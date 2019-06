Cestování i vedro cyklistický šampion Bárta zvládl: Jsem ale uvařený

Byl to hektický týden, jehož třetí závodní dějství přineslo Janu Bártovi druhou medaili. Poté, co se v neděli na Evropských hrách v Minsku vměstnal mezi deset nejlepších v závodě s hromadným startem a v úterý na stejných hrách skončil třetí v časovce, včera porazil rovněž v časovce českou konkurenci a získal svůj šestý mistrovský titul.



„Jsem rád, že to takhle dopadlo, protože to pro mě bylo náročný, včera jsem celý den cestoval a moc jsem si neodpočinul,“ vypravoval borec hradecké stáje Elkov Author v cíli mistrovské časovky.

Když začneme tím programem, jak vlastně probíhaly hodiny od úterního bronzu v časovce na Evropských hrách do té mistrovské?

Všechno to uběhlo nějak moc rychle. Po úterní rozhovory, pak hned na hotel sbalit si věci, večeře a ráno jsme vyrazili na minské letiště. Tam jsme měli asi dvě hodiny čas do odletu, po dvanácté jsme nakonec odletěli do Prahy a z Prahy jsme jeli autem do Trnavy. Nebylo to nic moc, protože Praha byla zacpaná, D1 také, takže jsme do Trnavy dorazili o půl osmé. Hned večeře a jednou jsme si s Jakubem Otrubou, který s námi cestoval z Minsku, stihli alespoň projet trať mistrovské časovky.

Do vašeho nabitého programu přišlo i to, že pořadatelé posunuli start závodu o dvě hodiny dřív, než bylo předtím určeno. Co vy na to?

Že mi to tak moc nevadilo. Stejně jsem ráno vstával, a pak jestli jedete závod ve dvě nebo ve tři, už nehrálo takovou roli.

Vaším největším soupeřem byl podle očekávání loňský šampion Josef Černý. Jak jste viděl váš vzájemný souboj?

Jeho první polovinu jsem byl rychlý, druhou jsme jeli zhruba stejně rychle. Myslím si, že rozhodla ta první půlka, pak už jsem si svůj náskok udržoval.

Dalším velkým soupeřem bylo vedro, jak jste ho na trati snášel?

Můžu jen říct, že v cíli jsem byl úplně uvařený. To asi ale všichni.

Z Evropských her v Minsku jste si přivezl bronz, teď máte republikové zlato. Dají se ty závody nějak srovnat?

Pro mě to hlavně bylo v Minsku i tady hezké. A časovka byla podobná, v Minsku možná trochu víc zvlněná, byla tam ještě širší silnice. Největší rozdíl ale byl v konkurenci. Zatímco tady jsem závodil jen s Joskou Černým a ostatní skončili s dírou za námi, v Minsku bylo na startu mnohem víc kvalitních závodníků, tady jsem jel jen proti jednomu.

Josef Černý loni ještě v barvách vašeho týmu získal po titulu v časovce i ten v individuálním závodě. Podaří se to letos i vám?

To si nemyslím. Závodil jsem v Minsku v neděli, pak byl den volna a jeli jsme časovku. Potom byl také den volna, ale to jsem se přesunoval z Minsku sem do Trnavy a celou středu jsem procestoval, bylo toho dost. Teď si snad dva dny trochu orazím a uvidíme.

Co profil tratě nedělního závodu s hromadným startem?

Vypadá to hodně placaté, bude záležet na tom, jestli a jak bude foukat. Pro náš tým Elkov Author by ale měla být dobrá, věřím, že nám bude vyhovovat.

V pelotonu se objeví výborní cyklisté, kteří časovku nejeli. Z Čechů Zdeněk Štybar, ze Slováků Peter Sagan. Jak to podle vás závod ovlivní?

Česko - slovenský mistrák je takový zvláštní. Češi si hlídají Čechy, Slováci Slováky,vlastně dva závody v jednom. Jak to bude vypadat u nás, nevím, Slováci to mají trochu jednodušší, na Sagana nikdo nemá, tak jedou jen o druhé místo.