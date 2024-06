Pojede Hirt na Tour? Evenepoel bude určitě dobrý, říká po kempu v Alpách

Hirt o možném startu na největším závodě cyklistů hovořit nechce a zatím ani nemůže, taková jsou pravidla v jeho stáji. Než bude v pondělí nebo v úterý oznámena oficiální nominace, nesmí se vyjadřovat.

Takže co se týče Tour...

„Možná jo, možná ne,“ pousměje se.

Na republikový šampionát se vrátil po loňské odmlce, ale byl pro něj důležitý především z pohledu opětovného rozzávodění po kempu v Alpách.

„Dnes jsem byl hodně pasivní, na rozdíl od minulých mistráků, které jsem se snažil pojímat aktivně,“ popisoval. „Řekl jsem si, že to hodím na jednu kartu, že nebudu chodit do žádných úniků a případně něco zkusím až v posledních dvou kolech. Což nevyšlo.“

Tou dobou už šlapala v Jevíčku s obrovským náskokem v čele skupina uprchlíků s pozdějším vítězem Tomášem Přidalem ze stáje Elkov. Hirt tak zůstal do konce závodu v pelotonu.

„Stejně ta trať (klasikářská) nebyla pro mě, byla hodně rychlá, s kopci jen na minutové vsazení, a to nemám,“ podotkl.

Jan Hirt po silničním závodě na mistrovství republiky.

Navíc ještě mohl cítit únavu z vysokohorského soustředění.

K věčným soubojům profesionálů z první a druhé divize proti velké početní přesile české stáje Elkov (a nově také ATT) podotkl: „Porážet by je určitě šlo, ale to bychom se my ostatní museli třeba v pěti lidech domluvit, že pojedeme na jednoho člověka a budeme kontrolovat celý závod až někam do posledního kopce.“

K takové dohodě tentokrát nedošlo.

„Ani jsem před závodem taktiku s nikým neřešil. A i tak by to bylo těžké, každý má nějakou svoji ambici,“ poznamenal.

Přinejmenším však v Jevíčku otestoval po soustředění vlastní nohy - a zároveň potěšil maminku, která jej opět jednou viděla závodit. Z Moravských Budějovic to měla blízko.

„Jo, uspořádali jsme si tu rodinný sraz,“ usmál se Hirt.

V květnu se stal prvním českým cyklistou v historii, jenž Giro dvakrát dokončil v Top 10 celkové klasifikace. Po šestém místě z ročníku 2022 přidal osmé.

„Po Giru jsem potom měl pět dnů takových lehčích a pak jsme začali zase trénovat,“ líčil.

To už věděl, že neabsolvuje původně plánovaný start na závodě Kolem Švýcarska. „Hned v poslední den Gira mi vedení týmu řeklo, že mě ze Švýcarska stáhne.“

Důvod? Byl prostý. Poslali jej místo toho na devítidenní vysokohorský kemp v Alpách, jehož součástí bylo i projíždění tras etap nadcházející Tour. S Remkem Evenepoelem a Ilanem van Wilderem si vyzkoušeli klíčové pasáže 4., 19. a 20. etapy a stoupali i na Galibier, který figuruje na trase závodu právě už ve čtvrté etapě.

„Remco bude na Tour určitě dobrý. Nevím jak moc, ale dobrý bude,“ hlásí Hirt.

Zda s ním bude oproti předchozím očekáváním na sobotním startu Tour ve Florencii i on sám, se brzy dozvíme.

V minulosti byla pro Hirta nejčastější kombinace závodů Giro - Vuelta, kterou absolvoval v letech 2018, 2021, 2022 i 2023. Na Tour startoval pouze jednou v covidové sezoně 2020 v dresu stáje CCC, kdy jej však limitovalo předchozí zranění ze závodu Tour de l’Ain.

Také letos se uvažovalo spíše o tom, že se po Giru vydá na Vueltu, ale scénář jeho roku 2024 může být najednou úplně jiný.

Jeho stáj má sestavu pro Tour oznámit v nejbližších dvou dnech. Na obvykle dobře informovaném serveru Pro Cycling Stats je momentálně u Quick Stepu uváděna předběžná – a neoficiální – nominace: Remco Evenepoel, Mikel Landa, Ilan van Wilder, Louis Vervaeke, Casper Pedersen, Yves Lampaert a Gianni Moscon.

Sedm jmen zatím.

Osmé chybí.

Pokud chce Evenepoel bojovat o úspěch v celkové klasifikaci, další špičkový vrchař do podpůrného týmu by se mu rozhodně hodil.