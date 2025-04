Chris Froome se chce v 39 letech důstojně rozloučit s kariérou.

A 34letý Jan Hirt doufá, že se po přestupu z belgického Quick-Stepu ještě jednou výrazně prosadí na scéně podniků Grand Tour.

Třeba už v květnu na Giru, kde s ním tým v sestavě počítá.

Na italských silnicích se naopak tentokrát neobjeví Andrle. „Poprvé po šesti letech Giro jako sportovní ředitel nejedu,“ oznamuje.

Bude to pro vás velký nezvyk?

Giro je jedním z mých nejoblíbenějších závodů, jenže letos vedení stáje chtělo, aby tam odjela skupina, která během roku doprovází po závodech Dereka Geeho. Tedy včetně sportovních ředitelů, co se kolem něj motají. To já nejsem. Budu pracovat na jiných závodech.