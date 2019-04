Ve službách Supermana. Pár dní si teď protrpím a mělo by to jít, říká Hirt

Že se i v takovém stavu vydrápal pro druhé místo v úterní náročné horské etapě, je rozhodně dobrým znamením. Vždyť na tomto přípravném klání startují rovněž Chris Froome, Vincenzo Nibali nebo Rafal Majka.

Také ve středu uháněl Hirt po jejich boku a cílem projel osmý.

„Bude mě to tady bolet, ale vydám se do maxima,“ říká osmadvacetiletý Čech. „Příští týden pak ještě dostanu závodní rytmus do nohou na závodě Kolem Romandie, ale tam už nebudu bláznit, abych se příliš neunavil, protože forma by měla gradovat v květnu na Giru.“

Právě k italské Grand Tour jarní úsilí Jana Hirta směřuje.

V kopcích Gira se má stát důležitým táhlem v blankytně modrém soukolí stáje Astana a spoluvytvářet její mocnou horskou sílu. Takovou, která vynese Miguela Ángela Lópeze až k titulu.

Pětadvacetiletý kolumbijský vrchař s přezdívkou Superman je mužem pro cyklistickou budoucnost. Loni dojel třetí na Giru a Vueltě, v této sezoně dominoval kláním Kolem Kolumbie a Kolem Katalánska.

„Letos doslova létá,“ velebí ho Hirt. „Tým Sky měl v Kolumbii mimořádně silnou sestavu, ale co López předváděl, bylo neuvěřitelné. Nic jiného než vítězství pro něj nebude na Giru šťastný konec - a pódium je pro něj minimum.“

Odvážná slova pronáší s plným vědomím, že do Itálie se chystá zároveň vybraná společnost hvězd z jiných týmů v čele s Dumoulinem, Simonem Yatesem, Nibalim, Landou a Bernalem.

Po loňském Lópezově průlomu na třítýdenních závodech sice mnozí očekávali, že se letos poprvé vydá bojovat o pódium na Tour, ale Hirt namítá: „Giro a Vuelta jsou pro Miguelovy vrchařské schopnosti vhodnější. Na Tour nebývají kopce až tak prudké, je tam příliš velký stres v pelotonu, hodně se tam bojuje o pozici a často dávají do programu i kostky.“

S Lópezem si lidsky sedl, rozumí si, skvěle zapadl i do jeho podpůrného týmu. Zkraje letošního roku spolu trávili téměř měsíc v Kolumbii, kde si uspořádali vysokohorský kemp.

„Moc se mi tam líbilo, denně jsme se pohybovali ve výškách nad 2 400 metrů,“ pochvaloval si Hirt. „Do budoucna by pro mě taková příprava měla být pozitivní. Každému to sedí jinak, někdo si stěžoval, že tam nedokáže jezdit tak vysoké watty jako v nižší výšce a trénink pak není ideální, ale já nemám moc rád v tréninku intenzitu, takže pro mě to bylo ideální soustředění.“

Zároveň v průběhu kempu a následně i při závodě Kolem Kolumbie užasle pozoroval, co pro Kolumbijce znamená cyklistika.

„Je tam národním sportem číslo 1, jejich hvězdy jsou oslavovány jako velké celebrity. Nejvíc slyšíte, jak odevšad řvou Nairo, Nairo, protože Nairo Quintana je pro ně nejvíc. Ale i další své cyklistické hvězdy mají za polobohy. Jeli jsme při tréninku zapadlými vesničkami skoro mimo civilizaci a všichni lidé na nás křičeli Superman.“

LÍDR ASTANY. Kolumbijský cyklista Miguel Ángel López s trofejí pro vítěze závodu Oro y Paz (Kolem Kolumbie).

López nyní pouze trénuje a zůstává doma, kde se mu narodil syn. Hirt naopak dohání závodní manko. V březnu měl startovat Kolem Katalánska, ale pobolíval ho úpon na koleni, který jej na týden vyřadil z tréninku, a tak mu šéfové týmu řekli: „Radši Katalánsko vynech, neriskuj, že by se ty potíže vrátily, abys pak byl fit na Giru.“

Zamířil tedy raději jen na další vysokohorskou přípravu do Andorry.

Zmíněná starost vedení týmu o Hirtovo zdraví před Girem je důkazem, jak po loňské seznamovací sezoně stoupá v Astaně jeho význam.

Občas sám prokáže vlastní schopnosti v koncovce etap závodů, jakým je nyní podnik Kolem Alp. Tam i po středeční 3. etapě drží celkově druhé místo se ztrátou pouhých osmi sekund na Rusa Pavla Sivkova ze Sky, kterému nyní v Alpách pomáhá i Chris Froome.

„Přesto celkové pořadí nijak nehrotím,“ tvrdí Hirt. „Není tu žádný dojezd vyloženě na kopci jako loni, to by pro mě bylo lepší. Necítím teď, že bych tu měl být favorit. Hlavně abych se připravil na Giro.“

Dojezd královské 2. etapy Kolem Alp, vítězí Sivakov, druhý je Hirt:

Předloni byl v barvách druhodivizní stáje CCC na Giru sám lídrem a překvapil 12. místem v konečném pořadí. Ovšem v Astaně má úplně jinou roli: „Logicky si odůvodním, že López je silnější než já a že cyklistika funguje tak, že týmy jezdí na toho nejlepšího. Automaticky se takové strategii podřídím a chci Miguelovi jakkoli pomoci.“

V Astaně letos Hirtovi dobíhá dvouletý kontrakt. „Myslím, že jsou se mnou spokojeni, ale další smlouvu jsme zatím neřešili,“ říká.

Zatím mu nepotvrdili, zda bude Lópeze po Giru doprovázet v srpnu také na Vueltu, i když se to dá očekávat.

Ve Španělsku však už možná Astana ani nebude Astanou. Hlavní město Kazachstánu, podle nějž je tým pojmenován, se totiž parlament rozhodl přejmenovat na Nursultan, na počest prvního prezidenta země Nursultana Nazarbajeva.

Čeká stejná změna názvu i cyklistický tým?

„Samotného by mě zajímalo, jak se budeme jmenovat,“ říká Hirt. „Zatím nic konkrétního nevím.“