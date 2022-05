Hirtův boj o třetí místo: Spal jsem tři hodiny. Pak jsem jel na kafi

Když se průběžně dvanáctý Nizozemec Arensman probojoval po startu do úniku dne, vyprovokoval vás tím, abyste se tam dotáhl také?

Říkali jsme si, že když je start etapy do kopce (z Ponte di Legno do průsmyku Tonale), tak pokud se v úniku sjede velká skupina, můžu tam doskočit taky. A jakmile se tam objevil i Arensman, chtěl jsem do něj určitě. Nemínil jsem ho nechat, aby dojel do cíle třeba s šesti minutami k dobru.

Tělo reagovalo po vyčerpávajícím úterku dobře?

Nebylo na trati až takové jako v úterý, ale nebyla to ani katastrofa.

Dlouho jste se po úterním triumfu vypořádával s emocemi? Kolik jste toho naspal?

Tři hodiny.

Jak dokážete zajet takhle dobře po třech hodinách spánku?

Na kafi. Dnes jsem si dal jedno a půl. Jedno na startu a půlku espressa po cestě.

A křeče se tentokrát v závěru etapy nedostavily?

Ne. Měl jsem právě proto strach dát si double espresso, že by po něm přišly. Jelikož jsem se celkově necítil extrémně dobře, nechtěl jsem ani riskovat, že bych se vykřečoval.

Když jste dopoledne vyhlédl na hotelu z okna, a viděl jste, jak hustě prší, co jste si pomyslel?

Že to je blbý, prostě smůla. Měli jsme na počasí doteď na Giru štěstí, tak někdy ten déšť přijít musel. Ale nakonec to byl taky den docela v pohodě. Pršelo jen na začátku.

Únik se postupně trhal a skupiny závodníků přesýpaly, vepředu šlapal Mathieu van der Poel, pak se pořadí zase měnilo. Jak jste se při všech těchto změnách rozhodoval?

Když odskočili dopředu Buitrago a Leemreize, z naší skupiny jsme měli zájem dojet je jenom já a Carthy, ostatní nejeli. Bohužel. Buitrago, který nakonec vyhrál, se předtím za celou etapu s námi neprotočil, ani jednou netahal ve skupině tempo na špici - a pak nám tam nastoupil.

Počítali jste s tím, že van der Poel na posledním stoupání vedení ztratí?

Začal ten kopec dost svižně, tak jsem si říkal, že něco pošetřil a že je na tom asi dobře. Neudržel to, ale i tak zajel výborně. Tohle byla těžká horská etapa a on v ní ukázal, že rozhodně není jen těžkým sprinterem nebo klasikářem.

Vy máte nyní v alpských etapách na kontě první a třetí místo, vybetonoval jste si pozici v top 10, jste celkově už sedmý. Nádherné dva dny, ne?

Myslím, že dnes to byl jeden z klíčových dnů mého Gira. Doufám, že ve čtvrtek se v předpokládané sprinterské etapě nic nestane, i když tyhle etapy, kdy si říkáte, že budou odpočinkové, bývají často nejhorší. Snad ji dokážou kontrolovat spurteři na sprint. A potom už zbývají jen dvě horské etapy a časovka. Přičemž sobota (na Passo Pordoi a Marmoladě) bude extrém.

Muži ze špice celkové klasifikace vás ve zbývajících horských etapách odjet do úniku patrně nenechají, vždyť atakujete i první pětku.

Nejspíš nenechají. Asi už to ani bezhlavě zkoušet nebudu. Maximálně v sobotu se něco nečekaného může stát. Možná se sobota pojede nadoraz celý den.

Dnes už se vám bude spát líp?

Určitě, jsem unavený, tělo si určitě řekne, že už spánek potřebuje.