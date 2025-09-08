On se mnou vážně nikdo nejede? Otruba zčistajasna šlapal sám v čele Vuelty

Tomáš Macek
  8:00
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Postavil se na start v asturijském Vegadeu a vyrazil odtud na trať 15. etapy Vuelty, která začínala hned zostra šestnáctikilometrovým stoupáním na Puerto Garganta. Najednou kouká: Já jedu vepředu úplně sám, daleko před ostatními. Sedmadvacetiletý Jakub Otruba, český debutant na Grant Tour, byl v neděli v barvách druhodivizní stáje Caja Rural vidět víc než kdykoliv předtím.
Jakub Otruba si povídá s parťákem z týmu Caja Rural Alexem Molenaarem.

Jakub Otruba si povídá s parťákem z týmu Caja Rural Alexem Molenaarem. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Jakub Otruba po skončení 15. etapy Vuelty.
Jakub Otruba po skončení 15. etapy Vuelty.
Mads Pedersen slaví vítězství v 15. etapě Vuelty.
Mads Pedersen míří za jasným vítězstvím v 15. etapě Vuelty.
6 fotografií

Už ve druhé etapě do Limone Piemonte odšlapal 153 kilometrů v úniku, který však byl pelotonem šest kilometrů před cílem pohlcen.

V desátém dějství závodu se mezi uprchlíky objevil podruhé a držel se před skupinou favoritů do závěrečného stoupání Larra Belagua. Načež se rval až do cíle po boku jezdců z popředí celkové klasifikace. Etapu dokončil dvaadvacátý ve skupině s kvalitními vrchaři Träenem, O’Connorem či Fortunatem.

„Když už jsem se tehdy dostal tak daleko, řekl jsem si, že i po dojetí našeho úniku pojedu ten kopec celý naplno, abych si zapsal nějaký dobrý výsledek,“ líčil Otruba před víkendovým programem Vuelty. S dovětkem: „Doufám, že to nebylo naposledy.“

Nebylo.

V neděli se opět rval s tratí v čele závodu, nejprve dokonce zcela sám a později pro změnu v jednom z nejpočetnějších úniků této Vuelty, čítajícím 47 jezdců. Cílem ve městě Monfort de Lemos projel osmadvacátý.

Početný únik v 15. etapě Vuelty.

Takhle výrazně jste v centru pozornosti ještě nebyl. Což však patrně nebyl záměr, že okamžitě po startu zkusíte ujet úplně sám, že?
Ne ne, já jen chtěl nastoupit, abych byl v tom prvním stoupání co nejvíc vepředu a ušetřil tím nějakou energii. A balík mě z nějakého mně neznámého důvodu nechal jet.

Divil jste se, že se k vám nikdo nepřidal?
Divil. Ale šlo o takový stálý, ne moc prudký kopec. Jel jsem si tedy jakousi vlastní časovku, než mě pod vrcholem dojeli Vine a Kwiatkowski.

Nejspíš jste byl rád, když jste je uviděl.
To jo. Ten kopec aspoň tolik nebolel. Další hodně početná skupina nás pak dostihla až ve druhém stoupání a potom jsme dlouho pokračovali v 47 lidech pospolu.

Pedersen konečně slaví, na Vueltě si pohlídal triumf z úniku. Vidět byl i Otruba

Dokonce jste si na úvodní vrchařské prémii 1. kategorie dojel pro body za druhé místo.
To určitě nebyl cíl, ale je rozhodně příjemné být uvedený v pořadí vrchařů.

Co jste si pomyslel, když z úniku už 118 kilometrů před cílem zaútočil Jay Vine v dresu nejlepšího vrchaře a společně s Vervaekem ve dvou ostatním uprchlíkům ujížděli? Přemýšleli jste, jestli po něm jít?
Ani ne. Vine je postavou vrchař, chtěl si hlavně dojet pro body na další prémii – a ostatní ho nechali. Treku s Pedersenem se ta situace i hodila, protože měli před sebou cíl, který mohli sjíždět a drželi proto skupinu pohromadě bez nějakých větších nástupů.

Pětatřicet kilometrů před cílem potom přišel nástup Pedersena a dalších šesti jezdců a ti vedoucí duo dostihli.
To už jsem na to neměl nohy. Přece jen, už mají v sobě patnáct etap.

Každopádně vedení vašeho týmu Caja Rural vás za velkou celodenní aktivitu určitě pochválí, ne?
To jo. Jít do úniku na Grand Tour je něco úplně jiného než jet v něm kdekoliv jinde během roku. Vysílá se to všude a já jsem navíc ve španělském týmu na jeho domácí Vueltě, takže se u nás cení ukázat se v jakémkoliv úniku – a obzvlášť v takovém, který není jen propagační po rovině, ale kterému lidé říkají únik kvality. Že jsem se v něm dnes předvedl, je pro mě v týmu velké plus.

