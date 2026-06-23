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Hirt o smlouvě, Vueltě i republice: Terén mi vyhovuje, ale Vacek má skvělou formu

Tomáš Macek
  17:47
Jan Hirt po dokončení etapy na Blockhaus.

Jan Hirt po dokončení etapy na Blockhaus. | foto: Profimedia.cz

Jan Hirt při návštěvě Prahy.
Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira.
Jan Hirt po konci 19. etapy Gira s pomocníkem týmu NSN.
Jan Hirt po konci 19. etapy Gira.
26 fotografií
Začátkem června dokončil Giro coby dvanáctý muž celkové klasifikace. O dva týdny později se Jan Hirt představil při etapách worldtourového závodu Kolem Švýcarska. Myšlenkami však už směřuje k nedělnímu mistrovství republiky a v srpnu potom i ke španělské Vueltě.

„Bezprostředně po dojetí Gira jsem se na Švýcarsko relativně těšil. Doufal jsem, že na tom budu dobře,“ vypráví při krátkém zastavení v Praze. „Jenže v pondělí po Giru jsem přiletěl domů a měl jsem tři dny horečky. Fakt mi bylo zle. Takže jsem týden nejezdil a spíš jen tak přežíval.“

Výpadek se potom projevil i v úvodu švýcarského závodu, kde už v roce 2019 dokázal ještě coby jezdec Astany skončit celkově pátý.

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Zato letos...

„V první etapě jsem se hned na prvním kopci v balíku neudržel a v dalších dnech jsem se už spíš snažil pomáhat našemu sprinterovi Corbinu Strongovi. Ve druhé etapě jsem měl za úkol dovézt ho pod kopec a ve třetí jsme sjížděli únik,“ popisuje.

Až v závěrečné královské etapě si v Alpách opět sám zazávodil a dokončil ji na 19. místě. „To už bylo docela v klidu, když víte, že jste mimo celkové pořadí. Ale aspoň jsem si v ní potvrdil, že to není s mojí formou úplná katastrofa.“

O víkendu ji důkladně prověří při republikovém šampionátu v Jeseníku, kde kopcovitá trať naservíruje cyklistům 3920 výškových metrů.

Za normálních okolností by Hirt nad jejím spíše vrchařským profilem zajásal.

Jan Hirt při návštěvě Prahy.
Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira.
Jan Hirt po konci 19. etapy Gira s pomocníkem týmu NSN.
Jan Hirt po konci 19. etapy Gira.
26 fotografií

„Vhodnější terén pro mě nikdy v minulosti na republice nebyl, i když by se dal vymyslet i ještě těžší. Určitě nepůjde o lehkou trať, ale ani o žádný extrém,“ hodnotí.

Nabízela by se tudíž otázka: Bude to souboj vrchař Hirt versus obhájce titulu a klasikář Mathias Vacek?

Pousměje se. „Když jsem ve Švýcarsku viděl, v jaké skvělé formě momentálně Mates je, tak nevím nevím. Ten kopec bude pro něj ideální.“

Republikové šampionáty se v posledních letech měnily také v souboje mezi dočasnou aliancí jezdců z prvodivizních a druhodivizních týmů na jedné straně a z nejsilnějších českých stájí Kasper crypto4me (dříve Elkov Kasper) a ATT na straně druhé.

Nejinak tomu bude v Jeseníku.

„Bude potřeba hned první kopec jet rychle, aby se vytvořila silná, ale ne moc početná skupina, ve které nebude příliš velké zastoupení lidí z českých týmů. Protože pokud se jich tam dostane hodně, budou nám nastupovat jeden po druhém,“ uvažuje Hirt.

Jan Hirt při návštěvě Prahy.

Víceméně jasno (byť s jedním otazníkem) má i o svém dalším programu v sezoně.

„V červenci mám jet do Livigna na vysokohorské soustředění, potom mě čekají klasika v San Sebastianu, Czech Tour a Vuelta. Co se týče mistrovství světa (na klasikářské trati v kanadském Montrealu), teprve uvidím, jak na tom budu po Vueltě. Neříkám, že by mě nelákalo.“

Ve stájí NSN mu letos dobíhá smlouva a v průběhu Gira se vyjádřil, že ani v 35 letech se končit nechystá. Nový kontrakt v NSN nebo i v jiném týmu je tedy v jednání?

„Trochu. Ale zatím na to netlačím,“ reaguje.

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V souvislosti s NSN se na cyklistických serverech spekuluje o možném přestupu 26letého Santiaga Buitraga z týmu Bahrain Victorious, v minulosti vítěze dvou etap na Giru a letos sedmého na worldtourovém Tirrenu-Adriaticu. Tomu by teoreticky mohl Hirt na velkých závodech dělat superdomestika.

„Také jsem něco o Buitragově možném přestupu slyšel, ale nevím to jistě, já smlouvy nepodepisuju,“ povídá.

Kvalitní výkony v horských etapách Gira a celkové 12. místo jistě Hirtovi při vyjednávání pomohou.

„Giro nebylo z mého pohledu špatné, ale bohužel jsem tam ve dvou etapách bezprostředně po volných dnech vyhořel, což mě stálo první desítku,“ ohlíží se.

Zatímco první z těchto etap, rovinatou časovku, výrazně ovlivnila aktuální nemoc, výpadek v 16. etapě z Bellinzony do Kari byl pro Hirta zpočátku záhadou.

„Vyhodnotili jsem si to nakonec tak, že jak jsem byl předtím nemocný, tak se během volného dne mé tělo posunulo daleko víc do odpočinku a potom se z toho stavu hůř dostávalo. Po nemoci by proto pro mě bylo lepší, kdybych i během volného dne absolvoval intenzivní trénink,“ říká a vzpomíná na události před startem 16. etapy. „Ráno jsem se ještě cítil dobře, dokonce jsem si říkal: Ty jo, dneska je můj den. A pak jsem na kole nebyl schopný otočit nohama.“

Toho dne nabral na 28. místě 11minutovou ztrátu na vítězného Vingegaarda, která jej pravděpodobně připravila o umístění v top 10 Gira.

Na rozdíl od Gira si nyní Tour vychutná během soustředění v Livignu u televize. „Vždycky se snažím, abych si aspoň poslední půlhodinu etapy pustil,“ říká a s úsměvem dodává: „Zajímá mě celá Tour, ale také mě baví dívat se na ostatní, když mají stres, který jindy prožívám na Grand Tour já sám.“

O vítězi závodu roku má víceméně jasno.

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„Pogačar,“ říká. „Fyzicky ho ti ostatní jen těžko dostanou. Nevidím nikoho, kdo by Tadeje mohl porazit na fyzičku. Mohly by ho zastavit jedině pád nebo nemoc.“

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