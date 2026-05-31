Hirt po 12. místě: Dobré Giro, ale škoda dvou etap. Už víme, co se mnou bylo

Tomáš Macek
  9:10
Od našeho zpravodaje v Itálii - Dvanáctý celkově dojel Jan Hirt při svém debutu na Giru v roce 2017. A dvanáctý je také nyní, o devět let později, při své zatím poslední účasti. Poté, co si v závěrečné horské etapě do Piancavalla polepšil v celkové klasifikaci o čtyři příčky.
Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira. | foto: ČTK

„Bylo to i dnes těžké,“ svěřoval se, když projel na třináctém místě cílem 20. etapy do Piancavalla. „Ale to jsme čekali, že v poslední den, kdy se dá na pořadí něco změnit, to lidé budou zkoušet.“

Dvousetkilometrová porce práce vrcholila po dlouhé rovinaté pasáži dvojnásobným obtížným výšlapem do střediska, které se v minulosti proslavilo nejen dojezdy Gira, ale také coby pravidelné dějiště Světových pohárů sjezdařek.

Tady si třítýdenní únava začala u některých cyklistů vybírat vysokou daň.

Už na úpatí prvního ze dvou čtrnáctikilometrových stoupání odpadl z pelotonu Chris Harper z týmu Pinarello, do té doby průběžně dvanáctý. A se silami u konce byl rovněž dosud čtrnáctý Ben O’Connor z Jayca.

„Jelo se vysoké tempo a roli sehrála také velká únava ze včerejší etapy,“ připomněl Hirt.

Horské finále i celé Giro patří Vingegaardovi, Hirt si na závěr polepšil

Při druhém výšlapu do Piancavalla došlo 11 kilometrů před cílem k výraznému dělení skupiny favoritů. Stáj Visma navýšila tempo při přípravě útoku Jonase Vingegaarda, který se poté sám vydal pro své páté etapové vítězství.

Hirt tady naopak se skupinou ztrácel kontakt. „Pak jsem ale šlapal v kvalitní skupině s Rondelem z Tudoru, který jel dobré tempo, a s Woutem Poelsem, takže jsem moc neztrácel,“ líčil.

I proto se dostal do cíle s přijatelným odstupem, který mu dopomohl k posunu z celkového 16. na 12. místo, když v absolutní klasifikaci předstihl Kusse, De La Cruze, O’Connora a Harpera.

„Škoda těch dvou etap po volných dnech, kdy jsem na tom nebyl dobře, tedy časovky a horské etapy ve Švýcarsku,“ bilancoval. „Kdybych při nich byl v pořádku, zajel bych časovku minimálně o minutu rychleji a hlavně bych ve Švýcarsku nechytil 11 a půl minuty ztráty, ale třeba jen dvě minuty. Pak bych se možná do top 10 vešel. Ale to už jsou jen kdyby.“

Od desátého Kolumbijce Bernala jej posléze dělilo 9:12 minuty.

Třikrát se Hirt během Gira blýskl v úniku, velmi dobrý výkon podal i při souboji s favority na apeninském Blockhausu.

Nejlepší česká umístění

v celkovém pořadí Grand Tour

5. místo Kreuziger, Giro 2011
5. místo Kreuziger, Tour 2013
6. místo König, Giro 2015
6. místo Hirt, Giro 2022
7. místo Kreuziger, Tour 2010
7. místo König, Tour 2014
8. místo Kreuziger, Tour 2009
8. místo Hirt, Giro 2024
9. místo König, Vuelta 2013
10. místo Kreuziger, Tour 2016
12. místo Hirt, Giro 2017
12. místo Hirt, Giro 2026 (před sprinterskou etapou v Římě)

„Kromě dvou pokažených etap jsem tu měl ze sebe dobrý pocit,“ říkal. „Celkově nešlo o žádný zázrak, ale určitě to ani nebylo špatné Giro.“

Ještě v průběhu tohoto týdne se domníval, že ani lékaři neodhalí, co jeho špatné výkony po volných dnech způsobilo.

