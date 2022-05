Hirt sahá po 6. místu na Giru: V loňském stavu bych si to nikdy nepomyslel

Mnozí se této etapy obávali. Jak těžká tedy nakonec sobotní dolomitská horská trilogie byla?

Čekal jsem, že to bude horší, ale všichni už jsou unavení. Ani nejsilnější týmy nemají takovou kompletní sílu, že by si držely ve skupině favoritů co nejdéle třeba čtyři lidi, kteří by ji potom dokázali úplně roztrhat. Takže se dlouho jelo tempo.

Nejvíce ho určoval Landův tým Bahrain Victorious, ale nejefektivnější strategii posléze měla Bora, když stáhla k Hindleymu z úniku Kämnu a ten mu pomohl ujet Carapazovi.

Právě, taková síla, jakou býval dřívější Ineos, tu není. Ta teď neeexistuje.

Vy jste se na závěrečném stoupání do průsmyku Fedaia dlouho držel v elitní šestici skupiny favoritů. Jelo se vám tudíž relativně dobře?

Jakž takž. Trošku něco navíc mi tam chybělo, ale celkově to nebylo špatné.

S jakým plánem jste coby Intermarché do etapy šli?

Aby ostatní kluci z týmu zůstali co nejdéle se mnou a s Pozzovivem, jinak nic. Vydrželi do půlky Pordoi (druhého ze tří stoupání dne). Pak už jsme jen čekali na poslední kopec, že se uvidí.

O posledních pěti kilometrech Fedie se traduje, že dokážou být likvidační. Pocítil jste i vy na nich nějakou krizi?

Vyloženě krizi ne, jel jsem takové relativně příjemné tempo.

Relativně příjemné?

Takové, aby mě brutálně extrémně nebolelo a abych měl slušnou pozici do časovky, protože jsem cítil, že na posun na celkové páté místo to nebude.

Ujel jste Nibalimu i Bilbaovi, jezdcům ze 4. a 5. místa pořadí, kteří odpadli ze skupiny na Fedaie dříve než vy. Na Bilbaa nyní ztrácíte jen 12 sekund.

Ale nemyslím si, že bych ještě mohl poskočit na páté místo, oba jsou lepší časovkáři. Hlavně jsem rád, že jsem zase něco najel na sedmého Buchmanna, šesté místo bych už neměl ztratit.

Intermarché-Wanty-Gobert @IntermarcheWG BIG performance from Jan Hirt in the final mountain stage, he is now only 12 seconds away from 5th place overall #Giro https://t.co/K4v2ASoNXu oblíbit odpovědět

Už vám začíná docházet, že pokud se nic mimořádného nestane, skončíte šestý na závodě Grand Tour? Jen dvakrát v historii byl český cyklista výš, Roman Kreuziger pátý na Giru 2011 a Tour 2013.

Jo, dochází mi to, a je to fajn. Když vezmu, v jakém stavu jsem byl vloni, tak bych si nikdy nepomyslel, že ještě někdy udělám top 10 na Grand Tour.

Podél trati jsme dnes mezi spoustou českých vlajek viděli i ty s nápisem Moravské Budějovice. Měl jste tu příbuzné?

Byli tady mamka, otec i bratr a pár kamarádů. Ani pořádně nevím, kde všude kdo stál. Viděl jsem jenom otce, který byl někde v půlce Fedaie.

V souboji o titul Hindley ujel Carapazovi a takřka půldruhé minuty. Je to pro vás velké překvapení?

Určitě. Dnes byl z lídrů celkového pořadí do etapy rozhodně největším favoritem Carapaz, pohybovali jsme se ve vyšších výškách, a ty by mu měly sedět nejvíc z nás všech.

Organzátoři Gira obvykle po poslední horské etapě odváželi lídry celkové klasifikace k závěrečné časovce helikoptérou, aby ušetřili co nejvíc času. Nepoletíte i vy, když jste v první šestce?

Ne, já se bojím lítat helikoptérou.

Takže kdyby vám teď takový let nabídli, odmítl byste?

Určitě. Když jsem viděl, že za poslední dobu celkem dost známých lidí s helikoptérou spadlo, tak tohle je věc, kterou dělat nepotřebuju.

Časovka není zrovna vaší oblíbenou disciplínou. Jak se na ni dá nahecovat?

No, nahecovat… Časovka je hrozně moc i o materiálu. Budu se ji snažit zajet co nejlíp, ale máme jistou nevýhodu už před startem.

Materiál Intermarché není úplně ideální?

Na časovku není.

Ve Veroně nepůjde o vyloženě rovinatou časovku, na její trase je i kratší stoupání 4. kategorie. Za to jste rád, ne?

Určitě je to pro mě lepší profil než úplná rovina. Navíc ve sjezdu z toho kopce si odpočinete. Sedmnáct kilometrů je snesitelných. Pokud jde o stejnou trasu, jaká byla ve Veroně v roce 2019 (ano, jde), tak si ji trochu pamatuju. Ale určitě si ji před startem ještě projedu.