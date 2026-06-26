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Start na Tour? Jsem v širším výběru deseti lidí, mám výhodnou pozici, hlásí Otruba

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  15:22
Jakub Otruba finišoval v časovce MČR na druhém místě.

Jakub Otruba finišoval v časovce MČR na druhém místě. | foto: ČTK

Mathias Vacek (uprostřed) potřetí v řadě ovládl časovku na MČR. Vlevo stříbrný...
Jakub Otruba na Valonském šípu
Jakub Otruba při výjezdu na Mur de Huy v závodě Valonský šíp.
Jakub Otruba po sólu v 19. etapě Vuelty.
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Stáj Caja Rural, jejíž zelené dresy tradičně zdobí cyklistický peloton, dostala od pořadatelů divokou kartu a po dlouhých 37 letech se zúčastní Tour de France. Za španělský tým už druhým rokem jezdí i Jakub Otruba. Ten se loni blýskl skvělými výkony na Vueltě a teď je ve svých osmadvaceti letech krůček od toho, aby si splnil klukovský sen.

„Pořád v týmu čekáme na konečnou nominaci. Zatím jsem v širším výběru deseti lidí, z nichž na Tour pojede osm. Pevně doufám, že to klapne a v červenci se podívám do Francie,“ přibližuje rodák z Olomouce.

Naposledy jel na konci dubna nejstarší klasiku Lutych–Bastogne–Lutych, kde se opět dostal do početného úniku. Právě to ho dlouhodobě zdobí, při své loňské premiéře na Grand Tour byl dohromady čtyřikrát ve skupině před pelotonem. Dokonce šlapal v devatenácté etapě sólo 96 kilometrů a vysloužil si pódium i červená čísla pro bojovníka dne Vuelty.

Kromě skvělé prezentace sponzorů před kamerami – zvlášť na Tour de France, kterou si naladí diváci ve více než 190 zemích světa – je navíc výborným časovkářem. To ostatně potvrdil i tento čtvrtek v Uničově. V chronometru na 48 kilometrů, který provázelo úmorné vedro 34 stupňů, byl lepší než on jen Mathias Vacek.

Jakub Otruba při výjezdu na Mur de Huy v závodě Valonský šíp.

„Na trati nebylo místo, kde by si mohl člověk aspoň na chvíli odpočinout. Poctivá, těžká časovka, přesně taková, jaká má být,“ povídal pak s úsměvem v cíli.

Dokáže dlouho držet vysoké tempo a pomáhat týmovým kolegům na čele, takže v týmové hierarchii si pro osm vyvolených křesel v autobuse stojí hodně vysoko. „Určitě mám výhodnou pozici, podle mě se bude spíše rozhodovat mezi vrchaři. Máme jich opravdu hodně a vedení se mezi nimi stále nemůže rozhodnout. Člověk ale do poslední chvíle nikdy neví, stát se může cokoliv, takže nechci ještě nic oznamovat.“

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Nedávno se vrátil z vysokohorského soustředění v Andoře, kde se v nadmořské výšce 2400 metrů opět tři týdny připravoval na vrchol sezony. „V přípravě mě sice potkaly nějaké zdravotní komplikace, kvůli kterým jsem měl tréninkovou pauzu, ale už jsem zase stoprocentně připravený.“

„Hodně vás to posune, člověk se tam soustředí jenom na kolo. Návrat z výšky je sice pak vždycky trochu loterie – někdy vám to sedne hned, jindy ne. Ale zatím se cítím dobře.“

Mathias Vacek (uprostřed) potřetí v řadě ovládl časovku na MČR. Vlevo stříbrný Jakub Otruba, vpravo bronzový Petr Kelemen.

Caja Rural obdržela na konci ledna od společnosti ASO, pořadatele Tour de France, společně s týmem TotalEnergies divokou kartu. Další místa pro druhodivizní stáje získaly týmy Tudor, Cofidis a Pinarello-Q36.5, které si účast zajistily jako nejvýše postavené týmy mimo World Tour.

Španělský tým jel Starou dámu třikrát v letech 1987 až 1989, od té doby nic. Není tak divu, že tato pozvánka přináší jak velkou prestiž, tak tlak na jezdce. „Dostáváme teď spoustu skvělých pozvánek na velké závody, máme vynikající program a v týmu se řeší mnohem víc detailů než dřív. Všichni to berou nesmírně vážně, ta divoká karta je pro celý tým skvělý impulz.“

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V neděli však Otrubu ještě čeká těžký boj o národní dres v Jeseníkách na mistrovství republiky. A pak? „Pokud budu v nominaci na Tour, tak se odlétá hned na začátku týdne rovnou do Španělska (Barcelona letos hostí start).“

„Bylo by to hezké. Jet Tour de France je dětský sen každého cyklisty, tak doufám, že se mi splní!“

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ruseová vs. MuchováTenis - Dvouhra - semifinále - 26. 6. 2026:Ruseová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:0
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Výsledky

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