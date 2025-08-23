Z italského Turína dnes vyrazí na trasu španělské Grand Tour a navýší tak už na šestnáct počet svých startů na podnicích Grand Tour.
Víc jich mají v Česku na kontě pouze Ján Svorada (24), Pavel Padrnos a Roman Kreuziger (oba 18).
Hodně vám v posledních měsících chyběly závody?
Na jednu stranu určitě. Ale na druhou stranu jsem mohl být chvíli v klidu doma, bez závodního stresu. Což má také něco do sebe.
První týdny po pádu na Giru však rozhodně příjemné nebyly, že?
Ty byly naopak dost nepříjemné. Blbě se mi spalo i hýbalo. V posteli mě bolelo jakékoliv přetáčení, na jedné straně těla jsem vůbec nemohl ležet. Připadalo mi, že mám cosi jako nástup na trombózu v nohách. Asi i proto, že se mi nedokrvovaly, jak nejsem zvyklý nic nedělat.
„O tom, jak vám kopec připadá těžký, rozhoduje také forma, jakou máte. Pokud je špatná, přijdou vám příliš těžké i kopce v Česku.“