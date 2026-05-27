Hirtovo vzkříšení v úniku: Cítil jsem, že jsem zase normální. Ale co se dělo v úterý?

Tomáš Macek
  19:21
Od našeho zpravodaje v Itálii - Právě takovou etapu potřeboval, aby sám sebe ujistil: Úterní velká krize nebyla dlouhodobá, mé nohy opět fungují. Jan Hirt strávil středeční středně kopcovitou etapu cyklistického Gira v úniku a jejím cílem projel na dvanáctém místě. V celkovém pořadí se tak vrátil na šestnáctou příčku, která mu před třetím týdnem závodu patřila.
Český cyklista Jan Hirt v cíli 17. etapy Gira.

Český cyklista Jan Hirt v cíli 17. etapy Gira. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Český cyklista Jan Hirt v cíli 17. etapy Gira, vedle něj René Andrle.
Jan Hirt v cíli 17. etapy Gira.
Cyklista Jan Hirt se svými kolegy z týmu NSN během volného dne Gira.
Jan Hirt
Giro se ve středu proměnilo.

Z Lombardie mířilo do regionu Trentino.

Z rovinaté Pádské nížiny do předhůří Alp.

Ze spalujícího, až 35stupňového vedra do rozhodně příjemnějších 25 stupňů v cílovém středisku Andalo. Dokonce i na trochu toho deště na trati došlo.

A proměnou byla v porovnání s úterní švýcarskou etapou rovněž Hirtova výkonnost.

V úterý večer si po horské etapě do Carí stěžoval: „Vůbec jsem nebyl schopný jet. Měl jsem mizerné, úplně katastrofální watty.“

Ve středečním cíli naopak tvrdil: „Nevěděl jsem hned po startu, jestli to půjde, nebo ne. Ale cítil jsem, že jsem zase normální.“

Hirt po úterní krizi na Giru bojoval v úniku. Etapu plnou nástupů ovládl Valgren

Profilem nešlo o etapu zcela podle jeho gusta, mnohem radši má vysoké hory, zatímco středeční sedmnácté dějství Gira nabízelo „jen“ tři vrchařské prémie 3. kategorie. Přesto, když se příležitost nabídla a tělo spolupracovalo, proč to nezkusit.

Po 70 kilometrech etapy tudíž naskočil do početného 29členného úniku, v němž s ním šlapali další tři cyklisté z druhé desítky celkové klasifikace (třináctý Caruso, čtrnáctý De La Cruz a dvacátý Arrieta) i mnozí kvalitní vrchaři (Ciccone, Rubio, Mas) nebo trojnásobný etapový vítěz Narvaéz, ale všechny nakonec přechytračil Dán Michael Valgren z týmu EF Education.

Hirt bohužel nezachytil klíčové dělení čelní skupiny 44 kilometrů před cílem.

„Zůstal jsem tam na pravé straně trochu zavřený a v tu správnou chvíli jsem se dopředu nedostal,“ líčil.

Jeho skupina pronásledovatelů, ve který byl například i Giulio Ciccone, pak ještě nějaký čas usilovala o dostižení čela závodu, ale s přibližujícím se cílem v ní navzdory Hirtově snaze aktivita upadala.

„Nikdo se mnou nechtěl moc spolupracovat, protože buď měli někoho v té první skupině, nebo prostě řekli, že nepojedou,“ popisoval.

Cílem projela jeho parta o 1:44 minuty za Valgrenem a tři a půl minuty před hlavním polem, v němž šlapaly největší hvězdy celkové klasifikace.

Pro Hirta to znamenalo posun o dvě příčky celkově, z 18. na 16. místo. Od top 10 ho nyní dělí 8:26 minuty, přičemž páteční královská etapa v Dolomitech a sobotní alpská etapa do Piancavalla mohou přinést ještě velké rozestupy, včetně krachu jezdců z popředí pořadí. Jak podotkl na tiskové konferenci Jonas Vingegaard: „Především pátek bude velmi dlouhý a nesmírně tvrdý den.“

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Hirt je každopádně v pozici, kdy jej týmy kontrolující pořadí vzhledem k jeho ztrátě pustí do úniku i ve vysokých horách.

„Vždycky je dobré vidět Jana Hirta, jak se vrací do boje. Po utrpení v úterní etapě obsadil po dni v úniku 12. místo,“ psala ve středečním večeru na síť X stáj NSN, jejíž barvy hájí.

Do Andala přijelo českého jezdce podpořit značné množství českých fanoušků, početné národní vlajky lemovaly trať. V cílovém městě byl také René Andrle, jeden ze sportovních ředitelů NSN, který však na Giru tým nevede a ocitne se v této roli na Vueltě.

„Vidíš, kdybych byl na etapě už včera, nestalo by se, co se stalo,“ vtipkoval při setkání s Hirtem.

Jan Hirt v cíli 17. etapy Gira, vedle něj René Andrle, jeden ze sportovních ředitelů stáje NSN, který však na Giru tým nevede.

Záhada úterní krize nicméně zůstávala. Co ji mohlo způsobit?

„Musí to mít něco společného s volným dnem,“ říkal Hirt. „Měl jsem tady na Giru dvě etapy, kdy jsem měl katastrofální nohy, a pokaždé to bylo po volném dnu. Ale ani z mých dat se asi nedá moc vyčíst, co to způsobilo.“

Před Alpami se nicméně nabil optimismem: Zase to jde. Což je pro něj nejdůležitější zpráva.

„Já jsem si ani po včerejšku nemyslel, že budu z formy po zbytek závodu. Věřil jsem, že to bude dnes zase dobré – a bylo. Ale bohužel, ty dva špatné dny mi Giro pokazily,“ svěřoval se.

Na rozdíl od něj, Giulio Pellizzari, další z velmi zklamaných cyklistů úterní etapy, elixír znovuzrození ve svém těle nenašel.

Z pelotonu odpadl jezdec Red Bullu–Bory dokonce už 60 kilometrů po startu při stoupání do průsmyku Tre Termini. Do cíle posléze dorazil s více než třináctiminutovou ztrátou.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

