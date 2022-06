Vueltu nechci jet na celkové pořadí, hlásí Hirt s novou smlouvou v kapse

Řada se dostala na jednoho z čekajících cyklistických nadšenců, který využil příležitosti a Hirta se hned ptal, čím by tak mohl odstranit křeče, proti nimž si zkoušel poradit snad všemi možnými cestami.

Ačkoli Hirtova odpověď nešla v hluku bistra zcela jasně slyšet, část bylo možné i odezřít: „Zkuste ocet, mně docela pomáhá.“

Po speciálním roztoku kyseliny ethanové se rodák z Třebíče kvůli nepříjemným cukavým stahům sháněl i během úspěšného Gira, na němž vyhrál královskou etapu do Apriky a obsadil celkové skvělé šesté místo.

Nakonec jej prý tolik nepotřeboval.

Při francouzském Dauphiné, které o víkendu dokončil na osmnáctém místě, si bez něj poradil úplně.

„Tam mi bylo celkem jedno, jestli křeč dostanu, nebo ne. Nejel jsem na závod vystresovaný. Větší problém nastává ve chvíli, kdy si křeče vsugerujete. Pak vážně přijdou a o to horší to je. Tělu neprospívá, když na ně myslíte.“

Hirtův stav se v tomto ohledu zlepšil, přesto potvrdil, že náběhů na křeče si stále všímá.

Nyní si však konečně dopřeje trochu odpočinku. Ke konci června jej akorát čeká republikové mistrovství.

„Viděl jsem jen profil a pro mě vyloženě není, to bychom museli jezdit okruhy přes Dlouhé stráně, abych měl větší šance,“ popisoval s tím, že přípravu úplně nevypustí.

„Do mistráku se budu ještě vozit. Těžce trénovat ne, ale na kole sedět budu. Pak si dám sedm až deset dní úplného volna. Doteď nebyl čas na odpočinek, ale kdybych nejel Dauphiné, určitě by mě poslali na Švýcarsko (etapový worldtourový závod Tour de Suisse). Ve finále jsem rád, protože takhle budu mít o to delší prázdniny.“

A vychutná si je v náležité pohodě, bez letního stresu.

Hirt jen s úsměvem lakonicky poznamenal: „Už je to hotový.“

Minimálně pro další sezonu má tedy vystaráno. Zůstává otázkou, kde bude působit. O možném přestupu smí podle pravidel hovořit až od 1. srpna.

Na startu totožného měsíce se ještě představí na náročné Czech Cycling Tour.

„Vždycky to dělají těžké, aby byl závod zajímavý. Pokusím se samozřejmě zajet dobře, ale nevím, v jaké formě přijedu, nebudu dlouho v akci, takže ani v závodním rytmu,“ komentoval 31letý jezdec.

Následně už se může soustředit na další vrchol, španělskou Vueltu. Jakou roli dostane?

V poslední etapě Dauphiné mu podle jeho slov „chyběla svěžest“. Už věděl, že nemůže jet o vítězství a pomáhal lídrovi Louisi Meintjesovi. Ten se i díky českému jezdci posunul na šesté místo celkově. V sestavě týmu Intermaché navíc figuruje ještě italský „horolezec“ Domenico Pozzovivo.

Jedna varianta se tedy nabízí: pozice domestika?

„Vůbec teď nevíme, třeba by tým chtěl, ať to i já zkusím na celkové pořadí, ale já to tak úplně nechci. Znamená to hodně přípravy dopředu, abych se vešel do první desítky. A já bych ji radši investoval až na další Giro. Takže bych jel pomoct a zkusil nějaký únik,“ přiznal Hirt.

Nepřekvapí, že upíná větší pozornost k dalším bojům o růžový dres. Přece jen, jak sám na autogramiádě uvedl, k Itálii má ze zemí, které pořádají Grand Tour, nejblíže.