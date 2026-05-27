Giro se ve středu proměnilo.
Z Lombardie mířilo do regionu Trentino.
Z rovinaté Pádské nížiny do předhůří Alp.
Ze spalujícího, až 35stupňového vedra do rozhodně příjemnějších 25 stupňů v cílovém středisku Andalo. Dokonce i na trochu toho deště na trati došlo.
A proměnou byla v porovnání s úterní švýcarskou etapou rovněž Hirtova výkonnost.
V úterý večer si po horské etapě do Carí stěžoval: „Vůbec jsem nebyl schopný jet. Měl jsem mizerné, úplně katastrofální watty.“
Ve středečním cíli naopak tvrdil: „Nevěděl jsem hned po startu, jestli to půjde, nebo ne. Ale cítil jsem, že jsem zase normální.“
Hirt po úterní krizi na Giru bojoval v úniku. Etapu plnou nástupů ovládl Valgren
Profilem nešlo o etapu zcela podle jeho gusta, mnohem radši má vysoké hory, zatímco středeční sedmnácté dějství Gira nabízelo „jen“ tři vrchařské prémie 3. kategorie. Přesto, když se příležitost nabídla a tělo spolupracovalo, proč to nezkusit.
Po 70 kilometrech etapy tudíž naskočil do početného 29členného úniku, v němž s ním šlapali další tři cyklisté z druhé desítky celkové klasifikace (třináctý Caruso, čtrnáctý De La Cruz a dvacátý Arrieta) i mnozí kvalitní vrchaři (Ciccone, Rubio, Mas) nebo trojnásobný etapový vítěz Narvaéz, ale všechny nakonec přechytračil Dán Michael Valgren z týmu EF Education.
Hirt bohužel nezachytil klíčové dělení čelní skupiny 44 kilometrů před cílem.
„Zůstal jsem tam na pravé straně trochu zavřený a v tu správnou chvíli jsem se dopředu nedostal,“ líčil.
Jeho skupina pronásledovatelů, ve který byl například i Giulio Ciccone, pak ještě nějaký čas usilovala o dostižení čela závodu, ale s přibližujícím se cílem v ní navzdory Hirtově snaze aktivita upadala.
„Nikdo se mnou nechtěl moc spolupracovat, protože buď měli někoho v té první skupině, nebo prostě řekli, že nepojedou,“ popisoval.
Cílem projela jeho parta o 1:44 minuty za Valgrenem a tři a půl minuty před hlavním polem, v němž šlapaly největší hvězdy celkové klasifikace.
Pro Hirta to znamenalo posun o dvě příčky celkově, z 18. na 16. místo. Od top 10 ho nyní dělí 8:26 minuty, přičemž páteční královská etapa v Dolomitech a sobotní alpská etapa do Piancavalla mohou přinést ještě velké rozestupy, včetně krachu jezdců z popředí pořadí. Jak podotkl na tiskové konferenci Jonas Vingegaard: „Především pátek bude velmi dlouhý a nesmírně tvrdý den.“
Hirt je každopádně v pozici, kdy jej týmy kontrolující pořadí vzhledem k jeho ztrátě pustí do úniku i ve vysokých horách.
„Vždycky je dobré vidět Jana Hirta, jak se vrací do boje. Po utrpení v úterní etapě obsadil po dni v úniku 12. místo,“ psala ve středečním večeru na síť X stáj NSN, jejíž barvy hájí.
Do Andala přijelo českého jezdce podpořit značné množství českých fanoušků, početné národní vlajky lemovaly trať. V cílovém městě byl také René Andrle, jeden ze sportovních ředitelů NSN, který však na Giru tým nevede a ocitne se v této roli na Vueltě.
„Vidíš, kdybych byl na etapě už včera, nestalo by se, co se stalo,“ vtipkoval při setkání s Hirtem.
Záhada úterní krize nicméně zůstávala. Co ji mohlo způsobit?
„Musí to mít něco společného s volným dnem,“ říkal Hirt. „Měl jsem tady na Giru dvě etapy, kdy jsem měl katastrofální nohy, a pokaždé to bylo po volném dnu. Ale ani z mých dat se asi nedá moc vyčíst, co to způsobilo.“
Před Alpami se nicméně nabil optimismem: Zase to jde. Což je pro něj nejdůležitější zpráva.
„Já jsem si ani po včerejšku nemyslel, že budu z formy po zbytek závodu. Věřil jsem, že to bude dnes zase dobré – a bylo. Ale bohužel, ty dva špatné dny mi Giro pokazily,“ svěřoval se.
Na rozdíl od něj, Giulio Pellizzari, další z velmi zklamaných cyklistů úterní etapy, elixír znovuzrození ve svém těle nenašel.
Z pelotonu odpadl jezdec Red Bullu–Bory dokonce už 60 kilometrů po startu při stoupání do průsmyku Tre Termini. Do cíle posléze dorazil s více než třináctiminutovou ztrátou.