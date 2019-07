Bude z Hirta lídr? Oranžový comeback do týmu CCC by měl sportovní logiku

Takovou pouť kariérou mu předpovídá italský list Gazzetta dello Sport, zpravidla velmi dobře informovaný o dění v cyklistickém zákulisí. Podle Gazzetty se Jan Hirt na přestupu z Astany, kde mu letos dobíhá smlouva, už dohodl.

V minulosti se takové „zaručené“ informace Gazzetty mnohokrát potvrdily, včetně léta 2017, kdy informovala v předstihu naopak o Hirtově odchodu z CCC do Astany.

Co na to Hirt sám?

„Příští sezonu mám vyřešenou,“ naznačil minulý týden v České televizi. V úterý na dotaz MF DNES s úsměvem reagoval: „Ano, i s CCC jsme jednali.“ Víc říci nechtěl a patrně ani nemohl. „Přestupy se přece smí podle pravidel UCI oznamovat teprve po 1. srpnu,“ připomínal už dříve, po závodě Kolem Švýcarska.

Rovněž Phoebe Haymesová, mluvčí stáje CCC, reagovala: „Promiňte, spekulace o přestupech nekomentujeme.“

A Astana? Ta dala najevo, že o udržení Hirta stojí... jenže v roli superdomestika na největších kláních. Manažer stáje Giuseppe Martinelli v závěru Gira v rozhovoru pro MF DNES ocenil českého jezdce za výborně odvedenou práci na italských silnicích, ale na otázku, zda by se mohl stát i lídrem, tehdy odvětil: „Nemá DNA lídra.“

Okusit tuto roli pak Jana Hirta nechali na worldtourovém závodě Kolem Švýcarska, kde vybojoval konečné 5. místo, byl silný ve vysokých horách a překvapil i na jeho poměry velmi vydařenou časovkou, nejlepší v jeho kariéře.

Hirt po Švýcarsku v rozhovoru pro iDNES.cz vyprávěl, jak ho návrat k lídrování bavil, zatímco Martinelli pro časopis 53x11 tehdy uvedl: „Mluvím o něm často s Alexandrem Vinokurovem (šéfem týmu) a i on ví, že Jan je pro nás přínosem a že by měl zůstat. V tak významném týmu, jako je Astana, může vydělat spoustu peněz, když bude dál dobře pomáhat. V této roli tu může zůstat dlouhé roky. I když je velmi dobrý, zatím nemá hlavu na to být velký šampion. Musel by toho v hlavě hodně změnit.“

LETOS NA GIRU. Jan Hirt (vlevo) a Giulio Ciccone v úniku královské šestnácté etapy.

V roce 2017 Hirt o svém odchodu z týmu CCC do Astany vyprávěl: „V CCC se snažili, seč mohli, aby mě udrželi, byli ochotni dorovnat i nejvyšší nabídku, jakou jsem dostal jinde. Dokonce mi nabídli, že bych měl od firmy Sprandi svoji vlastní kolekci Jan Hirt, která by se prodávala v Česku. Jenže já byl rozhodnutý udělat krok do World Tour a nezůstávat dál ve druhé divizi.“

Rozešli se v dobrém. I Piotr Wadecki, polský šéf stáje, chápal touhu českého cyklisty.

„Oznámení Wadeckému, že z CCC skutečně odcházím, jsem tehdy stále oddaloval,“ vyprávěl Hirt pro knihu Příběhy Corsa Rosa. „Až na srpnové Czech Tour jsem mu to řekl, protože hned po ní chtěla Astana můj přestup zveřejnit. Nechtěl jsem, aby se o tom Wadecki dozvěděl z novin. Byl zklamaný, ovšem na druhou stranu to mohl čekat. Strávil jsem v ‚céčkách‘ tři roky, a když jsem se odtud propracoval ještě výš, z druhé do první divize, byla to i pro ně dobrá vizitka, že jejich tým funguje.“

Možné přestupy (o nichž se hovoří) Vincenzo Nibali

Bahrain Merida - Trek Mikel Landa

Movistar - Bahrain Merida Nairo Quintana

Movistar - Arkea Samsic Elia Viviani

Quick-Step - Cofidis Sam Bennett

Bora - Quick-Step Enric Mas

Quick-Step - Movistar Ilnur Zakarin

Kaťuša - CCC Jan Hirt

Astana - CCC Dario Cataldo

Astana - Movistar John Degenkolb

Trek - Lotto Soudal Marcel Kittel

Kaťuša - Jumbo Visma Fausto Masnada

Androni Giocatoli - CCC Kenny Elissonde

Ineos - Trek Magnus Kort

Astana - Education First Tiesj Benoot

Lotto Soudal - Sunweb Winner Annacona

Movistar - Arkea Samsic Vše jsou zatím jen spekulace, oficiálně týmy nepotvrzené, i když příchod Nibaliho do Treku oznámil i majitel firmy Segafredo, druhého sponzora stáje. Zvěsti o odchodu Toma Dumoulina ze Sunwebu do Jumbo Visma vyvrátil sám cyklista.

