Hirt, strážce červeného dresu: Když jedu na někoho jiného, víc se zmáčknu

Určitě by vás před startem Vuelty nenapadlo, že váš tým na ní bude déle než týden hájit červený dres, že?

Tohle asi nečekal nikdo. Děláme tím skvělou reklamu celému týmu i sponzorům, všichni jsou moc spokojení. Snažíme se udržet ten dres co nejdéle to půjde. Navíc máme tuhle Vueltu dobře rozehranou nejen s Eikingem, ale i s Meintjesem (průběžně čtrnáctý v celkovém pořadí). Nejtěžší horské dojezdy teprve přijdou, na nich by měl být z těch dvou lepší Meintjes, ale Eiking by se také mohl udržet v Top 10.

Loni jste mi říkal, že vám vyhovuje, když máte jasně danou práci, kterou musíte pro lídra týmu odvést. Takže jste se tak trochu vrátil do starých časů, kdy jste v kopcích tahal tempo pro Miguela Ángela Lópeze?

Určitě to mám radši, než když se snažím jezdit sám na sebe. Pokud máme v popředí pořadí někoho jiného, jede se mi líp a dokážu se víc zmáčknout.

Dnes jste se na druhém nejdelším stoupání závodu Puerto de Mijares (20,4 km dlouhé, prémie 1. kategorie) zmáčknul docela dost, na špici pelotonu jste tu dlouhé kilometry určovali tempo celého balíku.

Snažil jsem se vydržet vepředu co nejdéle. Na následný sjezd byl pak na tempo určený Taaramäe a v úniku před balíkem ještě jel Petilli, který potom mohl pomoci klukům (Eikingovi a Meintjesovi) ve finále závodu. Měli jsme ty poslední fáze etapy dobře rozdělené.

Rein Taaramäe taking the responsibility in the peloton

Jak prožívá Eiking tyto červené dny? Nepřipadá si jako Alenka v říši divů?

Končí mu smlouva, takže ten červený dres je pro něj ideální načasování.

A v týmu mu ještě kontrakt neprodloužili?

Nevím, kde v příští sezoně bude, ale každopádně je to pro něj ideální situace vést Vueltu. Ani nevím, jestli si to celé pořádně uvědomuje, on je takový trochu zvláštní.

Jak zvláštní? Flegmatický seveřan?

Ne, to bych neřekl, že je flegmatický. Prostě to vše prožívá tak nějak zvláštně, nedokážu sám popsat jak. Ale určitě je nadšený, to ano.

@Oddeiking: "It was a really long, hard day. Huge thanks to my team, without them I might not be in red now"

Skutečnost, že jste v kopcích jeho „bodyguardem“ a bráníte s týmem červený dres, zároveň znamená, že se nemůžete sám tolik pokoušet o úniky v horských etapách. Ve třetím týdnu by se přece jen mohla šance naskytnout?

Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet s červeným dresem. Dnes jsme také měli v úniku Petilliho, který se potom mohl stáhnout ke klukům. Možná sportovní ředitelé zase někoho do úniku vyšlou, ale spíš než já to budou těžší kluci z týmu, kteří by pak po dojetí mohli táhnout tempo na rovinách.

Jak jste se srovnával s až 43stupňovým parnem na jihu Španělska?

V etapě do Almerie mě to vedro dostalo a pak už se mi v něm nejelo dobře. Přitom já normálně s vyššími teplotami problémy nemám, jezdí se mi v nich docela dobře. Jen tentokrát mi prostě nesedly.

Co myslíte, opět bude platit, že ve třetím týdnu býváte na závodech Grand Tour nejlépe rozjetý?

To teprve uvidíme, jak na tom budu, třetí týden ještě nezačal.

Uvažoval jste na začátku Vuelty, že byste mohl jet i na celkové pořadí?Šel jsem do závodu s tím, že nechci v úvodních etapách zbytečně ztrácet čas. Jenže potom nás stáhli dozadu k Taaramäemu (poté, co tehdy v červeném dresu jedoucí týmový kolega v 5. etapě upadl), nabrali jsme ztrátu a od té doby nemělo smysl, abych dál o celkovém pořadí uvažoval.