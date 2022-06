A teď do Austrálie? Uvidíme, mám doma dvě děti, váhá šampion Bárta

Věřil jste si na titul?

Myslím, že jsem byl dobře připravený a že jsem v dobré formě. Takže jsem si relativně věřil. Ve středu jsme si časovku projížděli a strašně jsem si na ni těšil.

Vyhovovala vám svým profilem?

Byla těžká, byla poctivá, byla nahoru-dolů. Myslím si, že to bylo spravedlivé. Proti loňské trati byla těžší, ta byla hodně po rovině, takže pro nás lepší. Obsadili jsme všechny tři místa na pódiu, což je úžasné.

Věděl jste, jak jste na tom na mezičasech?

Hned po první obrátce jsem měl informace, že mám náskok, tak mě to samozřejmě podpořilo a říkal jsem si, že to je na dobré cestě. Prvních pět kilometrů se mi nejelo moc dobře, pak jsem se ale rozjel. Snažil jsem se to prodat a dopadlo to dobře.

Kam byste tento titul zařadil?

Nevím, to se asi tak brát nedá.

Takže neplatí, že čím jste starší, tím si úspěchů ceníte víc?

Ono se to opravdu dá těžko říct. Spíš je to o tom, že když jste starší, tak možná potřebujete víc odpočívat. Ale na druhou stranu máte zkušenosti a lépe víte, jak formu vyladit, jak se na to připravit.

Ještě něco měníte?

Samozřejmě upravuju i trénink. Nemůžu trénovat takové dávky a tak rychle jako dřív. Nemám problém s výkonností, spíš mám problém právě s tím odpočinkem. To znamená, že musím na tréninku někdy jet trošku míň, abych si víc odpočinul před samotným závodem.

Je vám sedmatřicet, do kdy chcete pokračovat? Do čtyřiceti?

To nevím. To se teprve uvidí.

Ale chuť máte, ne?

Uvidíme, nepředbíhal bych.

Pojedete na mistrovství světa v Austrálii?

Vůbec nevím, jak to bude a kolik lidí tam pojede. Ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Mám doma dvě děti a ta cesta je fakt daleká.

Jan Bárta na trati mistrovské časovky.

Loni jste byl ve hře o olympiádu v Tokiu, když jste v časovce skončil druhý za Josefem Černým, který se však startu na hrách vzdal. Mrzelo vás, že vás nenominovali?

Bylo to rozhodnutí svazu. Bylo tam místo na časovku pro časovkáře, ale to je už asi jedno, už je to pryč. Na jednu stranu mě to mrzelo, na druhou stranu to loni byla docela pakárna se vším covidem.

Co se týče letošních cílů s týmem Elkov-Kasper, na co byste chtěli ještě dosáhnout?

V neděli nás na mistrovství republiky čeká silniční závod. Ten je tím prvním, na co myslíme, protože republika je pro tým číslo jedna. Pak uvidíme.

Bavili jste se už o taktice?

Zatím ještě ne, soustředili jsme se na časovku.

A alespoň přibližný program do konce sezony znáte?

Máme v programu Sibiu Tour, pak Višegrády, Alsasko, Czech Tour, Kolem Slovenska, Kolem Jižních Čech. Ale záleží, jak si závody rozdělíme a kdo kam pojede.