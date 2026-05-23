Má nemoc? Už to není nic hrozného. Hirt se prodral do úniku, dřel a polepšil si

Tomáš Macek
  19:47
Od našeho zpravodaje v Itálii - Na startu v Aostě u týmového autobusu stáje NSN zapózoval českým fanouškům a usmíval se. Ve 14. etapě Gira si pak pořádně zazávodil a zviditelnil se nejvíc v dosavadním průběhu Gira. Odměnou bylo Janu Hirtovi deváté místo v cíli a vylepšení pozice v celkovém pořadí.
Jan Hirt rozdýchává čtrnáctou etapu Tour de France.

Jan Hirt rozdýchává čtrnáctou etapu Tour de France. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Je už zdravý, nebo ne?

A pustí jej coby sedmnáctého muže celkové klasifikace soupeři do případného úniku?

To byly otázky spojené s českým cyklistou před sobotní drsnou porcí práce v údolí Aosty, v zatím nejobtížnější etapě letošního ročníku, okořeněné pěti vrchařskými prémiemi a šestnáctikilometrovým cílovým stoupáním první kategorie na Pilu.

Co se týče zdraví, které jej nepodrželo především v úterní časovce, Hirt se po etapě svěřoval: „Byl jsem nemocný od minulé soboty, takže dnes už je to týden. Ještě sice trochu smrkám a kašlu, ale už to není nic hrozného.“

Mezi partu uprchlíků, tentokrát pořádně početnou, záhy po startu skutečně pronikl.

„Když je start hned do kopce, je pro mě vždycky jednodušší dostat se do úniku,“ vysvětlil. V třiadvacetičlenné skupině jedoucí na čele závodu byl druhým nejvýše umístěným jezdcem v celkovém pořadí, když tu s ním šlapal i průběžně šestnáctý David De la Cruz z týmu Pinarello.

Ovšem šlo o velmi silnou vrchařskou skupinu, což dokládala jména Ciccone, Mas, Rubio, Poels a další.

Peloton ovládaný komandem stáje Visma je pustil před sebe maximálně na tři a půl minuty a už od předposledního stoupání na Verrogne začali Vingegaardovi pomocníci ztrátu snižovat.

Však také dánský favorit na startu v Aostě avizoval: „Dnes je dobrý den na to vzít si maglia rosa.“

Hirt si byl vědom, že o etapu si to s velkou pravděpodobností rozdají lídři celkové klasifikace.

„Myslel jsem si, že to dneska bude od Vismy kontrolované, protože je to pro ně jednoduchý den na kontrolování díky tomu, že jde o krátkou horskou etapu, během níž jedeme pořád jen nahoru nebo dolů,“ vysvětloval. „Čekal jsem, že pojedou o vítězství v etapě. Ale i tak jsem měl plán, že zkusím skočit do úniku, pokud to půjde moc v něm nestřídat – a pak uvidíme, co se stane.“

Početní převahu mezi uprchlíky mělo trio Movistaru a velmi lačný po úspěchu byl opět i Giulio Ciccone z Lidl-Treku, který začal s útoky už na předposledním stoupání a pokračoval s nimi i při výšlapu do cíle v Pile.

„Ty nástupy ostatních trochu braly síly,“ uznal Hirt, pokaždé se však dotáhl na špici. Jejich skupina postupně řídla, na úpatí cílového stoupání jich ještě bylo dvanáct, potom osm, pět, čtyři.

A on tu stále byl.

Jan Hirt během 14. etapy Gira

„Samozřejmě, že by bylo jednodušší jet dnešní etapu z pelotonu, ale na druhou stranu minuta a půl k dobru, kterou jsme měli na začátku posledního kopce, se mi taky hodila.“

Pět kilometrů před cílem je pohltila už velmi prořídlá skupina favoritů, kde právě načínal závěrečný útočný part Vingegaard. Hirt se pral dál a cílem projel na 9. místě ve čtyřčlenné skupince s Poelsem z Unibetu, Bernalem z Ineosu a Rubiem z Movistaru.

Za sebou nechal český jezdec hned několik cyklistů z top 10 celkového pořadí i další své soupeře v boji o první desítku.

Až 16 sekund po něm přijel průběžně osmý Kanaďan Gee-West, těsně za ním dvanáctý Francouz Rondel a ještě větší ztrátu nabral Portugalec Eulálio, loučící se s růžovým trikotem.

Sedmačtyřicet sekund za Hirtem zaostali Australan O’Connor, dosud pátý muž Gira, domácí Caruso (15.) a Španěl De la Cruz. Takřka dvě minuty na českého jezdce ztratil další Australan Harper (10.) a dokonce propastných pět minut Španěl Beloki (11.), jenž odpadl ze skupiny favoritů už dvanáct kilometrů před cílem.

Celkově se sice Hirt posunul ze sedmnáctého místa „jen“ o jednu příčku, ale podstatné bylo, že snížil časový odstup na své nejbližší soupeře.

„Posun pořadím byl určitě také můj dnešní cíl,“ říkal. „Jsem tu, abych závodil, ne?“

Od první desítky jej nyní dělí 3:21 minuty.

Za cílem z něj stékal pot, lil do sebe vodu a z tábora týmu NSN na jeho adresu zaznělo pochvalné: „Great ride.“ Skvělá jízda.

Vzal kolo a stejně jako ostatní jezdci s ním nasedl do lanovky, která je z prostoru cíle svezla k parkovišti v Aostě, kde čekaly týmové autobusy.

Jan Hirt se po čtrnácté etapě vrací lanovkou do nížin.

Nedělní sprinterská etapa do Milána a pondělní volný sen by mu měly pomoci s regenerací sil. V úterý přijde při exkurzi Gira do Švýcarska další horská bitva. A v závěru třetího týdne i páteční královská etapa v Dolomitech a následný sobotní výšlap do Piancavalla.

Pořadí se bude dál přesýpat.

I když možná jen od druhého místa dál...

