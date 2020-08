K Froomovi do týmu bych šel rád, říká Hirt. Teď jede i o nominaci na Tour

Jen posuďte sami: Jan Hirt se v dresu týmu CCC v závěru týdne utká ve Francii nejen s hvězdným triem stáje Ineos ve složení Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome, ale zároveň i s podobně hvězdnou trojicí týmu Jumbo Visma ve složení Primož Roglič, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk.

Připočtěte cyklisty jako Fabio Aru (Emirates), Bauke Mollema a Richie Porte (Trek), Dan Martin (Israel Start-Up) nebo Nairo Quintana (Arkea Samsic) a máte před sebou konkurenci, která by byla v souboji o celkové prvenství mimořádná i na jakémkoliv podniku World Tour.

Výkony, které v této společnosti předvede, mohou ovlivnit i další itinerář Hirtovy letošní sezony.

Dokážete odhadnout, jak jste na tom s formou?

Cítím se dobře a tréninková čísla jsou fakt super. Ale pořád se obávám, že pak přijde závod, bude tam pár spurtů ve výjezdu ze zatáček, při kterých se pole natáhne. A já po nich přijedu mrtvej na místo, kde se bude opravdu rozhodovat, a ta čísla mi budou k ničemu.

To zní poněkud pesimisticky.

Doufám, že to tak nedopadne. Ale jsou to mé první závody po dlouhé pauze. Někomu takové pauzy ani moc nevadí, jenže já jsem spíš typem jezdce, který se potřebuje trochu rozjet a dostat do závodního rytmu.

V minulých letech jste se v závodech rozjížděl od února a vrchol formy jste často měl v květnu. Letos tolik času není.

Právě. Kdyby šlo jen o samotná stoupání, tak v těch si věřím, v těch mám momentálně v tréninku vážně hodně dobrá čísla.

Co říkáte profilu Tour de l’Ain?

V poslední etapě nebude moc co vymýšlet, je tam dlouhý kopec do cíle, kde se chci otestovat (prémie mimořádné kategorie Grand Colombier ve 1496 metrech). Páteční první etapa naopak vypadá zvlněně s nepříjemným klasikářským závěrem, ten mi asi moc svědčit nebude, tak se hlavně nesmím vyplašit, když něco ztratím. Druhá etapa má stejně jako třetí také cíl na kopci , ale ne tak tvrdý (prémii 2. kategorie Leléx Monts Jura).

Tour de l'Ain @tourdelain J-1 avant le grand départ ! Rappelons que les accès aux arrivées et départs seront ouverts au public dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Pour les autres informations relatives aux accès spectateurs, rendez-vous sur notre page Facebook. A demain ! #TOURDELAIN https://t.co/goerSUak0n oblíbit odpovědět

Měl byste mít volné ruce?

Myslím, že jo, že se mi tým bude snažit i pomoci zajet celkově nějaký výsledek. A pokud se na to nebudu cítit, zkusím něco vyzkoušet a předvést alespoň v té poslední etapě.

Egan Bernal hned od začátku obnovené sezony ukazuje, že má kvalitně natrénováno, vyhrál už závod Kolem Akvitánie. Je jeho výhodou i předchozí dlouhodobý pobyt doma v Kolumbii ve vysokohorském prostředí?

Určitě ta výška výhodou je, ale Bernal byl vždycky vynikající na každém závodě, co jel, u něj takový vstup do sezony není překvapením. Každopádně ve výšce teď bylo hodně týmů, skoro každý měl nějaké soustředění, dokonce víc než v jiných letech na začátku sezony.

Vaše stáj CCC společný vysokohorský kemp nesvolala, uspořádal jste si ho tedy opět jednou sám v Andoře, kde bydlíte?

Jo jo, udělal jsem si tam takové více než měsíční soustředění.

Opět jste si zvolil za základnu hotel, který je nejvýše položený v Andoře a kde jste pobýval už před koronavirovou pauzou?

