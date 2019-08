Do ProTour by mě posunula veliká výhra, tuší cyklista Otruba

Celý závod ovládl australský World Tour tým Mitchelton-Scott. Jaké bylo se s nimi srovnávat?

Ukazovali sílu od prvního dne. Vždycky to rozjeli v posledních kopcích, v první etapě na Bumbálku nebo na Soláň, ve druhé zase na Bouzov. Čekal jsem, že to bude hodně tvrdé a sám jsem byl překvapený, že jsem s nimi dokázal uviset až do závěru.

I v poslední královské etapě přes Jeseníky a na náročných okruzích kolem Šternberka jste byl vepředu. Až při posledním stoupání vám došlo?

Můj hlavní úkol byl získat bílý dres, proto jsem si v poslední etapě hlídal hlavně závodníky, kteří o něj taky usilovali. Když v posledním kole nastoupil Michael Kukrle, nechal jsem ho jet, protože už mi taky docházely síly, a soustředil jsem se na své soupeře.

Dvakrát etapa startovala v Olomouci, kde jste se narodil, cílové město Šternberk je nedaleko. Bylo pro vás speciální ukázat se doma v bílém dresu?

Bylo to parádní. Jak už jsem říkal někdy dřív o Závodu míru, je super, když mě na trati poznávají lidi a oslovují mě jménem. Teď, když jsem měl bílý dres, tak mě poznávali ještě lépe a jejich fandění pro mě bylo velkým povzbuzením, hnalo mě a dávalo mi další motivaci.

„V bílém dresu mě lidé na trati poznávali ještě víc. Jejich fandění mě hnalo a dávalo mi další motivaci.“

Michal Kukrle už loni vykládal, že prudké stoupání po šternberských kostkách má naježděné, a i letos zde útočil. Také tu trénujete?

Někdy si je projedu, když je čas. Ale dá se říct, že většinu kopců, které jsme projeli, tak znám skoro nazpaměť.

Czech Tour máte za humny.

Je to velká výhoda a zároveň pěkná náhoda, že se zrovna takový velký závod jede u mě doma. A jsem za to hrozně rád, že se takové závody v Česku vůbec pořádají, mají vysokou úroveň. Vždycky se na Czech Tour těším. Je to jeden z domácích vrcholů.

Dá se čekat, že ho pojedete i příští rok v barvách Elkov-Author, nebo se rýsuje přestup jinam?

Pořád se něco řeší, ale mně letos chybí nějaká veliká výhra, která by mě posunula do světa ProTour. Vidím to na příští rok ještě v Hradci, i když ještě není konec sezony.

Jaké závody vás čekají?

Český pohár v Ostravě, potom Okolo Rumunska a v září mistrovství světa, kde se budu připravovat na časovku. Pojedu i závod s hromadným startem, ale hlavní pro mě bude časovka, která mi profilem sedí více. Připravím se na ni, chtěl bych se prosadit minimálně do první desítky. No, ale být v první pětce by bylo ideální.