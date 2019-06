Hirt: Dostal jsem chuť víc jezdit na sebe a občas si i zalídrovat

Uplynulo dlouhých jedenáct let od chvíle, kdy 22letý talent Roman Kreuziger senzačně dosáhl na celkové vítězství v závodě Kolem Švýcarska.

A uběhlo šest let od chvíle, kdy zde v roce 2013 už mnohem zkušenější Kreuziger skončil třetí.

Nyní se 28letý Jan Hirt stal dalším českým cyklistou, který na tomto prestižním klání World Tour bojoval o stupně vítězů.

Nakonec na nich nestál, dělilo ho od nich pouhých 9 sekund.

Skončil pátý.



Dokázal však: pokud mě v hornatém závodě necháte jet coby lídra na celkové pořadí, dovedu se držet v popředí.

Nehrál defenzivně. Ani v nedělní, rozhodující etapě přes tři vrcholy mimořádné kategorie. Při stoupání na Furkapass 39 kilometrů před cílem sólově zaútočil. Sice byl po sedmi kilometrech konkurenty dostižen, ale dal najevo: Já se nebojím.

Říkal jste, že se o něco v neděli pokusíte - a udělal jste to.

Ostatní byli docela pasivní, jen se bránili a nikdo moc závodit nechtěl, tak jsem to zkusil. Říkal jsem si buď - anebo.

Uvažoval jste, že pojedete opravdu sám, nebo jste si říkal: Třeba tím útokem skupinu favoritů roztrhám na menší kousky?

Chtěl jsem to zkusit klidně i sám. Mohlo se stát cokoliv, mohl potom někdo vzadu za mnou rozjet velké tempo a Benoot (průběžně čtvrtý) nebo někdo jiný z té skupiny by odpadl. Těch scénářů bylo víc. Mohl jsem třeba dostihnout ty dva, co v tu chvíli jeli před námi (Špilak a Frank), a pokračovat s nimi. Nebo se mohla udělat skupina lidí kolem mě.

Po pěti kilometrech za vámi dorazil Enric Mas z Quick-Stepu, ale dlouho jste spolu nepokračovali.

Já čekal, že bude mít větší snahu jet, ale on ke mně přijel, hned nastoupil a pak nic. Že bychom spolupracovali, se říci nedalo.

Byli jste tedy opět dojeti, načež před vrcholem poslední prémie zaútočili Dennis a Bernal. Neuvažoval jste, že to zkusíte i s nimi?

Ten kopec nebyl až tak extrémně prudký, ale dost na něm foukalo, docela jsem se při svém útoku vydal ze sil. Mas taky, i on jel předtím chvíli sám a když nás ostatní dojeli, neudržel se ani v té skupině. Těch sil už na vršku moc nezbývalo. Kdybych zkusil doskočit za Dennisem a Bernalem, nevím, co by udělali ti dva za mnou (Konrad a Benoot, s nimiž bojoval o celkové 3. místo). Jeli defenzivně, jen zavěšeni na mém kole a o nic jiného se nestarali.

Víceméně jste se pak navzájem hlídali až do cíle, ne?

Sjezd do cíle jsem zkusil jet rychleji a skupina se natáhla, ale v podstatě celý ten sjezd byl proti větru a já věděl, že už na něm těžko něco vymyslím.

Vyskytly se tam i nepříjemné mokré pasáže z tajícího sněhu. Byl sjezd místy nebezpečný?

Ne, nějak silně nebezpečný ne. Normální situace s tajícím sněhem.

Vraťme se ještě k sobotě a předchozí etapě. Z toho, jak jste tentokrát zvládl v etapovém závodě časovku, jste musel mít velkou radost, že?

Samozřejmě, z té časovky mám super pocit. Vím teď, že když chci, jsem schopen ji zajet solidně. Ale na druhou stranu, když jsem ji zajel takhle dobře, tím víc mě mrzí poziční chyba na Gothardu v závěru páteční etapy.

Ta vás stála konečné třetí místo a stupně vítězů?

Ano, jednoznačně. Ztratil jsem tam 11 sekund, protože nebýt té chyby, mohl jsem být docela v pohodě ve skupině s Pozzovivem a Dennisem.

