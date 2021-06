Kdyby tak bylo Giro delší... Fyzicky mám na dobré výsledky, věří Hirt

Nenapadla podobná myšlenka i vás? Proč jen to Giro netrvá čtyři týdny místo tří...

Možná z pohledu toho, že by se mi tady ještě mohl povést nějaký dobrý výsledek, bych to bral. Ale jinak jsem i já rád, že je konec.

Každopádně s výkony, jaké jste předváděl v posledních dvou horských etapách, jste byl spokojený, ne?

Já jsem celou dobu cítil, že nohy nemám na Giru špatné. Jen se zase jednou ukázalo, že na Grand Tour potřebuji, aby všichni ostatní byli už trochu unavení. Líp se mi závodí, když nejsou až tak čerství a mají tím pádem míň sil na to, aby se všude tlačili.

V pátek jste si na cílovém stoupání na Alpe di Mera jel vlastní tempo, postupně jste předjížděl soupeře a etapu dokončil čtrnáctý. Takže se vám v ní povedlo rozvržení sil?

Chytnul jsem se na tom kopci Fortunata a Pedrera a nasadili jsme společně takové fajn tempo. Abychom si nastupovali, nemělo smysl.

V sobotní závěrečné horské etapě na Alpe Motta to potom bylo ještě lepší - 11. místo. Za sebou jste v ní nechal i Tobiase Fosse a Dana Martina, dva cyklisty z Top 10 celkové klasifikace.

Což bylo fajn. Tu etapu jsem zajel slušně. Ale počítá se etapové vítězství nebo celkové pořadí.

Intermarché-Wanty-Gobert @IntermarcheWG 11th place for @HirtJan in Alpe Motta Our Czech climber paced himself and delivers another top performance in the mountains https://t.co/9H0xKzRf4O oblíbit odpovědět

Očekával jste v sobotu, že tentokrát si to o etapu rozdají ti nejlepší muži z absolutní klasifikace a únik nebude mít šanci?

Nikdy nevíte. Kdyby se do úniku vytvořila velká a silná skupina, sjížděl by se hůř. Jenže od začátku téhle etapy bylo jasné, že jakmile se pokusí jít do úniku slušný vrchař, hned vpadne na špici balíku Quick-Step a sjede ho. Bylo evidentní, že chtějí jet o etapu.

Před Girem jste při vyprávění o vaší dosavadní sezoně působil poněkud pesimisticky. Giro do vás opět nalilo optimismus?

Určitě se cítím líp. Jde jen o to, abych ty mé dobré nohy dokázal prodat.

Například i René Andrle věří, že byste mohl být v kopcích schopný velkých věcí. Jen to chce prošťouchnout.

Otázkou je, k čemu prošťouchnout. Na Giru jsem se neustále snažil chodit do úniku. Někdy mi to vyšlo, jindy ne. Někdy ten únik nebyl dobře složený. A jedinkrát, když už to vypadalo dobře, že bychom s ním mohli dojet až do konce etapy (ve středu), jsem zrovna měl vyloženě špatné nohy. O úspěch z úniku jsem se tu opravdu snažil, o celkové pořadí ne. Myslím si, že nejsem jezdcem na celkové pořadí, abych se neustále po celé tři týdny dokázal soustředit, furt se tam tlačil vepředu a hlídal si čas. Fyzicky na dobré výsledky mám, ale potřebujete k nim víc věcí.

Teoreticky, kdyby nedošlo ke čtvrthodinovému záseku v 6. etapě, byste se minimálně o první patnáctku celkové klasifikace pokoušel?

To jo. Ale jde právě o to, abych v některých etapách nedostával takové záseky. Nejdřív jsem ztratil 15 minut v téhle etapě, když upadl De Marchi a balík se rozdělil, potom přišel další zásek (26 minut) i na šotolině. To je dohromady spousta minut.

Dalších 27 jste nechal v Dolomitech ve zkrácené královské etapě přes průsmyk Giau.

Ale v té jsem šel do úniku, což je něco jiného. Když nás dojeli, už jsem zbytek etapy vypustil. O tom to právě je: neztrácet během celého závodu moc. Závodníka na celkové pořadí z vás dělá, pokud se ve všech klíčových momentech dokážete tlačit a jezdit pozičně vepředu.

Na příkladu druhého Damiana Carusa vidíte, že i někdejší kvalitní superdomestik může dosáhnout vynikajícího výsledku na Grand Tour.

Určitě. Záleží i na tom, jak máte nastavenou hlavu, jestli ta chce jet na pořadí, nebo ne.

Jak byl s vystoupením na Giru spokojený váš tým Intermarché - Wanty Gobert? Ve třetím týdnu vás sportovní ředitelé chválili.

Myslím, že byli z celého našeho Gira nadšení. Nečekali, že ho pojedeme až tak dobře a aktivně. Bylo vidět, že tu rozhodně nejsme jen worldtourovým týmem do počtu.

K etapovému prvenství van der Hoorna jste přidali několik povedených spurtů Pasqualona v první desítce, pravidelně jste byli aktivní v únicích a vy jste se držel v horách.

Přičemž atmosféra v týmu byla super. Naše vystoupení na Giru hodně pomohlo celé stáji, nejen té sestavě, která v Itálii startovala. Jakmile se vám na závodě povede jeden úspěch, vždycky se to tím prolomí a začne se dařit i ostatním. Také od šéfa stáje jsme teď dostali e-mail, že on i sponzoři byli nadšení.

