Hirt táhl dopředu Lopéze. Zdá se, že mi třetí týden Gira zase sedne, říká

Pokoušeli jste se s Lópezem ujet všem favoritům celkové klasifikace?

Bylo to spontánní. Otočil se na mě, řekl ‚Jan‘ a ukazoval mi, ať jedu dopředu. Tak jsem jel. Nešlo o pokyn od sportovních ředitelů ve vysílačce, takhle to chtěl sám Miguel.

Jenže najednou jste byl rychlejší než on a López vašemu tempu nestačil.

Jo, on tam potom chytnul díru, proto jsem se pro něj vrátil a dotáhl ho zpátky do menší skupiny favoritů, kde jeli Nibali a Carapaz a kterou jsme tímhle útokem vlastně vytvořili. Jakmile jsem do ní Miguela vrátil, skočil jsem za kolo Sivakova a do cíle jsem dojel za ním. Ne zrovna v klidu, ale ani žádným tempem na umrtvení.

Po úterní deštivé etapě přes Mortirolo, ve které jste vybojoval 2. místo, jste si stejně jako řad dalších cyklistů stěžoval, že nemůžete rozmrznout. Jak dlouho vám to nakonec trvalo?

Bohužel jsem ještě dvě hodiny po té etapě musel čekat na antidopingu, kde nebylo zrovna moc teplo, a trochu jsem mrznul i tam. Až pak jsem si dal teplou sprchu v autobuse.

Vašim nohám vzepětí v úterním úniku nijak neublížilo?

Ani ne. Trochu únavy v nich je, ale přesto to vypadá, že mi i tentokrát třetí týden na Giru sedne. (Před dvěma lety ve třetím týdnu zazářil v dresu CCC.) Taky koleno bylo dneska dobré. Akorát na začátku etapy jsme měli dneska menší krizový moment, když Miguel trochu zaspal na startu. Zůstali jsme vzadu a museli ho cpát do pelotonu. Tehdy jsem na chvíli jel i v grupetu, ale zase se z něj dostal zpátky.

Čtvrteční 18. etapa by měla být soustem pro sprintery - a klidem před nadcházející vrchařskou bouří?

Asi jo, zítra nejspíš bude sprint, Bora a FdJ si to pohlídají. Pro vrchaře tedy klidnější den. Zato potom přijdou dva dny, kdy to budeme muset zase napálit.

Richard Antonio Carapaz Montenegro (vpravo) a Miguel Angel Lopez Moreno v cíli 17. etapy Gira.

Carapaz dnes opět o sedm sekund ujel Nibalimu s Rogličem. Je k titulu stále blíž, že?

Dnes to byl specifický kopec, krátký a intenzivní. Takový Majka na tomhle profilu zaplatil, naopak seděl třeba Mollemovi, který pak ve vysokých kopcích podle mě až tak vepředu nebude. Pro Carapaze to určitě ještě jasné není, pořád přijdou ty dvě horské etapy a hlavně sobota bude těžká. V sobotu když někdo dostane krizi, chytne minuty. Takže platí, že teď je největší favorit Carapaz, ovšem nic není hotové.