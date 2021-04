Hirt bojuje s hlavou: Loňský rok mě kompletně zlomil. Chci se dát do kupy

Na březnovém závodě Kolem Katalánska jste startoval nemocný, bral jste antibiotika. Nebylo v takovém stavu rizikem jet?

Myslím, že celkem jo. Vyloženě jsem se do Katalánska netlačil, ale tým si přál, abych tam byl, tak jsem jel. A skoro jsem ani nedojel, jak mi bylo špatně. Tak nevím, jestli to mělo nějaký smysl.

Někdy méně znamená více, že?

Asi jo.

Teď už jste v pořádku?

Onemocnění se mě drželo docela dlouho, měsíc jsem měl furt rýmu. Takhle dlouho normálně nemocný nebývám. Ale už bych měl být v pořádku.

Takže do závodu Kolem Romandie, generálky na Giro, se příští týden vydáte zcela zdravý?

Doufám, že jo. Že se mi bude dařit, ale slíbit nemohu. Časy jsou jiné. Nestačí si jen říct, že to zkusím, a ono to pojede.

Jan Hirt

Je vám 30 let, stále jste relativně mladý.

Jasně, netvrdím, že jsem starý. Jen mi to prostě nejde tak jako dřív.

Proč?

Hlava to nějak přestala dávat.

O té se říká, že bývá až 50 procent výkonu.

Právě. Kdybych těch 50 procent přidal, třeba by výsledky zase byly dobré. Pokouším se mé hlavě domluvit.

Máte pocit, že momentálně v ní chybí cosi jako závodní drajv? Sebedůvěra?

Přesně tak. Tyhle dvě věci. Nevěřím si tolik jako dřív.

Mohl by pomoci psycholog.

Jo, už jsme i s týmem řešili, že něco takového vyzkoušíme.

V předchozích třech sezonách bylo vaším velkým problémem také pobolívající koleno. Už je lepší?

Občas ho cítím. Ale našel jsem jednoduchou věc, která mi pomáhá. Každý den, kdy koleno pobolívá, ho leduju. Možná jsem na to mohl přijít dávno, ale nenapadlo mě to.

Jak jste se po zániku stáje CCC sžil s vaším novým týmem Intermarché - Wanty - Gobert, letošním nováčkem ve World Tour?

Atmosféra je v něm dobrá, lepší než v céčkách. Všichni lidé jsou příjemní. Že náš tým zatím nemá výsledky, je něco jiného.

PŘED ROKEM. Jan Hirt ještě v oranžovém dresu týmu CCC bojuje v popředí pelotonu.

Před premiérovou sezonou ve World Tour vedení týmu asi ani nemělo kdovíjak velké výsledkové plány.

Určitě se nečekalo, že hned budeme vyhrávat. Spíš byl plán, abychom patřili mezi top šestnáct týmů na konci sezony. Rozjíždíme se pomalu, ale už začínáme být víc vidět. Na Amstelu i Valonském šípu kluci nejeli špatně (Hermans 20. na Amstelu a 14. na Valonském šípu). Náš čas ještě přijde.

Z pohledu financí je stáj i v komplikovaném období zabezpečená?

Měla by být. Doufám, že se nestane nic podobného jako loni v céčkách. Tým podepsal dobrého sponzora Intermarché Belgie. Příští rok by k němu mělo přibýt i Intermarché Francie, což je velká síť supermarketů, takže sponzor týmu by měl být silný a v tomhle směru by problémy nastat neměly. I když dneska nikdo nic neví.

V itineráři sezony máte Giro a Vueltu. Sám jste si řekl, že na těchto dvou podnicích Grand Tour chcete startovat raději než na Tour?

O Giro jsem stál určitě, chtěl jsem se tam vrátit a zkusit se na něm zase najít. Vueltu zatím moc neřeším. Teď mám v hlavě jen Giro.

V minulosti bychom našli dost cyklistů, kteří neměli úvodní část sezony vydařenou a až před Girem dokázali vyladit formu. Příkladem je Leopold König v roce 2015, který se po protrápeném jaru chytl dva týdny před Girem a pak na něm dojel šestý. Předpokládám, že i vy věříte, že Giro pro vás může být letos výsledkovým obratem k lepšímu.

Jo, to se samozřejmě stát může - i nemusí. Když předtím nic nezajedete, ale potom se vám povede aspoň jedna etapa na Giru, najednou je ze špatné sezony úspěšná. Hodně lidem se to takhle stalo.