V Piancavallu nicméně překvapil informací: „Asi jsme na to přišli. Mělo jít v mém případě o autonomní dysfunkci. To znamená, že když jste nemocný, což jsem v úvodním týdnu byl, tělo potom padne do takového módu, že se v etapě po volném dni vypne. Proto by měli mít lidé v tomto stavu i v den volna těžší trénink, aby nevypadli z tempa.“

Přinejmenším je to poučení pro příště.

„Jestli nějaké bude,“ pousmál se.

„Určitě bude, Honzo,“ hned ho ujišťovala jedna z fanynek. Na nedostatek českých vlajek podél trati si v posledních dvou horských dnech rozhodně nemohl stěžovat.

A co se týče na Giru letos nenaplněných ambicí na top 10, slogan na týmových autech jeho stáje NSN radí: „Never say never.“ Nikdy neříkej nikdy.

Na začátku závodu nedostal pětatřicetiletý Hirt od svého týmu startovní číslo s jedničkou na konci, jaká bývají určena lídrům, to připadlo mladému vrchaři Alessandru Pinarellovi. Ten však absolvoval Giro v šedi průměru a také v sobotu odpadl dříve než Hirt.

Český cyklista dostal před závodem od týmu svolení být jakýmsi spolulídrem, který může jet na sebe. A to i přesto, že neměl předtím na jaře jakékoliv přesvědčivé výsledky.

„Proč jsme mu věřili? Protože už dvakrát v minulosti dokázal dojel na Giru celkově do top 10. Měli jsme tudíž důvěru v jeho grandtourovou výkonnost,“ říká jeho sportovní ředitel Dimitri Claeys.

„Není tajemstvím, že během roku nevidíme Jana pořád jezdit na vysoké úrovni, to je občas jeho slabina. Ale před Girem jsme viděli jeho odhodlání i údaje, jak moc si nakládal v přípravě. Měl z ní dobrá čísla, a také proto dostal naši důvěru. Na Giru potom jezdil až na výjimky chytře a se správnou strategií.“

Bylo to počtvrté, kdy Hirt bojoval na Giru o umístění v popředí celkově klasifikace. Poprvé, ještě v dresu druhodivizní stáje CCC, obsadil při své premiéře v roce 2017 nečekaně dvanácté místo.

Pro porovnání, tehdy zaostal za vítězným Dumoulinem o 20:49 minuty, tentokrát za Vingegaardem o 22:06 minuty.

V roce 2022 pak coby spolulídr stáje Intermarché dosáhl na italské Grand Tour životního výsledku v podobě 6. místa se ztrátou 9:28 minuty za vítězným Jaiem Hindleym, okořeněného ještě prvním a třetím místem v horských etapách.

O dva roky později jakožto volný hráč v dresu Quick-Stepu skončil osmý, o 18:05 minuty za naprosto suverénním Pogačarem.

A letos je tedy znovu dvanáctý.

Třikrát měl na Giru rovněž roli superdomestika, v letech 2018 a 2019 pracoval v Astaně pro Kolumbijce Miguela Angela Lópeze a pomohl mu ke třetímu místu z ročníku 2018.

V sezoně 2023 měl být v horách nejdůležitějším pomocníkem Remka Evenepoela na jeho pouti k maglia rosa, jenže Belgičana i Hirta záhy vyhnal ze závodu covid.

A nedokončil Giro ani loni, po těžkém pádu v 6. etapě.

Na italské Grand Tour má nyní na kontě devět účastí, za rok může dosáhnout na jubilejní desátou.

„Ještě bych rád dva nebo i tři roky závodil,“ naznačil.

Otázka zní: za který tým? V NSN mu letos dobíhá smlouva a teprve se chystal zahájit jednání o nové. Prodlouží ve stávající stáji? Nebo odejde jinam?

Hirt po 12. místě: Dobré Giro, ale škoda dvou etap. Už víme, co se mnou bylo

Od našeho zpravodaje v Itálii Dvanáctý celkově dojel Jan Hirt při svém debutu na Giru v roce 2017. A dvanáctý je také nyní, o devět let později, při své zatím poslední účasti. Poté, co si v závěrečné horské etapě do Piancavalla...

