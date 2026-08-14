Ve hře jsou nyní tři scénáře.
„Buď budu pokračovat ve stejném týmu. Nebo ho změním. Anebo existuje i možnost, že skončím. Už nejsem nejmladší.“
Ve stáji NSN, někdejším Israel - Premier Tech, mu na konci sezony doběhne smlouva. „A nic podepsaného zatím nemám,“ říká. Takže aktuálně jedná s potenciálními zájemci o jeho služby?
„Asi jo,“ pousměje se.
Další osud částečně vložil do rukou svého agenta.
Necítím, že bych se zhoršoval, a motivace mám pořád dost. Pojedu brzy osmnáctou Grand Tour. Rád bych tu dvacítku dotáhl.