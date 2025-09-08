Už ve druhé etapě do Limone Piemonte odšlapal 153 kilometrů v úniku, který však byl pelotonem šest kilometrů před cílem pohlcen.
V desátém dějství závodu se mezi uprchlíky objevil podruhé a držel se před skupinou favoritů do závěrečného stoupání Larra Belagua. Načež se rval až do cíle po boku jezdců z popředí celkové klasifikace. Etapu dokončil dvaadvacátý ve skupině s kvalitními vrchaři Träenem, O’Connorem či Fortunatem.
„Když už jsem se tehdy dostal tak daleko, řekl jsem si, že i po dojetí našeho úniku pojedu ten kopec celý naplno, abych si zapsal nějaký dobrý výsledek,“ líčil Otruba před víkendovým programem Vuelty. S dovětkem: „Doufám, že to nebylo naposledy.“
Nebylo.
V neděli se opět rval s tratí v čele závodu, nejprve dokonce zcela sám a později pro změnu v jednom z nejpočetnějších úniků této Vuelty, čítajícím 47 jezdců. Cílem ve městě Monfort de Lemos projel osmadvacátý.
Takhle výrazně jste v centru pozornosti ještě nebyl. Což však patrně nebyl záměr, že okamžitě po startu zkusíte ujet úplně sám, že?
Ne ne, já jen chtěl nastoupit, abych byl v tom prvním stoupání co nejvíc vepředu a ušetřil tím nějakou energii. A balík mě z nějakého mně neznámého důvodu nechal jet.
Divil jste se, že se k vám nikdo nepřidal?
Divil. Ale šlo o takový stálý, ne moc prudký kopec. Jel jsem si tedy jakousi vlastní časovku, než mě pod vrcholem dojeli Vine a Kwiatkowski.
Nejspíš jste byl rád, když jste je uviděl.
To jo. Ten kopec aspoň tolik nebolel. Další hodně početná skupina nás pak dostihla až ve druhém stoupání a potom jsme dlouho pokračovali v 47 lidech pospolu.
Dokonce jste si na úvodní vrchařské prémii 1. kategorie dojel pro body za druhé místo.
To určitě nebyl cíl, ale je rozhodně příjemné být uvedený v pořadí vrchařů.
Co jste si pomyslel, když z úniku už 118 kilometrů před cílem zaútočil Jay Vine v dresu nejlepšího vrchaře a společně s Vervaekem ve dvou ostatním uprchlíkům ujížděli? Přemýšleli jste, jestli po něm jít?
Ani ne. Vine je postavou vrchař, chtěl si hlavně dojet pro body na další prémii – a ostatní ho nechali. Treku s Pedersenem se ta situace i hodila, protože měli před sebou cíl, který mohli sjíždět a drželi proto skupinu pohromadě bez nějakých větších nástupů.
Pětatřicet kilometrů před cílem potom přišel nástup Pedersena a dalších šesti jezdců a ti vedoucí duo dostihli.
To už jsem na to neměl nohy. Přece jen, už mají v sobě patnáct etap.
Každopádně vedení vašeho týmu Caja Rural vás za velkou celodenní aktivitu určitě pochválí, ne?
To jo. Jít do úniku na Grand Tour je něco úplně jiného než jet v něm kdekoliv jinde během roku. Vysílá se to všude a já jsem navíc ve španělském týmu na jeho domácí Vueltě, takže se u nás cení ukázat se v jakémkoliv úniku – a obzvlášť v takovém, který není jen propagační po rovině, ale kterému lidé říkají únik kvality. Že jsem se v něm dnes předvedl, je pro mě v týmu velké plus.
Byl jste tedy při poradě před startem etapy jmenován sportovními řediteli mezi těmi, kteří se o něj mají pokoušet?
Dnes byla taktika ve stylu: Všichni se snažte dostat do úniku, ať se to někomu povede. Očekávalo se, že dnes dojedou uprchlíci až do cíle. Náš tým je tu hlavně na úniky, i když máme zároveň i dva lidi kolem top 15 (16. Balderstone, 17. Guardeňo), tak nás do nich šéfové týmu na poradách ženou. Tedy kromě sobotní etapy na Farraponu, během které jsme si měli vyloženě orazit před dneškem.
Vítězem nedělní etapy se posléze stal Mads Pedersen. Plně zaslouženě?
Rozhodně. Jeho Lidl - Trek tahal celý den, patří jim to.