Nyní, když CCC po sloučení se zanikajícím BMC povýšila mezi elitní týmy, by comeback českého cyklisty do oranžové barvy rozhodně měl sportovní logiku.

Polské stáji letos zcela zjevně chybí lídr pro celkové pořadí na podnicích Grand Tour. Také nyní na Tour, kde polskou formaci vede belgický olympijský vítěz Greg van Avermaet, se zaměřuje na etapové úspěchy. A na Giru, kde za CCC startoval i loňský český mistr Josef Černý, byl nejlépe umístěným cyklistou stáje v celkové klasifikaci na 21. místě Victor de la Parte.

„Honzovi sedí italský model organizace týmu a štábní kultura, fungující v Astaně. CCC je jiný tým, i když teď, kdy už jsou worldtouroví, mají všeho daleko víc než kdysi a pracují na vylepšování organizace,“ poukázal exprofesionál Pavel Padrnos, který v minulosti Hirtovi pomáhal. „Každopádně v CCC by dostal Honza nejvíc prostoru pro sebe ze všech možností, které by teď mohl mít, a to je pro něj nyní důležité. V pozici lídra pro těžké etapáky by tu měl příležitost ukázat, co všechno v něm je a jak silný doopravdy je.“

V 28 letech je Hirt pro takový přerod v ideálním věku. I Martinelli uznal, že ve Švýcarsku zajel lépe, než od něj očekával. „Ve velkých kopcích umí tvořit závod. A časovku zajel neskutečně. Myslel jsem si, že v ní ztratí spoustu času.“

Do Astany zamíří po sezoně údajně i Ilnur Zakarin z Kaťuše, letos desátý na Giru, a navíc kvalitní vrchař Fausto Masnada z druhodivizního týmu Androni Giocatoli, dvacátý na Giru.

Se Zakarinem by se tu Hirt v případě přestupu mohl podělit o pozice lídrů na závodech Grand Tour, případně by mohli působit coby spolulídři.

„V mých očích je Honza z pohledu spolehlivosti v nejtěžší části závodu lepší než Zakarin,“ tvrdí Padrnos.

To Hirt potvrdil výbornými výkony ve třetím týdnu Gira jak předloni (coby lídr CCC 12. celkově), tak letos, kdy byl cenným pomocníkem Kolumbijce Miguela Ángela Lópeze, a navrch dostal svolení jít do úniku v královské etapě přes Mortirolo a dojel si v ní pro 2. místo.

V roli lídra pro celkové pořadí se může představit Roman Kreuziger na letošní Tour v dresu Dimension Data, byť více o jeho ambicích po vleklé léčbě jarního zranění napoví až čtvrteční první horský dojezd na vogézskou Planinu krásných dívek.

Právě Kreuziger dosáhl v celkové klasifikaci závodů Grand Tour historicky nejvíce úspěchů ze všech českých cyklistů, skončil pětkrát v Top 10 a pátý na Tour 2013 i Giru 2011. Ovšem je mu už 33 let, už má spíše jiné cyklistické priority, především na ardenských klasikách. Nahradí ho v budoucnu u českých fanoušků ve vůdčí pozici na Grand Tour právě Hirt?

GIRO 2017. Jan Hirt ještě v barvách CCC.

„Martinelli není přesvědčený, že to Honza může dokázat, z nějakého důvodu mu nevěří,“ říká Padrnos. „V mých očích by se však na těžkých etapácích jednou mohl prosadit až na bednu, když to psychicky unese. Zadarmo to určitě nebude, musí dál pracovat na časovce, aby dobře jezdil i ty delší, než jaké byla ve Švýcarsku. Když v časovkách dokáže držet pozici v pořadí, bude to jen dobře. Protože on bude vždycky rozhodovat v kopcích. Tam může dělat rozdíly.“

To vše jsou nyní spekulace. Přestoupí? Nepřestoupí? Jan Hirt už zjevně klíčové rozhodnutí učinil. V hlavě má jasno, pro co se rozhodl.

Po 1. srpnu se dozvíme více.