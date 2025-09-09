Navzdory protestům. Většina týmů stojí za námi, říká Hirt. Nemoc je na ústupu

Premium

Fotogalerie 26

Jan Hirt na Vueltě 2025. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti Stefano Profimedia.cz

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Vrátil se právě ze 40kilometrové tréninkové vyjížďky. Cyklistická Vuelta se v Galicii zastavila v pondělí ke druhému volnému dni a Janu Hirtovi a jeho týmu Israel–Premier Tech přidělili organizátoři pro tento den ubytování v hotelu Coia ve Vigu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Společně s nimi zde zakotvily stáje Visma a Lotto, ale pouze u autobusu izraelského týmu permanentně hlídkovali policisté. Není divu, propalestinští demonstranti, často velmi bojovně naladění, doprovázejí závod po celé jeho trase.

Po těžkém pádu a zlomenině stehenní kosti z květnového Gira se Jan Hirt na španělské Grand Tour vracel na scénu po stodenní závodní pauze. Věřil, že si po vysokohorském kempu v Kolumbii přivezl do Španělska dobrou formu, a v únicích chtěl bojovat o etapy.

Jenže tělo mu plány značně zkomplikovalo.

„Od minulé neděle jsem byl nemocný. Krk, nachlazení, klasika. Takže jsem na trati dost trpěl. Ale už se z toho dostávám,“ hlásí na hotelové terase, na úvod rozhovoru pro iDNES Premium.

Jak se dá takové nachlazení během závodu léčit, abyste neporušil antidopingová pravidla?
Víceméně nijak. Na horečku jsem bral paralen a kromě toho mi už jen naše kuchařka dělala mix zázvoru s medem. Sváděl jsem velký boj, abych Vueltu nezabalil.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Premiérová výhra pro Viďmanovou. Teď ji v Guadalajaře čeká derby s Bartůňkovou

Tenistka Darja Viďmanová zvládla na turnaji v Guadalajaře po kvalifikaci i první kolo a připsala si premiérový úspěch na okruhu WTA Tour. Sedmou nasazenou Američanku Alycii Parksovou porazila 6:2,...

8. září 2025  23:54,  aktualizováno  9.9

Navzdory protestům. Většina týmů stojí za námi, říká Hirt. Nemoc je na ústupu

Premium

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Vrátil se právě ze 40kilometrové tréninkové vyjížďky. Cyklistická Vuelta se v Galicii zastavila v pondělí ke druhému volnému dni a Janu Hirtovi a jeho týmu Israel–Premier Tech přidělili organizátoři...

9. září 2025

Fotbalové přestupy ONLINE: Posily na poslední chvíli hlásí Dukla i Karviná

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

8. září 2025  23:58

Chorvati smetli Černou Horu, Kosovo v boji o mistrovství světa zaskočilo Švédy

Chorvatští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství světa porazili Černou Horu 4:0 a dostali se díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny L, navíc mají zápas k dobru. S výběrem Ivana...

8. září 2025  23:31

To se nepovedlo, pískot jsme si zasloužili, řekl zastupující kapitán fotbalistů Jemelka

Do Hradce Králové za ním dorazili manželka, otec, sestra, aby viděli, jak Václav Jemelka vedl do boje fotbalovou reprezentaci v přípravě proti Saúdské Arábii (1:1) jako kapitán. „Pro mě krásný pocit,...

8. září 2025  22:39

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

8. září 2025  18:09,  aktualizováno  21:20

ZNÁMKOVÁNÍ: Ohodnoťte české fotbalisty za výkon v přípravě proti Saúdské Arábii

Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů v domácí přípravě proti Saúdské Arábii? Oznámkujte hráče jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší. Každý musí odehrát alespoň dvacet minut, aby...

8. září 2025  21:01

Nikdo mě tu nezná. Trenér Gross o vizi pro Spartu i české a německé mentalitě

Premium

Třetí pokus pro Pavla Grosse, aby Spartě vrátil extraligový titul. Tentokrát s významně změněným týmem. A tak hokejový trenér, který desítky let strávil v Německu, vykládá o svých vizích. O české...

8. září 2025

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Ambice hokejových Ocelářů Třinec se ovšem před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.

8. září 2025  19:42

Baník na poslední chvíli ještě posílil. Ze Slavie získal Kričfalušiho a Planku

V poslední přestupový den posílili fotbalisty Ostravy dva hráči z pražské Slavie a reprezentanti do 21 let. Baník získal na přestup stopera Ondřeje Kričfalušiho a záložníka Davida Planku. V zimě se k...

8. září 2025  18:53,  aktualizováno  19:32

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal, Řezníček a Teah

Pardubičtí fotbalisté získali v závěru přestupního období hned šest posil. Z Karviné přestoupil útočník Filip Vecheta, který podepsal víceletou smlouvu, ofenzivu doplní i Daniel Smékal z Podbrezové a...

8. září 2025  12:35,  aktualizováno  19:24

Lehečka se po čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo žebříčku

Tenista Jiří Lehečka se po premiérovém postupu do čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo světového žebříčku a je aktuální českou jedničkou. Dosavadním maximem v pořadí ATP byla pro...

8. září 2025  8:51,  aktualizováno  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.