Shodil kila, získal důvěru, vypálil. Mentální zkouška, říká Otruba o sólu na Vueltě

Premium

Fotogalerie 9

Jakub Otruba v úniku 19. etapy, když se ho ještě držel Victor Guernalec z Arkey. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Macek
Ve čtvrtek si ve Valladolidu posteskl, že časovka byla na jeho vkus příliš krátká. Tak si Jakub Otruba v páteční 19. etapě Vuelty do Guijuela uspořádal mnohem delší, soukromou. Šestadevadesát kilometrů šlapal sám před pelotonem napříč vyprahlou kastilskou krajinou, než jej balík včetně pozdějšího vítěze Philipsena pohltil.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Otruba vyhrál rychlostní prémii v Salamance, vysloužil si cenu pro bojovníka dne, do týmového měšce přispěl 750 eury na prize money. A říkal: „Byla to v té krajině a proti větru taková mentální zkouška. Ale nasadil jsem na dvě a půl hodiny tempomat 300 wattů a jel jsem. Tým měl radost, že jsme vidět.“

Zatímco při loňské Vueltě prožili premiéru na scéně Grand Tour mladíci Vacek a Bittner, letos si tu odbývá debut právě Otruba. S tím rozdílem, že on „až“ v 27 letech a po osmi sezonách strávených v českých třetidivizních stájích. Teprve pro letošní rok získal angažmá ve druhodivizním španělském týmu Caja Rural.

V květnu mu trenér naznačil: „Asi tě vezmeme i na Vueltu.“ A zkraje července měl definitivu.

„Šéfové týmu si váží, že mě mohou použít víceméně na všechno. Na pomáhání, na časovky, na úniky na rovině i jinde. Čímž vlastně doplňuju naše vrchaře,“ soudí.

„Stojíte na startu a ti lidé vám deset minut pískají píšťalkou do uší. Jakmile vidím hlouček palestinských vlajek, trochu se bojím.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

KVÍZ: Velký test atletických vědomostí. Co víte nejen o mistrovství světa v Tokiu?

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

vydáno 13. září 2025

Shodil kila, získal důvěru, vypálil. Mentální zkouška, říká Otruba o sólu na Vueltě

Premium

Ve čtvrtek si ve Valladolidu posteskl, že časovka byla na jeho vkus příliš krátká. Tak si Jakub Otruba v páteční 19. etapě Vuelty do Guijuela uspořádal mnohem delší, soukromou. Šestadevadesát...

13. září 2025

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Diváci na plných tribunách symbolicky rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem...

12. září 2025  21:34,  aktualizováno  23:57

Souboj favoritů o první body vyhrála Jihlava, Zlín před koncem zlomil Kulda

Hokejisté Jihlavy vyhráli v předehrávaném utkání druhého kola první hokejové ligy na ledě Zlína 4:3. Rozhodující gól vstřelil Lotyš Edgars Kulda dvě minuty před koncem, třemi asistencemi se na výhře...

12. září 2025,  aktualizováno  23:36

Chilskou rallye vede po první etapě Fourmaux, v potížích Rovanperä i Tänak

Chilskou rallye vede po první etapě francouzský pilot týmu Hyundai Adrien Fourmaux. Po šesti rychlostních zkouškách má ale jen sekundový náskok před stájovým kolegou a úřadujícím mistrem světa...

12. září 2025  23:21

Schick rozhodl z penalty, Leverkusen pod novým koučem vyhrál s Frankfurtem

Fotbalisté Leverkusenu při premiéře trenéra Kaspera Hjulmanda porazili v předehrávce 3. kola bundesligy Frankfurt 3:1, přestože dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Český reprezentant Patrik Schick...

12. září 2025  23:10

Zpoždění na cestě pomohlo. Lev ukončil rok a půl dlouhý půst. S*alo mě to, netajil

Cesta z Plzně na Hanou? „Jeli jsme osm hodin!“ odfrknul si útočník hokejové Plzně Jakub Lev. Zápas Indiánů s domácí Olomoucí ve druhém kole extraligy tak začal s půlhodinovým zpožděním. 34letému...

12. září 2025  22:56

Novinky Oktagonu: Český mladík hvězdou v Hannoveru, turnaj v Kolíně odvysílá RTL

Hannover. Hlavní město Dolního Saska, kde žije přes půl milionu obyvatel. Pro tuto sobotu (13. září) se však stane hlavním městem evropského MMA. Oktagon tu uspořádá turnaj s pořadovým číslem 75. A s...

12. září 2025  22:55

Softbalistky prohrály zápas o vše. Místo finálového boje skončily na ME páté

České softbalistky prohrály závěrečný zápas ve finálové skupině domácího mistrovství Evropy s Nizozemskem 0:2 a nepostoupily do bojů o medaile. Ve vyrovnané tabulce Top6 nakonec v Praze skončily...

12. září 2025  22:48

Experiment na přesilovce, Sparta ji zkouší bez beků. Žolík Horák nakonec uspěl jinak

Nejde o úplnou novinku, ale stále se tento tah řadí mezi výjimečné, ojedinělé. Sparťanští hokejisté zkusili v zápase proti Třinci (5:2) nasadit na početní výhodu pět útočníků. Bez jediného zadáka, s...

12. září 2025  22:38

Turci zkrotili Janise, ve finále EuroBasketu se utkají se suverénním Německem

O titul basketbalových mistrů Evropy se v Rize utkají Německo s Tureckem. Němečtí světoví šampioni porazili v semifinále Finsko 98:86, turecký tým si překvapivě snadno poradil s Řeckem 94:68. Finále...

12. září 2025  18:52,  aktualizováno  22:11

Last minute gól a Táborsko vládne jihu. Krásně to chutná, rozplývá se kouč

Třináct soutěžních zápasů Táborsko neporazilo jihočeské rivala po 90 minutách hry. Naposledy v poháru loni na podzim ho vyřadilo ještě jako prvoligový celek v prodloužení domácího poháru. Momentálně...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.