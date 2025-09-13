Otruba vyhrál rychlostní prémii v Salamance, vysloužil si cenu pro bojovníka dne, do týmového měšce přispěl 750 eury na prize money. A říkal: „Byla to v té krajině a proti větru taková mentální zkouška. Ale nasadil jsem na dvě a půl hodiny tempomat 300 wattů a jel jsem. Tým měl radost, že jsme vidět.“
Zatímco při loňské Vueltě prožili premiéru na scéně Grand Tour mladíci Vacek a Bittner, letos si tu odbývá debut právě Otruba. S tím rozdílem, že on „až“ v 27 letech a po osmi sezonách strávených v českých třetidivizních stájích. Teprve pro letošní rok získal angažmá ve druhodivizním španělském týmu Caja Rural.
V květnu mu trenér naznačil: „Asi tě vezmeme i na Vueltu.“ A zkraje července měl definitivu.
„Šéfové týmu si váží, že mě mohou použít víceméně na všechno. Na pomáhání, na časovky, na úniky na rovině i jinde. Čímž vlastně doplňuju naše vrchaře,“ soudí.
„Stojíte na startu a ti lidé vám deset minut pískají píšťalkou do uší. Jakmile vidím hlouček palestinských vlajek, trochu se bojím.“