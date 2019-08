Hirtův příští tým? Čeká se na oznámení. Astana ho na Vueltu nevezme

„Nevím, proč v sestavě na Vueltu nakonec nejsem, konkrétní důvod vám neřeknu. Ani jsme to moc s týmem neřešili a nepídil jsem se po tom. Řekli mi, že jsem rezerva. Prostě nepojedu,“ konstatoval Jan Hirt v pondělním rozhovoru pro iDNES.cz.

Původně byl jeho plán na srpen a září zdánlivě jasný: etapy Kolem Polska, vysokohorský kemp, Vuelta.

Na ní měl být v horách opět jedním z nejdůležitějších pomocníků Miguela Ángela Lópeze, loni třetího muže celkové klasifikace.

Jenže Lópezovi (a možná i Jakobu Fuglsangovi, který byl do sestavy dopsán) budou nakonec pomáhat jiní.

Česko by tak při Hirtově absenci měli na španělské Grand Tour zastupovat Zdeněk Štybar a Petr Vakoč v dresu stáje Deceuninck-Quick-Step.

Hirt v červenci při spolukomentování Tour pro Českou televizi naznačil, že sestavu Astany pro Vueltu mohou ovlivnit i přestupy závodníků.

Jinými slovy, pokud některý z jezdců odchází po sezoně jinam, je možné, že ho stávající tým ve zbytku sezony ze sestav na nejprestižnější závody vyřadí.

„To samozřejmě mohlo sehrát roli,“ přitakal po oznámení nominace.



V souvislosti s Hirtovým jménem informovala už na začátku července Gazzetta dello Sport, že má po sezoně zamířit do stáje CCC.

Pokud by to tak skutečně bylo a šéfové Astany by ho i z tohoto důvodu ze sestavy pro Vueltu vyškrtli, zažíval by podobnou zkušenost jako Roman Kreuziger v roce 2012. Tehdy měl Kreuziger v barvách kazašské stáje absolvovat Giro a Vueltu. Ale poté, co informoval o přestupu do týmu Saxo-Tinkoff, se rázem stal pro Vueltu mužem nežádoucím.

Nejde však o běžnou praxi ve všech stájích.

Například stáj Quick-Step měla na Vueltě 2016 coby lídra Davida De La Cruze a coby muže pro sprinterské dojezdy Mattea Trentina, přestože oba předtím oznámili odchod jinam, do stájí Sky, resp. Mitchelton-Scott.

Osmadvacetiletý Hirt o svém působišti v následující sezoně momentálně říká: „Jasno mám, jde jen o oznámení.“ Ale kdy bude jméno jeho příštího týmu zveřejněno, zatím nedokáže říci.

Jan Hirt relaxuje ve druhém volném dni na Giru.

„Prodloužení smluv i přestupy si týmy oznamují samy. Takže je nutné počkat, až se to ten tým rozhodne říct. Na datu jsme se nedomlouvali.“

Stáj CCC už oficiálně oznámila přestup Ilnura Zakarina z Kaťuše. Devětadvacetiletý ruský cyklista byl za Froomem a Nibalim třetí na Vueltě 2017 a letos desátý na Giru, kde vyhrál alpskou etapu do Ceresole Reale.

Při oznámení svého přestupu do polského týmu Zakarin uvedl: „Mám velkou radost, že soupiska CCC bude pro příští sezonu posílena o silné vrchaře. Společně bychom měli dosáhnout na co nejlepší možné výsledky.“

O pozice lídrů na závodech Grand Tour by se Zakarin v dresu CCC mohl v následující sezoně podělit právě s Hirtem, případně ještě s 25letým Italem Faustem Masnadou, letos dvacátým na Giru, který má přijít z italského druhodivizního týmu Androni, nebo se Španělem Victorem de la Partem, jenž bude lídrem stáje pro celkové pořadí nyní na Vueltě.

Do CCC přijde také elitní klasikář Matteo Trentin, loňský mistr Evropy, jenž poslední dvě sezony působil v Mitcheltonu-Scott.

Hirtův náhradní plán závodů místo Vuelty zatím příliš košatý není. „Prvního září bych měl jet v Plouay,“ zmínil jednorázové klání Bretagne Classic ve francouzském Plouay, zařazené do kategorie World Tour a vyhovující především klasikářům.

„A pak? Možná v říjnu ještě závod Kolem Chorvatska (Europe Tour), jinak o ničem nevím.“

Sestava Astany na Vueltu Miguel Ángel López (Kol.)

Jakob Fuglsang (Dán.)

Ion Izagirre (Šp.)

Gorka Izagirre (Šp.)

Dario Cataldo (It.)

Manuele Boaro (It.)

Luis Léon Sánchez (Šp.)

Omar Fraile (Šp.)

Nebyl v srpnu ani na plánovaném vysokohorském kempu. „Vzhledem k tomu, že mi řekli, že nejedu Vueltu, tak to soustředění ztratilo smysl. Má forma momentálně není nic extra, ale věřím, že kdybych se do toho pustil, tak by stoupala. Jen mi teď trošku chybí motivace, když jsem počítal s Vueltou a najednou jsem skoro na všechny další závody jen rezervou.“

Na silnicích Vuelty poprvé startoval loni a hned si španělský závod s velkým množstvím horských etap oblíbil. „Těším se na ni,“ hlásil letos po skončení Gira. Teď naopak poznamenal: „Samozřejmě, že mě trochu mrzí, že tam nebudu, je to pěkný závod. I vzhledem k další sezoně je dobré objet na podzim Grand Tour.“

V Andoře, kde nalezl svůj druhý domov, bude nadále trénovat, jak je zvyklý. „Jen hlava už v tom tréninku tolik zapojená není,“ řekl.

Jen těsně se doma v Andoře mine s aktéry Vuelty. Na území pyrenejského knížectví se totiž 1. září uskuteční 9. etapa Vuelty - tedy v době, kdy si odsud Hirt odskočí na Bretagne Classic.

Každopádně, jak se říká, všechno zlé je i k něčemu dobré.

„Když teď přijdu o Vueltu, tím víc budu natěšený na další sezonu,“ ujistil. „Aspoň na ten další rok naberu víc psychických sil.“