Navzdory protestům. Většina týmů stojí za námi, říká Hirt. Nemoc je na ústupu

Společně s nimi zde zakotvily stáje Visma a Lotto, ale pouze u autobusu izraelského týmu permanentně hlídkovali policisté. Není divu, propalestinští demonstranti, často velmi bojovně naladění, doprovázejí závod po celé jeho trase.
Po těžkém pádu a zlomenině stehenní kosti z květnového Gira se Jan Hirt na španělské Grand Tour vracel na scénu po stodenní závodní pauze. Věřil, že si po vysokohorském kempu v Kolumbii přivezl do Španělska dobrou formu, a v únicích chtěl bojovat o etapy.
Jenže tělo mu plány značně zkomplikovalo.
„Od minulé neděle jsem byl nemocný. Krk, nachlazení, klasika. Takže jsem na trati dost trpěl. Ale už se z toho dostávám,“ hlásí na hotelové terase, na úvod rozhovoru pro iDNES Premium.
Jak se dá takové nachlazení během závodu léčit, abyste neporušil antidopingová pravidla?
Víceméně nijak. Na horečku jsem bral paralen a kromě toho mi už jen naše kuchařka dělala mix zázvoru s medem. Sváděl jsem velký boj, abych Vueltu nezabalil.