Přesto je i páté místo vašim jasně nejlepším výsledkem kariéry v etapovém závodě World Tour.

Výsledek to rozhodně není špatný, ale když jsem se ocitl takhle blízko k pódiu, mrzí mě, že jsem udělal zbytečnou chybu, která mě stála pódium na tak velkém závodě.

Tým je ale s vaším výkonem spokojený, ne?

Jo, určitě. Myslím, že nečekali, že tu zajedeme Top 5 celkově plus jednu vítěznou etapu (Luis Léon Sánchez).

Jan Hirt v sezoně 2019 Kolem Kolumbie (America Tour 2.1)

Celkově: 51. místo

V etapách: 4. místo v týmové časovce

Kolem Emirátů (World Tour)

Celkově: 12. místo

V etapách: 10. místo Kolem Alp (Europe Tour 2.HC)

Celkově: 7. místo

V etapách: 2., 8. a 10. místo Kolem Romandie (World Tour)

Celkově: nedokončil (dle plánu)

V etapách: 7. a 8. místo Giro d'Italia (Grand Tour)

Celkově: 27. místo (coby pomocník Lópeze)

V etapách. 2. místo v etapě přes Mortirolo Kolem Švýcarska (World Tour)

Celkově: 5. místo

V etapách: 4., 5. a 10. místo

Teď si na chvilku od kola odpočinete?

Příštím závodem by mělo být až Kolem Polska. Nejbližší měsíc bych měl mít klidnější.

Švýcarskem jste zakončil první část sezony. Když se za ní ohlédnete, jak ji hodnotíte?

Myslím, že ten první letošní půlrok byl docela suprový. Na každém závodě, kde jsem startoval, jsem zajel solidně, pokud tedy nepočítám úvodní Kolumbii, což bylo víc soustředění než závod. V Emirátech jsem potom neměl být lídr, ale ve finále jsem se jím stal a kdybychom zajeli slušně týmovou časovku, byl bych celkově v desítce. Kolem Alp jsem také nebyl před závodem určený lídrem, přesto jsem tam bojoval o pořadí a se Sivakovem i o etapu. Potom přišla Romandie, kde jsem měl pokyn jen si vyzkoušet nějakou etapu a jinak se už šetřit na Giro - a ani tam jsem nepropadl. Giro bylo ve třetím týdnu také dobré a teď i Švýcarsko. Každý závod, který jsem letos jel, jsem zajel slušně. Takže tuhle část sezony hodnotím velmi pozitivně.

Co vám ten půlrok ukázal? Že jste mužem, kterému na Grand Tour evidentně jdou třetí týdny, a že v horských etapách můžete být nebezpečný takřka kdykoliv, speciálně při dojezdech na kopec?

Rozhodně mi dodal více sebevědomí a chuti zkusit víc jezdit na sebe, dostávat víc prostoru a občas si i zalídrovat.

Vaše na jaře bolavé a zanícené koleno se po Giru uklidnilo?

Jo, teďka s ním nemám vůbec žádný problém.

Závod Kolem Polska, v němž vstoupíte do druhé části sezony, bude po delší pauze spíše na rozjetí?

Přesně tak. Potom mám odjet na kemp ve výšce a dobře bych se měl cítit na Vueltě. Takový je plán.

Vuelta bude opět plná kopců, takže by se vám mohla líbit.

Určitě. Vuelta se mi líbila i loni, je to moc pěkný závod, příjemnější než Giro. Na ni se asi budu těšit, jestli budu čerstvý.

V dresu Astany má ve Španělsku startovat podobná parta jako na Giru?

Spíš to bude trochu nakombinované, pár lidí z Gira a pár z Tour.

Na té byl určen lídrem týmu Jakob Fuglsang, který po vítězství na Dauphiné vystoupal u bookmakerů dokonce až na pozici třetího favorita Tour za Thomasem a Bernalem. Jak vidíte jeho šance vy sám?

To nedokážu říci, ani jsem se zatím o tom s nikým nebavil. S Fuglsangem jsem za dvě sezony v Astaně objel jediný závod, jednorázovku v Itálii, jinak jsme spolu nezávodili.