Což by i vaši hlavu dostalo do úplně jiného módu.

Samozřejmě. Ačkoliv na druhou stranu, aby se mi něco takového na Giru povedlo, musíte mít tu hlavu už předtím docela v pohodě. Samo takové etapové vítězství nepřijde.

Při vašem památném Giru v roce 2017 byla ta hlava nesmírně silná, namotivovaná rvát se s úplně nejlepšími. Kdy se to změnilo? Podepsala se na vašem současném psychickém stavu loňská sezona, s nepříjemným zraněním před Tour a nejistotou ohledně další existence týmu CCC?

Určitě. Tyhle dvě věci mě silně zasáhly. Měl jsem v céčkách smlouvu na dva roky (2020 a 2021), jenže tým se rozpadl, nebyli jsme pořádně placeni - a pak se k tomu přidal i můj pád před Tour. Loňský rok mě kompletně zlomil, já to vím. Teď se musím zkusit nějak dostat zpátky. Určitě nemíním končit, chci se dát do kupy. Momentálně to sice není ono, ale věřím, že na Giru se mi povede obrat k lepšímu.

VZPOMÍNKY NA GIRO. Rok 2017 a 12. místo celkově (vlevo). Rok 2019 a 2. místo v královské etapě po souboji s Giuliem Cicconem (vpravo, Hirt vlevo).

Třeba ještě dříve, už příští týden na Romandii.

Uvidíme. Když mi to tam půjde, můžu něco zkusit. Ale pokud se mi nepovede Romandie, svět se nezboří. Je to pořád jen příprava na Giro.

Už máte jasno o týmové sestavě pro Giro?

Ano. Z vrchařů bychom měli být v týmu já, Taaramäe a Petilli, na spurty Pasqualon a Minali.

A cíl vašeho týmu?

Být na Giru vidět a pokusit se o dílčí úspěchy.

Letošní sezona se stále odehrává v covidovém režimu, v jejím úvodu se některé závody rušily, u tratí chybějí diváci, pokračuje také masivní testování. Očekáváte, že bude takový režim platit po celý rok?

Myslím, že jo. Týmy chtějí pořád zůstávat v dosavadní bublině, v tom se moc neposuneme. Ale na druhou stranu musím říct, že letos před Girem budu mít odjeto nejvíc závodních dnů, co jsem kdy v tuhle dobu měl, hned čtyři etapáky (Kolem Emirátů, Tirreno-Adriatico, Kolem Katalánska, Kolem Romandie). Závodů je teď dost, minimálně pro worldtourové týmy. Na některé ani nemáme dost lidí. I když pro nižší kategorie závodů asi zase tolik není.

Předloni jste si hodně pochvaloval vysokohorský kemp a závodění v Kolumbii na začátku sezony, z čehož jste těžil v následujících měsících. Chybí vám takový rozjezd ve vysokých horách?

Určitě je příjemnější, když jdete na začátku roku do výšky, zvlášť když je tam pěkné počasí jako v Kolumbii. Pak se vám v sezoně samozřejmě závodí líp. Ale letos jsem byl ve výšce taky dost, teď jsem absolvoval kvalitní třítýdenní kemp v Sieře Nevadě. Snad bude mít podobný efekt.

Jan Hirt (druhý zleva) s týmovými parťáky

Jak je na tom váš tým s očkováním proti covidu? UAE Emirates se nechaly kompletně (čínskou vakcínou) naočkovat.

Co já vím, jsou jediní, kteří takto hromadně očkování získali. Všichni další lidé z ostatních stájí ho budou řešit individuálně podle toho, jak je v jejich zemích nastavené, žádný další tým by neměl mít organizované očkování.

Český olympijský výbor slibuje, že se zasadí o naočkování olympioniků. A tokijské hry s kopcovitou tratí jsou jistě i vaším cílem.

Určitě. Není to ale můj hlavní cíl sezony, jde přece jen o jednodenní závod, při kterém vám musí sednout trať, musíte být dobře připravený a potřebujete i trochu štěstí. Pro mě je teď hlavním cílem Giro. Pak budu řešit co dál. Navíc na olympiádu chce od nás jet každý a máme vyjetá jen tři místa, z nichž ještě jedno bude vyhrazené pro časovkáře (mistra republiky v časovce).