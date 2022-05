Hirtovi končí smlouva. Na Giru si řekl o lepší. Ale v jakém týmu ji podepíše?

Lavarone (Od našeho zpravodaje) - Jako by ani neměl v nohou úmornou - a vítěznou - úterní etapu, v jejímž závěru ho tolik sužovaly křeče. Jako by mu ani nechyběl spánek poté, co v noci na středu dokázal zabrat jen na tři hodiny. Jan Hirt je na cyklistickém Giru k nezastavení. Ve středu platilo: další den a další únik. Cílem alpské etapy do Lavarone projel třetí. Celkově je už sedmý. Jen 1:24 minuty od pátého Itala Nibaliho.