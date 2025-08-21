Hirt se vrací na scénu! Po těžkém zranění a sto dnech bez závodů míří na Vueltu

Tomáš Macek
  16:40
Naposledy závodil 15. května, v šesté etapě Gira. Hromadný pád tehdy ukončil jeho působení na italském klání a zlomená noha jej na dlouho odeslala do cyklistického postavení mimo hru. Nyní, po rovné stovce dnů bez závodů, se Jan Hirt vrací. A rovnou opět na scénu podniku Grand Tour. V sobotu vyrazí na trať španělské Vuelty.
Jan Hirt v dresu Israel–Premier Tech.

Jan Hirt v dresu Israel–Premier Tech. | foto: Israel–Premier Tech

Jan Hirt v dresu Israel–Premier Tech.
Jan Hirt táhne peloton v 19. etapě Tour. Za ním je ve žlutém Tadej Pogačar.
Jan Hirt na druhé pozici v pelotonu.
Kvůli pádu ve dvanácté etapě Tour de France se zdržel nejen její lídr Tadej...
23 fotografií

Čtyřiatřicetiletý český cyklista figuruje v osmičlenné sestavě týmu Israel - Premier Tech, která však doznala oproti původním předpokladům zásadní změny.

Chybí v ní totiž Kanaďan Derek Gee, čtvrtý muž Gira, jenž měl opět zaútočit na přední příčky v celkové klasifikaci.

„S Derekem jsme počítali, ale zraněné zápěstí z tréninkového pádu vše změnilo,“ informuje René Andrle, jeden ze sportovních ředitelů stáje.

Tým tudíž musel měnit plány.

„Nepojedeme nejspíš na celkové pořadí, ale jen na etapy. Možná Matthew Riccitello celkové přece jen zkusí, ale to teprve uvidíme,“ říká Andrle. „Tím pádem by měl i Honza dostat větší šanci, aby se v některé z horských etap sám o něco pokusil.“

Zase UAE vs. Visma? Pozoruhodné tahy před Vueltou: dánská rošáda i hra s egy

Pokud na takový útok bude mít výkonnostně, pochopitelně.

Hirt si předtím s týmem domluvil, že se na Vueltu bude připravovat individuálně na vysokohorském kempu v Kolumbii, podobně jako před Girem. Z Jižní Ameriky se vrátil do Evropy opět až zkraje tohoto týdne.

„Je to profík, který ví, co má dělat,“ říká Andrle. „Některá Honzova tréninková čísla známe, váhu má dobrou, celkově se cítí dobře. Závod by mu měl sednout.“

Na jarním Giru, kde v minulosti obsadil celkově i šesté a osmé místo, měl letos působit coby Geeův superdomestik, který by zároveň (pokud mu to tým umožní) mohl zaútočit i na etapové prvenství.

„Cítím, že na tom nejsem vůbec špatně, i v porovnání dat s kempy v minulých letech,“ hlásil v květnu před startem italské Grand Tour. Itinerář horského třetího týdne Gira, v němž tradičně míval nejlepší formu, se mu zamlouval.

Jan Hirt v dresu Israel–Premier Tech.

Jenže když na něj došlo, už dávno nebyl v pelotonu.

V šesté etapě do Neapole se připletl do hromadného pádu a způsobil si zlomeninu pravého trochanteru, čili hrbolu na stehenní kosti v blízkosti kyčelního kloubu. Což bezprostředně po pádu nevěděl, a tak s obrovským sebezapřením šlapal zbývajících 71 kilometrů do cíle etapy, kam se dostal úplně poslední.

Až pak od lékařů uslyšel: Další pokračování v závodě je nemožné.

Byla to první velká zlomenina jeho kariéry.

Později v rozhovoru pro iROZHLAS.cz okolnosti pádu popisoval: „Měli jsme ještě daleko do cíle, únik měl asi minutu, takže vše bylo naprosto pod kontrolou a nebylo potřeba plašit. Šlo o rovný konec sjezdu na mokru, nechával jsem si před sebou bezpečný odstup, ale jakmile tam necháte díru, hned vás někdo podjede. Zleva mi tam vjel Rivera z Ineosu, spadl přímo přede mnou a já neměl kam uhnout.“

Lékaři mu vyměřili pětitýdenní rekonvalescenci, než bude smět opět na trenažer. „První týden bylo o berlích peklo dojít si na záchod,“ svěřoval se.

Nicméně návrat do tréninku se povedl a tým jej v létě zařadil na širší soupisku pro Vueltu.

„Z mého pohledu byla jasná volba, že ji pojede,“ tvrdí Andrle. „I z toho důvodu, že potřebujeme, aby měl nějakou zátěž směrem k příštímu roku. Vuelta je pro její nabrání ideální.“

Ještě před Vueltou chtěli Hirta poslat na některý z přípravných závodů. „Zvažovali jsme start Kolem Polska, ale to ještě nebyl v optimální kondici. A na Kolem Burgosu jsme nejeli. Navíc v takovém případě by Honza nemohl odcestovat do Kolumbie,“ přibližuje Andrle.

Carapaz nepojede ani Vueltu, tým upřednostnil zotavení a trénink

Také proto se vrhne do Vuelty takříkajíc „z jedné vody načisto“.

Závod letos odstartuje netradičně z italského Turína a protne i část francouzského území, než se v 5. etapě dostane do Španělska. Tady se ve své druhé polovině vydá i na ikonická stoupání Angliru či Bola del Mundo.

Pro Hirta půjde o šestou Vueltu a šestnáctou Grand Tour kariéry. V minulosti byl zvyklý, že jeho forma kulminovala na jaře. Na Vueltě je dosud jeho nejlepším etapovým umístěním 11. místo. V roce 2018 tu coby jezdec Astany při svém debutu pomohl Miguelu Ángelu Lópezovi ke konečnému třetímu místu.

Letos chce tým Israel - Premier Tech navázat minimálně na loňské etapové vítězství Michaela Woodse na Puerto de Ancares. Pokusit se o to mají kromě Matthewa Riccitella a Jana Hirta také Marco Frigo, kterému tu loni etapové prvenství těsně uniklo, nebo Jake Stewart, vítěz etapy na závodě Dauphiné.

„Myslím, že tématem závodu pro nás bude vytvářet si a využívat příležitosti,“ říká hlavní sportovní ředitel Daryl Impey. „Sestavili jsme útočný tým s jezdci, kteří dokážou závod udělat napínavým, a vzhledem k tomu, že nemáme jezdce pro celkovou klasifikaci, chceme se prezentovat hlavně v ty dny, kdy vidíme, že je možné vyhrát etapu.“

Impey tvrdí, že na Vueltu zároveň přivážejí vyvážený tým: „S Matthewem Riccitellem, Georgem Bennettem a Janem Hirtem máme kluky na vysoké hory. Ale stejně tak jsem dali dohromady i dobrou sestavu pro sprinty.“

Hirt bude jedním ze dvou Čechů v pelotonu Vuelty. Tím druhým se stane v 27 letech grandtourový debutant Jakub Otruba v dresu španělské druhodivizní stáje Caja Rural, která obdržela divokou kartu.

