dvěma kopcovitými okruhy v Turíně) jsem odpadl a pak jsem se tam trápil úplně sám, protože lidi přede mnou byli daleko a za mnou také. Nevěděl jsem co dělat, byla to blbá situace. (Kelderman z Bory, který odpadl společně s Hirtem, nabral ještě větší ztrátu.)

Čekali jste, že to dnes může být tak divoká jízda? Navzdory tomu, že v neděli čeká na všechny v Alpách obtížná horská etapa?

Čekali jsme, že půjde o hrozně těžký den. Ale že to bude až takový masakr, to jsem nečekal.

Tentokrát to nebyla jako obvykle britská stáj Ineos, ale naopak německá Bora, kdo tohle šílenství drtivým útokem po 60 kilometrech etapy rozpoutal.

Tím zaskočili všechny. Odehrálo se to v momentu, kdy jsem si zrovna bral z auta tři bidony, dva do košíku a jeden na záda, takže jsem v tu chvíli zůstal vzadu. Musel jsem tam hodně zariskovat ve sjezdu, abych se dotáhl do čelní skupiny a pak jsem v prvním kopci při nájezdu na okruh ztratil strašně sil.

A další vám ubíralo vedro? Bylo přes 30 stupňů.

Jak říkám, hrozně těžký den. Šlo o kombinaci všeho.

Nejtěžší klasikářská etapa vaší kariéry?

Jo, ale hlavně tím, že jsem v ní ke konci zůstal sám. Bylo by to o dost jiné, kdybych se s někým mohl v poslední fázi etapy protočit. Já ani nevím, kolik těch kilometrů jsem jel sám.

Třicet.

No. Prostě jsem se tam trápil.

Ještě více ztratili další muži z popředí celkového pořadí, Valverde, Martin, Arensman, Kelderman. Posunul jste se ze 14. na 11. místo, jen 10 sekund od Top 10. Což není špatná výchozí pozice do rozhodujících sedmi posledních etap.

Zítra se pořadí zase přesype. Čeká nás další těžký den a určitě v něm někdo může zaplatit za to, jak se dnes vydal ze sil. Ale klidně někým takovým můžu být i já.

Znáte cílové alpské stoupání do Cogne?

Ne, vůbec.