Ne ne, tam mě tentokrát nepustili, protože si ho celý pro sebe zamluvily dva týmy a pro ostatní ho zavřeli. Přitom jsem byl kdysi tím prvním, kdo tam z cyklistů začal jezdit, a znám se dobře i s ředitelem hotelu. Dříve tam měli v létě zavřeno, ale po zkušenostech se mnou se začal tenhle hotel nabízet i dalším cyklistům a teď už byl dohodnutý právě s těmi dvěma týmy.

Takže jsem se soustředil doma?

Ano, naštěstí mám byt v Andoře docela vysoko, v 1800 metrech. A přidal jsem si ještě dva týdny, kdy jsem se přemístil o kousek výš.

Jak teď vlastně vaše stáj CCC funguje? I když tým kvůli odchodu hlavního sponzora po sezoně možná skončí, je stále stejné profesionálně zabezpečený?

Abych řekl pravdu, nedokážu to ještě posoudit, před závodem jsem se s nikým moc neviděl. Vyhlídky týmu na další existenci ale asi nejlepší nejsou.

Žádné zprávy o případném novém sponzorovi?

Myslím, že žádný zatím není.

Takže si všichni jezdci CCC hledají jiné angažmá?

Asi ano.

Sportovní ředitel René Andrle říkal, že by vás chtěl do své stáje Israel Start-Up Nation k Chrisi Froomovi.

Já bych k nim taky rád šel. Ale není to teď úplně jednoduché.

Zájemců je moc?

Podle mě ano. Rozhodně bych však nebyl proti.

Protože jezdit s Froomem by byla velká zkušenost? Navíc vzhledem k jeho věku nebude patrně v roli lídra týmu příliš dlouho a prostor pro vás by se taky našel, ne?

Prostor teď moc neřeším, ale určitě by bylo velkou zkušeností si zazávodit s člověkem, který je jedním z kandidátů titulu na Tour. To bych určitě chtěl.

Zůstáváte relativně klidný, že v některém z týmů se pro vás coby vyhlášeného vrchaře dobrá smlouva najde?

Spíš jsem teď docela nervózní. Byl jsem navyklý novou smlouvu podepisovat v květnu a teď je půlka srpna a nic nemám.

Váš agent zatím žádné možnosti nehlásí?

Trochu na něj tlačím, ale nic jasného ještě nemá. Ale to nemá většina lidí.

Řekli vám už šéfové CCC datum, kdy by definitivně rozhodli, že tým po této sezoně skončí?

To ne, pořád se patrně budou snažit něco najít. Každopádně k dnešnímu datu už podle pravidel můžeme všichni z týmu odejít (bez jakékoliv sankce), i když jsme v CCC pod smlouvou na další sezonu, protože nemáme záruku, že tým bude v příští sezoně existovat

Už máte jasněji, jaký bude po Tour de l’Ain váš další program?

Dauphiné - a potom snad Tour. Doufám. Ovšem těch lidí, kteří doufají, že Tour pojedou, je v naší rozšířené nominaci hodně.

Máte od sportovních ředitelů příslib, že prozatím s vámi na Tour počítají?

Nebyl jsem teď s nimi v kontaktu. Tuším, že mají v tuhle chvíli na Tour jistých jen pár lidí. Určitě ji pojede Van Avermaet. Ten si řekne o nějaké lidi k sobě. Plus Zakarin do kopců. A samozřejmě i Trentin. A pak to nejspíš bude podle aktuální formy.

Na Tour de l’Ain tedy jedete i o nominaci na Tour?

Teoreticky asi ano.

Také zářijové kopcovité mistrovství světa ve Švýcarsku zůstává nadále vašim velkým cílem?

Jestli se uskuteční, tak ano, ale to je pořád hrozně daleko. Všichni se bojí, že sezona by mohla kvůli koronaviru skončit i dřív. Hlavně šéfové týmů se toho kvůli sponzorství na příští rok dost bojí.