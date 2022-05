Hirt v Alpách: Cítil jsem se v pohodě. Mohl bych pokračovat i bez volného dne

Nakonec nebyla etapa takovou divočinou, jak jste se obávali.

Nebyla. Byla to dneska docela klidná etapa.

Mohl k takovému průběhu a celkovému zklidnění přispět i hromadný pád v jejím úvodu, kdy se na zemi ocitl i růžový Carapaz?

Nevím. Spíš silné stáje uklidnilo, že v úniku nebyli nebezpeční lidé (pro celkové pořadí). Šlo o to, jestli Ineos bude chtít jet na etapu. Ale Ineos i Bora jely tentokrát defenzivu.

Jak se vám osobně po včerejšku povedlo zregenerovat?

Dnes jsem se cítil dobře, v pohodě.

Máte zatejpované koleno.

To už je taková prevence.

Co vám po tak náročné etapě, jakou byla ta sobotní, pomáhá?

Masáž a najíst se. Ono se nic moc jiného ani vymyslet nedá.

Díky úniku ve druhé polovině etapy do Cogne vás dnes přeskočil v pořadí Guillaume Martin z Cofidisu, který je nyní desátý. Ovšem rozdíly jsou stále malé.

On to tak Martin dělá každou Grand Tour. Jeden den odpadne, pak zase odskočí dopředu a tím se znovu pořadím vrátí nahoru. Stejně tak ale nějakým únikem může poskočit i ještě někdo jiný.

Nebo se můžete ve třetím týdnu vydat do úniku i vy. Největší favorité by vás mohli pustit.

To je možné. Uvidíme. Ale náš Pozzovivo je pátý, je na tom dobře, i pro něj je dobré, když jedeme spolu vepředu, kdyby se něco dělo.

V minulosti jste na rozdíl od jiných cyklistů nemíval problémy s etapami následujícími po volných dnech. Takže pro vás není problém znovu se zahřát do provozní teploty?

Myslím, že ne, že mi to tolik nevadí. Dokonce se domnívám, že ve třetím týdnu Grand Tour by mi bylo celkem jedno, jestli bychom pokračovali s volným dnem nebo bez něj. Kdybychom pokračovali bez něj, jelo by se třeba celkově pomaleji. Věřím, že bych trpěl míň než většina.