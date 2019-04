Celý tým pracoval výborně, pochvaloval si Bárta po triumfu ve Francii

Byl to boj o vteřinky až do posledních kilometrů závěrečné etapy. V nich totiž Elkov Author hájil titěrný dvouvteřinový náskok svého lídra Jana Bárty v čele průběžného pořadí.

Povedlo se a hradecká stáj tak po třetím místě dnes už jejího bývalého jezdce Josefa Černého v loňském ročníku etap kolem Loiry letos slavila celkový triumf.

„Drama až do poslední chvíle, náš tým pracoval úžasně,“ libuje si čtyřiatřicetiletý Bárta, jemuž to pomohlo k etapovému prvenství, kterých si ve své dlouhé a úspěšné kariéře několik užil, ač jich zase tak moc nebylo.

Asi to potěší jako každé jiné, zvlášť když jde o Francii.

Určitě. Závody tam jsou velmi dobře obsazené, každé vítězství je vždycky těžké. Získat ho se počítá, protože vítězství je vítězství.

Tohle bylo vybojované až do konce. Jak jste prožívali poslední etapu, v níž jste hájili váš malý náskok?

Ten se hned na první prémii ze čtyř vteřin před druhým snížil na polovinu, zbývaly tak jen dvě. Naštěstí ve zbývající části se nám povedlo uhlídat soupeře tak, že už žádný z těch nejbližších žádnou bonifikaci nezískal. Důležité pro nás bylo, že ujela devítičlenná skupina, v níž nikdo z nich nebyl. Vydržela v úniku až do konce a posbírala všechny další bonifikace včetně cílové.

Jan Bárta s trofejemi, které získal vítězstvím v etapovém závodě Tour du Loir et Cher ve Francii.

Bonifikace celý závod vlastně rozhodly.

Takhle se to ale v podobných závodech jezdí. Mně se podařilo ve dvou etapách devět vteřin získat, druhý v konečném pořadí za mnou jich nakonec posbíral sedm. Když to zlehčím, žlutý dres jsem hájil v posledních dvou etapách. Začal jsem s pěti vteřinami náskoku, v první ztratil jednu, ve druhé dvě. Ještě štěstí, že se nejela ještě jedna etapa. (smích)

Na to se historie ptát nebude, spíš si bude pamatovat, že je to v úvodu sezony další výborný výsledek. Jak první týdny berete?

Že se nám zatím opravdu daří a že se ukazuje, že i když někteří borci odešli, že náš tým je ještě silnější než loni, kdy se nám také dařilo. Hned v úvodu Kaňkovský vyhrál na jihu Evropy a dobré výsledky přicházejí i dál.

Daří se vám i ve Francii, kde, jak už jste vzpomínal, je konkurence opravdu silná. Elkov Author tam pravidelně závodí až v posledních sezonách a nyní už velmi úspěšně. Co o vás soudí konkurence?

Je znát, že z nás mají respekt, už si nás hlídají, o to to máme těžší. To k tomu ale patří a je to příjemné.

Po několika závodech ve Francii vás nyní další čekají v Polsku, kde se týmu loni také dařilo.

Tyhle jednorázovky, co tam pojedeme, patří Lojzovi Kaňkovskému, který tam už několikrát vyhrál. Pro nás je výhodou, že máme borce na každý typ závodu, takže jsme schopní se prosadit prakticky všude. Teď je řada na jiných než ve Francii.

Sezona se vašemu týmu výborně rozjíždí. Které budou její nejdůležitější závody?

Teď jsme v první části, která bude zakončena v červnu domácím šampionátem. Ve druhé půlce bude všechno směřovat k tomu, aby si co nejvíc lidí zajistilo nominaci na mistrovství světa, za každého účastníka bude tým rád, takovou ambici má u nás několik závodníků.

Než se vydáte do Polska, čeká vás dnes kritérium v Pardubicích, na kterém pojede váš tým kompletní. Jaký to pro vás je závod?

V Pardubicích jsem chodil na sportovní gymnázium, takže jsem ho tehdy jezdil pravidelně. Ale jinak pro mě, který není žádný rychlík a spurtér, je to těžké. Naštěstí máme v týmu borce, kteří tohle umějí, takže věřím, že to pro tým dopadne dobře.