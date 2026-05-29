Hirt o „královském“ dni: Dal jsem do toho maximum. Náš únik ovlivnil Caruso

Byl to bezesporu v podání jezdce NSN velmi bojovný výkon, podobně jako minulou sobotu, kdy se rovněž snažil prosadit v úniku v horské etapě kolem Aosty.
V celkovém pořadí Hirta přeskočil vítěz etapy Sepp Kuss, naopak sám se dostal před Rakušana Mühlbergera, a zůstává tudíž šestnáctý.
Hodně času nicméně najel i na některé další soupeře v celkové klasifikaci. Průběžně čtrnáctý Australan Harper byl o 2:50 minuty pomalejší, třináctý Španěl De La Cruz takřka o sedm minut a desátý Australan O’Connor, který odpadal už před čtvrtým ze šesti stoupání na Passo Giau, nabral na českého jezdce více než osmiminutovou ztrátu.
Pořadí za top ten se tak více srovnalo, Hirta dělí „jen“ 1:57 minuty od dvanácté příčky Harpera. Od té desáté, kterou drží Kolumbijec Bernal, je naopak vzdálen 7:19 minuty.
|
Věrný pomocník Kuss si dojel pro triumf, Hirt se při královském klání blýskl v úniku
Už jen dostat se dnes do úniku bylo obtížné, že? Jeho složení se neustále přelévalo a zrodil se vlastně až v průsmyku.
To jo, byl to prostě celý den úplně naplno.
Nejspíš jste nebyli šťastní, že ve skupině uprchlíků s vámi šlape průběžně šestý Derek Gee z Lidlu. Protože tím pádem bylo jasné, že stáje Decathlon, Red Bull a Ineos budou únik sjíždět, jelikož Gee ohrožoval jejich jezdce v boji o stupně vítězů v Římě.
Podle mě byl největší problém Caruso z Bahrainu (průběžně devátý), protože kdyby se do úniku nedostal on, neskákal by do něj potom ani Gee a jiní jezdci. Takže si myslím, že tenhle proces začal spíš Caruso.
Snažili jste si s nimi vyříkat, že takhle největší favorité nepřipustí, aby jim únik příliš odjel?
Já ne, ale Ciccone tam s Geem a Carusem o tom diskutoval. Ale je to závod, každý si může zvolit takovou taktiku, jakou chce. (Náskok skupiny před hlavním polem pak byl maximálně tříminutový.)
Vy osobně jste dlouho vypadal velmi dobře, i na průsmyku Giau, kde jste s Carusem rychle zacelili malou ztrátu za vedoucí šesticí, a posléze rovněž na Falzaregu.
Necítil jsem se špatně. Ale v tom úniku byla spousta silných kluků, takže mi bylo jasné, že to bude hodně těžké.
Když po překonání vrcholu Falzarega začal ostatním ujíždět Giulio Ciccone a najednou měl ve sjezdu do údolí Aleghe až minutu k dobru, co jste si říkali?
Ten náskok ovlivnila i skutečnost, že se mnou ve skupině (sedmičlenné) byli kluci, kteří se chtěli zlepšit v celkovém pořadí. Nebylo tedy na mně, abych kontroloval závod. Nejeli jsme rozhodně ten sjezd pomalu, ale bylo to v našem podání takové poněkud cukavé tempo. Chvíli jsme jeli rychleji, pak se zase na chvíli zpomalilo.
Poslední prudké pětikilometrové stoupání na Piani di Pezze se vám jelo jak?
Na něm jsem už byl unavený. Šlo o těžký kopec a už zaúřadovala únava.
Jedenácté místo z královské etapy ale není špatné.
Určitě ne. Je to fajn, je to dobré, nestěžuju si. Dal jsem do etapy dneska naprosté maximum, co v mých nohách bylo - a prostě to takhle dopadlo.
Jedenáctý jste skončil v královské etapě i při vašem debutu na Giru v roce 2017, i tehdy po dni v úniku. Jakoby jste se dnes trochu vrátil časem. Kolik sil vám zbylo do sobotní poslední horské etapy s dvojitým výšlapem do Piancavalla?
Zítra uvidíme. Piancavallo jsem sice jel na mém prvním Giru v jedné z posledních horských etap před Milánem, ale popravdě nijak extrémně si ho nepamatuju. (Šlo tehdy o 19. etapu a Jan Hirt ji dokončil ve skupince s Italem Nibalim a Nizozemcem Mollemou na 19. místě, minutu před pozdějším vítězem Gira Dumoulinem.)