Intermarché-Wanty-Gobert @IntermarcheWG We wanted to leave our mark on the first @giroditalia in the history of our team. We can leave with our head held high. https://t.co/DkTM0Rki7f oblíbit odpovědět

Nepřemlouvali vás, abyste oproti původním plánům startoval i na Tour?Ne ne, vůbec.

Počítáte tedy s Vueltou?

Teď počítám se Švýcarskem (od 6. června), kam se nechci jet jen zúčastnit a pokusím se uspět v některé z etap. A pak doufám, že budu mít dlouhou pauzu, protože po dojetí Švýcarska budu mít na kontě možná nejvíc závodních dnů ze všech jezdců v letošní sezoně. Teoreticky potom pojedu třeba až Czech Cycling Tour nebo Vueltu.

Copak nechcete v červenci na olympiádu?

Takhle to rozhodně neříkám. Ale je mi jasné, že na ni nastane tlačenice, že do Tokia budou chtít všichni.

Vy jste však nyní předvedl zatím nejlepší český vrchařský výkon v sezoně. A trať v Tokiu je kopcovitá.

To je sice možné, ale záleží i na tom, na koho se v Tokiu pojede. Jestli třeba na Štybyho, tak ten podle mě bude chtít k sobě spíš Romana Kreuzigera a k němu Pepu Černého. Ten asi bude nominovaný určitě, protože by měl na republice vyhrát časovku. (Pro silniční závod v Tokiu mají Češi vyjetá jen tři místa, z nichž jedno musí obsadit závodník, který si vyjede účast v olympijské časovce.)

Ovšem zájem o olympijskou nominaci máte?

Olympiáda se samozřejmě neodmítá. Jde však i o to, v jaké budu v červenci kondici, když mě po Švýcarsku bude čekat volnější období.

Týden po závodě Kolem Švýcarsku se ještě koná česko-slovenské mistrovství v Bánovcích nad Bebravou.

Tam se objevím, ale nepočítám, že bych tam měl zajet nějaký výsledek.

Půjde o rovinatý závod.

Právě. I proto říkám, že za výkon v mistráku se rozhodně na olympiádu nedostanu. I když jsem už kdysi v Bánovcích absolvoval juniorskou republiku a vyhrál ji. Nevím, nakolik je letošní trať stejná.

Kdybyste se ještě jednou ohlédl za letošním Girem a porovnal ho s vašimi předchozími, jaké bylo?

Počasím suverénně nejhorší, co jsem kdy jel. Minimálně v polovině etap jsme měli v některé z jejich částí déšť, což se mi ještě na žádné Grand Tour nestalo. Zato co se týče profilu, nebylo tohle Giro přece jen až tak extrémní jako ta předchozí.

Intermarché-Wanty-Gobert @IntermarcheWG Another strong ride in the making from @HirtJan who sits in the Maglia Rosa group with 20 km to go & the Alpe di Motta remaining https://t.co/Y5aKUFyeyc oblíbit odpovědět

Což mělo na vině i výrazné zkrácení královské 16. etapy a vyškrtnutí stoupání Mottarone v 19. etapě.

To k tomu také přispělo, ale i kdyby se odjelo vše, co jsme měli původně naplánované, šlo by o něco lehčí Giro než minulé roky.

Patří podle vás do jeho itineráře i šotolina ve stylu „strade bianche“, která se opakovaně vrací?

Taková etapa přidává Giru hodně na atraktivitě, protože to je najednou něco jiného. Na druhou stranu v ní může Giro po pádech ztratit i hodně lidí na celkové pořadí a potom je zbytek závodu větší nuda. Ale to je stejná situace, jako když dají do programu Tour kostky.

Egan Bernal je i ve vašich očích jednoznačným a zaslouženým vítězem letošního ročníku?

Rozhodně. V první polovině závodu byl absolutně suverénní a tu druhou si víceméně už jen hlídal.

Byl by tak jasným šampionem, kdyby neměl ve třetím týdnu - speciálně při své středeční krizi - v zádech obrovskou sílu Ineosu? Jak velkou roli jeho týmová podpora sehrála?

To bychom se mohli bavit i o tom, jak by dopadl Caruso, kdyby pro něj neodvedl perfektní práci Bilbao. Podle mě byl Bernal jednak sám tím nejsilnějším - a navíc měl k dispozici i nejstabilnější a nejsilnější tým, na který se mohl spolehnout. Také proto, že Ineos dokončili Giro v sedmi, na rozdíl třeba od Bahrainu (který dojel v pěti).

Kdo vás naopak nejvíce překvapil?

Caruso. Věděli jsme, že je výborný, ale abyste to dotáhli až na pódium Grand Tour, musíte mít fakt neskutečnou formu a nedělat chyby. Zasloužil si ten úspěch.

Ke konci Gira už byla alpská stoupání obsypaná fanoušky jako za starých časů. Věříte, že se cyklistika pozvolna vrací do normálu i přesto, že neustále musíte dodržovat pravidla týmových bublin a neustálého testování?

Asi jo. Mně se ti diváci u trati líbili. Giro svojí atmosférou zase nezklamalo, podobala se té v letech před covidem. Což byl obrovský rozdíl proti loňské Tour, která byla taková smutná a zvláštní.

A na ty covidové testy už jste si asi zvykli, že?

Jo, to už bychom se spíš cítili divně bez testů a bez roušek.