Jakub Otruba po skončení 15. etapy Vuelty.

Byl jste tedy při poradě před startem etapy jmenován sportovními řediteli mezi těmi, kteří se o něj mají pokoušet?
Dnes byla taktika ve stylu: Všichni se snažte dostat do úniku, ať se to někomu povede. Očekávalo se, že dnes dojedou uprchlíci až do cíle. Náš tým je tu hlavně na úniky, i když máme zároveň i dva lidi kolem top 15 (16. Balderstone, 17. Guardeňo), tak nás do nich šéfové týmu na poradách ženou. Tedy kromě sobotní etapy na Farraponu, během které jsme si měli vyloženě orazit před dneškem.

Vítězem nedělní etapy se posléze stal Mads Pedersen. Plně zaslouženě?
Rozhodně. Jeho Lidl - Trek tahal celý den, patří jim to.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Lehečka se po čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo žebříčku

Tenista Jiří Lehečka se po premiérovém postupu do čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo světového žebříčku a je aktuální českou jedničkou. Dosavadním maximem v pořadí ATP byla pro...

8. září 2025  8:51

On se mnou vážně nikdo nejede? Otruba zčistajasna šlapal sám v čele Vuelty

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Postavil se na start v asturijském Vegadeu a vyrazil odtud na trať 15. etapy Vuelty, která začínala hned zostra šestnáctikilometrovým stoupáním na Puerto Garganta. Najednou kouká: Já jedu vepředu...

8. září 2025

Trump na US Open: bučení, potlesk a fronty. Díky, psala ironicky Navrátilová

Když se objevil na velkoplošných obrazovkách, sklízel smíšené reakce. Někteří fanoušci bučeli, jiní tleskali. Ale všichni jeho přítomnost zaznamenali. Americký prezident Donald Trump byl při finále...

8. září 2025  6:51

Skvělé přesilovky, dvě výhry. Velká vzpruha, říká trenér Hradce před derby

Nepříjemnosti ze dvou domácích porážek v soutěži jsou zapomenuty! Hokejisté Hradce Králové si z dalších dvou utkání v Lize mistrů, tentokrát na hřištích soupeřů, vezou dvě výhry.

8. září 2025  6:43

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

8. září 2025

Proč Vuelta změnila Vingegaardovi život. Roglič umanutě tvrdil: Chci ho

Premium

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Při pohledu zvenčí působí Jonas Vingegaard, lídr cyklistické Vuelty, jako introvert, který toho moc nenamluví, ani na tiskových konferencích. Ale jaký je uvnitř týmu Visma, mezi svými?

8. září 2025

Humphries obhájil titul na Czech Open, mistr světa Littler skončil brzy

Loňské vítězství na na šipkařském Czech Open v pražských Letňanech obhájil Angličan Luke Humphries a vyhrál turnaj série European Tour potřetí za poslední čtyři roky. První muž světového žebříčku...

7. září 2025  17:07,  aktualizováno  23:57

Nizozemce zachránil rekordman Depay, za Španěly řádil Merino. Slováci opět uspěli

Fotbalisté Španělska v kvalifikaci mistrovství světa i díky prvnímu hattricku Mikela Merina deklasovali Turecko 6:0 a na vedoucí příčce skupiny E mají tříbodový náskok. Slováci navázali na čtvrteční...

7. září 2025  20:22,  aktualizováno  23:27

Fantastický Dončič dal polovinu bodů Slovinska, s EuroBasketem se loučí Francie

O další velké překvapení v osmifinále mistrovství Evropy basketbalistů se postarali Gruzínci, kteří porazili Francii 80:70. Mezi nejlepší osmičku se dostali poprvé. Ve středu je čekají Finové, kteří...

7. září 2025  16:40,  aktualizováno  23:02

McIlroy triumfoval poprvé od Masters, po dlouhém rozstřelu vyhrál Irish Open

Hvězdný golfista Rory McIlroy vyhrál po dlouhém play off se Švédem Joakimem Lagergrenem domácí turnaj Irish Open. Světová dvojka si ve Straffanu připsala druhé letošní vítězství po dubnovém triumfu...

7. září 2025  21:40

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Brno z venkovních hřišť veze bod. Bylo to o drobnostech, říká po prohře v Bernu Cingel

Úřadující mistr extraligy se z venkovního dvojzápasu v Lize mistrů vrací jen s jedním bodem. Po páteční prohře 5:6 po prodloužení v Bolzanu padlo Brno i v Bernu, kde sice dvakrát vedlo, ale nakonec...

7. září 2025  21:36

„Co to ten idiot dělá?“ Norris nadával Verstappenovi, toho prvně podrželi i tifosi

Hladké vítězství, hodnotili italský triumf čtyřnásobného mistra světa formule 1 Maxe Verstappena komentátoři. Pravda, koncem závodu to až byla nuda, kterou známe v podání Red Bullu z předchozích...

7. září 2025  19:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.